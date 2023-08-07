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Разбор | В ожидании новых ударов. Какой план у Украины на зиму

Цей матеріал також доступний українською
В ожидании новых ударов. Какой план у Украины на зиму - Фото
Ракета С-400 (Фото - EPA).
07.08.2023, 14:00

В этом году зима будет не легче прошлогодней. Россия продолжит атаки на энергетический сектор. Энергетики и военные готовятся держать удар

Зима будет тяжелой, прогнозируют в Вооруженных Силах Украины. Энергетики делают все, чтобы пройти морозы без отключений электроэнергии, но никто не может предсказать, куда будет пытаться ударить враг.

"Обстрелы – это ключевой и самый страшный риск", – говорит в комментарии LIGA.net пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Россияне продолжат подрывать украинскую экономику и усиливать давление на энергетическую инфраструктуру, соглашается спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Но впадать в панику в ожидании зимнего апокалипсиса точно не стоит", – объясняет он LIGA.net.

В чем энергетики и военные видят главные риски и чего ожидать от россиян этой зимой – рассказывает LIGA.net.

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ГОТОВА ЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМА К ЗИМЕ

С начала минувшей осени россияне сосредоточили усилия на ударах по украинской энергетике. Топливно-энергетический сектор и ранее был под атакой. Но с 9 сентября – удара по Харьковской ТЭЦ – начался интенсивный обстрел энергетических объектов, рассказывает LIGA.net Юрий Игнат.

"С 9 сентября по 9 марта они запустили по Украине около 750 высокоточных крылатых ракет – "Калибры", Х-101, Х-555. И примерно такое же количество дронов, – перечисляет он. – Это я посчитал только те, которые мы сбили "Были еще не сбитые – 20-25% от этой цифры. Плюс С-300, баллистика, которые мы тогда не могли сбивать, они не попадали в статистику".

Наслідки обстрілів росіянами (Фото: LIGA.net)

Последствия прошлогодних ракетных ударов Украина ощущает до сих пор, говорит LIGA.net пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Российскими ракетами и дронами повреждены все большие тепловые и гидроэлектростанции, необходимые для компенсации "пиков" утром и вечером. Значительные повреждения получили 43% высоковольтной сети Укрэнерго.

"Уже сейчас мы испытываем дефицит в вечерние часы, когда падает солнечная активность, – говорит она. – Он частично покрывается импортом электроэнергии, частично тем, что поднимаются другие блоки электростанции".

Зимой вся генерация должна быть восстановлена и работать в системе.

"Электростанции активно ремонтируются. Функционал высоковольтной сети восстановлен на 80%. Объекты Укрэнерго будут готовы к покрытию пиковых нагрузок зимой", – говорит Цатурян.

Из более 700 поврежденных объектов теплоснабжения сейчас восстановлены более 65%, говорит министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Основную нагрузку, по словам министра энергетики Германа Галущенко, будет нести атомная генерация: "С ноября и по март все блоки, которые находятся на контролируемой Украиной территории, будут работать на 100%, тем самым мы планируем обеспечить почти 8 тыс. МВт мощности".

Отдельно энергетики, совместно с военными, работают над защитой украинской энергосистемы от новых обстрелов, говорит Цатурян.

Как именно – разглашать нельзя.

Защита не будет стопроцентной, предупреждают в НЭК: "Предугадать, куда и чем будет бить враг, никто не может. Никто в мире не имеет унифицированного технического решения, как защитить энергообъекты от массированных атак дронов и ракет. Все это мы разрабатываем, учитывая наш опыт и возможности".

Украина построила многоуровневую систему пассивной защиты энергообъектов, убеждает Цатурян. Она включает и противоракетные, и противодроновые элементы. Даже мешки с песком для защиты от обломков.

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Что будут делать, если будут новые попадания

По данным ГУР, россияне готовят новые удары по энергетическим объектам. Пытаются установить состояние нашей энергетики и определить те критические объекты, которые будут влиять на систему энергетики в целом, рассказывает заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Укрэнерго готовится к худшим сценариям этой зимой. Ключевыми факторами устойчивости энергосистемы, по словам главы правления НЭК Владимира Кудрицкого, станут восстановление энергообъектов, защита оборудования, защита неба и экономное потребление электроэнергии.

Наслідки ракетних атак (Фото: 9 ОМБр)

Один из запланированных способов защиты энергообъектов от вражеских атак – максимальная децентрализация генерации, считает премьер-министр Денис Шмыгаль: "Ее мобильность – залог безопасности".

"Легко одним ударом лишить город света, когда есть только одна большая ТЭС, – объясняет Цатурян. – Когда их множество, пусть и более мелких, когда есть много газотурбин или генерирующих установок, которые могут запитать определенные районы, – это гораздо труднее".

Поэтому энергетики совместно с местными властями и облэнерго сейчас пытаются подключить к альтернативным источникам питания критическую инфраструктуру на разных уровнях потребителей.

Первый – небольшие, но критические: больницы, детские сады, школы. Они постоянно нуждаются в электроэнергии, но потребляют немного.

"Максимально большое число этих заведений нуждается в альтернативном питании. Так они не будут останавливать работу, – говорит пресс-секретарь Укрэнерго. – Мы сможем дать людям больше мощности и равномерно ее распределить".

Второй уровень – критические предприятия, которые постоянно должны работать и быть подключенными. Это, например, газодобывающие и металлургические предприятия, водоканалы и т.д. Они потребляют очень много электричества, и на них 5-киловаттный генератор не поставишь. Им нужна или какая-нибудь распределенная генерация или небольшие газотурбинные установки.

Кроме того, сейчас энергетики составляют и утверждают резервные схемы питания, которые позволят в случае повреждений основных линий электропередачи оперативно использовать резервные.

"Так же было и прошлой зимой. Благодаря этому мы могли через час-два после обстрела уже подключить потребителей", – говорит Цатурян.

Поможет пройти эту зиму и синхронизация украинской энергосистемы с европейской сетью, считает представитель НЭК.

"Это дает нам возможность как брать аварийную помощь, так и импортировать электроэнергию в те часы, когда это необходимо", – говорит она.

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УКРАИНСКАЯ ППО ВЫДЕРЖИТ – С ПОДДЕРЖКОЙ ПАРТНЕРОВ

Новые удары будут, соглашается спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Но это не значит, что Украина с ними не справится.

"Россияне будут усиливать давление на нашу энергетическую инфраструктуру, – уверен он. – Но я бы не паниковал раньше времени. Они все, что смогли, уже показали осенью и зимой прошлого года".

Сегодня возможности украинского ПВО мощнее, чем год назад. Но этого все равно еще недостаточно, чтобы чувствовать себя в абсолютной безопасности, говорит LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Мы еще не можем полностью закрыть всю территорию нашей страны и создать так называемый зонтик противовоздушной обороны, – говорит он. – Враг миксует средства поражения, использует различные типы ракет и дроны-камикадзе, чтобы перегрузить нашу систему ПВО и достичь соответствующих результатов. Иногда ему удается".

Пример таких миксованных атак – массированные удары с последствиями и жертвами по Одессе и Кривому Рогу, добавляет экс-спикер Генштаба.

"В Одессе враг запускал дроны-камикадзе Shahed, – напоминает Селезнев. – Одновременно – "Ониксы", которые летят на сверхзвуковых скоростях. Ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555, морского базирования "Калибр", ракеты Х-22, которые также на сверхскоростях двигаются к цели. С территории временно оккупированного Крыма запускал ракеты типа "Искандер-М".

Наслідки російських обстрілів (фото: ОП)

Когда происходит перегрузка операторов и систем противодействия разнобойными объектами, это пробивает защиту ПВО. Враг это понимает и использует миксованные атаки, чтобы любым способом достичь той цели, которую он перед собой поставил, говорит Селезнев.

Ожидать, что россияне откажутся от этой тактики, не стоит, добавляет он: "Зима у нас будет очень тяжелой. Враг имеет возможность бить заготовленными ракетами по объектам критической инфраструктуры".

У россиян оставалось в запасе не так много ракет, напоминает Игнат.

По данным заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерала Алексея Громова, Россия способна производить в месяц около 100 ракет разных типов. Сюда входят и крылатые, и баллистические, добавляет представитель командования Воздушных сил ВСУ.

"Приблизительно такое количество они тратят ежемесячно для своих атак, – говорит Игнат. – Возможно, производство будет наращиваться. Возможно не будет, потому что сейчас должен усилиться контроль за соблюдением санкций. Весь стратегический запас россияне использовали осенью-зимой прошлого года".

По его мнению, которое не основано на данных разведки, россияне будут наращивать именно производство дронов-камикадзе.

"Это быстрее и дешевле. Ракеты делать долго и дорого. Одна ракета Х-101 стоит $4-13 млн. Делать их сложно. Ракет нужно много. С дронами все гораздо легче. Тем более если их будет производить Иран, а Россия будет только клеить свои бирки о производстве", – объясняет Игнат.

С большинством всего этого силы ПВО, скорее всего, справятся. Но только с помощью партнеров, отмечает Игнат.

"Мы тратим большой ресурс, чтобы это все сбивать. Иногда на одну их ракету летят две наши, – говорит он. – Без партнеров нам не обойтись. Мы не производим зенитные управляемые ракеты, мы зависимы от поставок".

Украина нуждается в помощи в усилении ПВО и постепенной замене старых советских систем – понемногу – на NASAMS, SAMP/T, IRIS-T.

"К сожалению, врагу, несмотря на санкции, все еще доступны к производству различные типы ракет, – констатирует Игнат. – Поэтому нам всегда нужна помощь Запада".

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Евгения Мазур
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
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