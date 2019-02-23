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23.02.2019, 17:05

"В штабе Порошенко новая фантазия". Интервью Авакова - за минуту

Арсен Аваков Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

"Способны ли они (оппоненты) реализовать такой произвол? В сегодняшней Украине - думаю, нет". Интервью Авакова - за минуту

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С кем в союзе, кто станет следующим президентом, слухи об аресте - об этом в интервью Зеркалу недели рассказал глава МВД Арсен Аваков. LIGA.net пересказывает самое интересное.

Тимошенко, говорит, принесла жалобы. "Они касаются избирательных сетей Порошенко. Я бы сказал, что эти сети многослойные. Первая, низовая сеть... - личные карточки, инструкции, как подавать социологические опросы, соглашения о вознаграждении...  Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривень. И дело не так в самой астрономической сумме, как в происхождении этих денег".

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И, говорит, раздача денег - за человеком Порошенко. "В офис очень деятельного Сергея Березенко в Чернигове сотрудники этого офиса вызвали полицию, потому что у них появились представители прессы и стали снимать, как там бабушкам что-то раздают. Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги... Его (Березенко, – ред.) называют организатором схем... Тимошенко принесла огромную пачку документов, там тоже фигурирует Березенко".

Но Аваков - не союзник Тимошенко. "На днях опять появился оплаченный как реклама вброс, что Аваков с Тимошенко заключили политический союз. Нет. И с Зеленским нет, и с Гриценко нет. И Порошенко я не соратник".

И вообще у Порошенко есть шанс. "Сейчас у Порошенко есть шансы в честной борьбе, как минимум, выйти во второй тур. Потому что ему удалось донести до избирателя необходимые сигналы".

Но мы его не пустили на съезд. "И я, и Арсений. Потому что я считаю это неправильным. Человек, который организовал кампанию по дискредитации Народного фронта и Арсения Яценюка, придет к нам на съезд? Турчинов мягко спрашивал, как мы к этому отнесемся. Парубий размышлял, что можно такую возможность рассмотреть".

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Вот у Зеленского тоже есть шанс. "Президент не должен заниматься всем – от энергетики до дипломатии. Считаю, если Зеленский победит на выборах, процесс перехода к парламентской республике будет ускорен. Это же декларирует и Тимошенко".

Ну а Западу все равно. "Допускаю, для многих из них (на Западе, - ред.Порошенко – более комфортный и понятный, несмотря на все нюансы. Но и Тимошенко им понятна. Зеленский? Да, они и с Зеленским будут работать".

Арест Авакова. "Читал об этом в интернете. Госизмена, наручники, арест... Больные фантазии кого-то из технологов штаба Порошенко, которые испытывают дискомфорт от позиции министра внутренних дел. Способны ли они на реализацию такого беспредела? В сегодняшней Украине - думаю, нет".

Дело Гандзюк - там есть досадные вещи. "Для меня в этом деле (об убийстве активистки Екатерины Гандзюкред.) есть досадные вещи, инспирированные, по моей информации, сотрудниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации некоторых лиц и некоторых сил. В том числе, и для дискредитации полиции... Для наших противников главная задача – подорвать доверие к полиции".

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, арсен аваков, юлия тимошенко, интервью
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