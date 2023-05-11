В Турции впервые за 20 лет оппозиция может победить Эрдогана: что это значит для Украины

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Впервые за 20 лет Реджеп Тайип Эрдоган близок к поражению.

Если оппозиция во главе с выдвиженцем Национального альянса Кемалем Кылычдароглу победит, то очень вероятно, что Турция вернется к более классической внешней политике, убеждает LIGA.net бывший посол Турции при НАТО Фатих Джейлан (Fatih Ceylan).

"Такой новый курс поставил бы отношения Турции с Западом на более здоровую основу, но с поддержкой добрососедства в регионе", – говорит он.

Как проходит предвыборная кампания в Турции и чего ждать Украине в случае победы оппозиции – разбиралась LIGA.net.

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СИЛЬНАЯ ТУРЦИЯ И ПРЕДАТЕЛИ:

на чем строит кампанию Эрдоган

Первое десятилетие правления Эрдогана базировалось на экономическом росте в Турции. Впрочем, в последние годы эта составляющая ухудшилась. По данным МВФ, в прошлом году инфляция по средним потребительскими ценами составила 72,3% в годовом измерении, а в 2023-м прогнозируется на уровне 50,6%.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота 2016-го Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота 2016-го Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина . Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

И сейчас кампания Эрдогана строится вокруг тезисов о сильной и независимой Турции, говорит LIGA.net Евгения Габер, старший научный сотрудник Atlantic Council в Турции. За последние недели он открыл многие инфраструктурные проекты, показывал достижения в сферах авиации, оборонной промышленности, беспилотники, первый турецкий электромобиль, обещал новый авианосец.

"Для Эрдогана важно показать, что Турция за 20 лет его пребывания у власти превратилась из слабой, зависимой от Запада агропромышленной страны в региональное супергосударство со своим ВПК, АЭС и т.д., – объясняет Габер. – Что он ее вывел в тяжеловесы мировой политики".

27 апреля по видеосвязи вместе с российским диктатором Владимиром Путиным он открывал АЭС Аккую, которую в Турции построил Росатом и будет владеть ею. По мнению Габер, это не было лишь заигрыванием с РФ перед выборами – проекты начаты 5-10 лет назад.

"Сотрудничество с Россией нужно Турции, чтобы получить определенные технологии и возможности: закупка систем ПВО С-400, Росатом, газопроводы, – отмечает аналитик Atlantic Council. – С другой стороны, это возможность сказать Западу: если вы не сотрудничаете с нами, то у у нас есть альтернативы".

Такая позиция позволяет Эрдогану говорить о независимости и балансировании между Западом, РФ и Украиной, говорит она. Власти также пытаются донести до избирателей месседж: действующая власть развивает страну, а оппозиция – предатели и марионетки, которыми будет манипулировать Запад.

К примеру, глава МВД Турции Сулейман Сойлу утверждал, что Запад якобы собирается использовать выборы для нового переворота. Сам же Эрдоган называет оппозицию "про-ЛГБТ" и обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористами.

"Такие обобщения – это попытки превратить оппозицию в страшилку для турецкого общества. Это все больше видно на митингах и из заявлений Эрдогана и его партии, – объясняет Габер. – Они не имеют под собой каких-либо реальных фактов, но это очень обостряет внутреннюю борьбу".

"Общество еще больше поляризуется из-за резкой риторики лидеров Республиканского альянса (Эрдогана. – Ред.). Эмоции зашкаливают, а пространство для здравого смысла сузилось", – добавляет экс-посол Фатих Джейлан.

Впрочем, Эрдоган не гнушается и откровенно популистскими тезисами в духе коммунизма. К примеру, он пообещал, что население год бесплатно будет получать газ из месторождений в Черном море для кухонных нужд и горячей воды, а месяц – не будет платить за газ вообще.

"ЭРДОГАН НА ГРАНИ ПОРАЖЕНИЯ":

какие шансы у Кылычдароглу

Главный конкурент Эрдогана – 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Он в политике с 2002 года, является лидером крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии, а на выборах 2023-го стал кандидатом от Национального альянса – объединение шести оппозиционных сил. Также его поддерживает мэр Стамбула Экрем Имамоглу: это традиционно важная в стране должность, а сам Имамоглу должен стать вице-президентом в случае победы Кылычдароглу.

"Опросы показывают, что в пользу Кылычдароглу выступает незначительное большинство, – говорит Джейлан. – И что Эрдоган находится на грани проигрыша президентских выборов либо в первом, либо во втором туре".

Но пока эта разница в их поддержке – в пределах статистической погрешности в 1-4%, добавляет Габер. Шансы у двух кандидатов почти равны – и оба лагеря активно проводят предвыборные мероприятия.

Вот так, например, выглядел митинг в поддержку Эрдогана в Стамбуле. По утверждению турецких властей, на нем собралось 1,7 млн человек.

А это – акции в поддержку Кылычдароглу.

"Оппозиция строит свою кампанию на том, что нужно улучшать экономическую ситуацию, – рассказывает Габер. – Что нужны сильные институции и изменения, которые позволят отойти от поляризации общества".

Среди главных обещаний – вернуть парламентскую форму правления, ограничить полномочия президента, снизить инфляцию до 10% в течение двух лет, восстановить взаимное доверие с США.

"Многие в Турции хотят новой эры, которая усилит парламентскую систему, – объясняет Джейлан. – Где будет восстановлено разделение властей, которое будет сопровождаться восстановлением государственных институтов".

Но оппозиция не стесняется заходить и на поле Эрдогана.

К примеру, Кылычдароглу предлагает строить новый "шелковый путь" от Китая до Турции через тюркские страны Центральной Азии. А также обещает поддерживать военно-промышленный комплекс и производство дронов, – в частности, компанию Baykrar Makina, которой руководит зять Эрдогана.

Впрочем, пока нет ясности с парламентскими выборами, отмечает Джейлан: "Остается спорным, получит ли Нацальянс большинство в парламенте. Вместе с коалицией Зеленых левых они, скорее всего, будут иметь большинство. Но это будет зависеть от политического торга".

ЧЕГО ЖДАТЬ УКРАИНЕ:

пять сфер, на которые могут повлиять выборы



Очень вероятно, что Турция вернется к более классической внешней политике и политике по безопасности в случае победы оппозиции, считает бывший посол страны при НАТО. По словам Фатиха Джейлана, такой курс сделает более здоровыми отношения с Западом, улучшит отношения с НАТО, но и добрососедскими отношениями новая Анкара не будет пренебрегать.

В контексте Украины и российской агрессии Турция пытается быть посредником, контактируя с обеими сторонами. Важную роль Анкара играет по крайней мере в пяти вопросах:

1. Зерновая сделка. Турция при любых властях будет поддерживать работу зернового коридора, уверена Габер. Но Эрдоган играл в ней важную роль, поскольку имеет прямые каналы коммуникации с Путиным.

"Путин к Эрдогану прислушивался. Если придет к власти Кылычдароглу, то у него еще не будет того дипломатического опыта, – объясняет Габер. – У него нет такого авторитета в глазах Путина и выстроенных каналов".

Россия не выйдет из соглашения в одностороннем порядке, убеждена аналитик Atlantic Council. Но возможным изменением власти в Турции будет пользоваться – чтобы дестабилизировать ситуацию вокруг коридора и выторговать для себя более выгодные условия и ослабление санкций.

Влияние на Путина у Кылычдароглу все равно сохранится, убеждает LIGA.net Йорук Ишик (Yoruk Isik), руководитель консалтинговой организации Bosphorus Observer (Стамбул) и исследователь Middle East Institute (Вашингтон).

"На самом деле России нужна Турция. Для коммерческих соглашений, авиации и многих разных дел. Смена лица не изменит влияние, которое имеет Турция, – объясняет он. – Асимметричный баланс, немного наклоненный в пользу Турции, не изменится".

В целом ситуация вокруг зерновой сделки во многом будет зависеть от поля боя, считает Ишик. Если Украина будет успешно проводить весенне-летнее контрнаступление, то РФ может в любой момент вновь "использовать продовольствие как оружие и устраивать истерики".

2. Обход Россией санкций. Анкара официально отрицает, что помогает России обходить западные санкции на товары двойного назначения. Но, по данным WSJ, турецкие компании в 2022 году в обход санкций экспортировали в РФ на десятки миллионов долларов товаров, необходимых российской армии.

Также в ЕС обеспокоены углублением экономических связей Турции и России. По словам Ишика, сейчас Анкара не видит никаких проблем, чтобы продолжать не противозаконную, но неэтичную торговлю с РФ, пытаясь отхватить как можно больше российской нефти со скидками и прочее.

"Но я надеюсь, что если Кылычдароглу победит, контроль Турции над попыткой России избежать санкций, безусловно, улучшится", – говорит Ишик.

По мнению Габер, борьба со схемами усилится при любых властях. Турция заинтересована в западных инвестициях, нужно усиливать лиру, а ЕС остается ее главным рынком, несмотря на рост товарооборота с РФ.

Впрочем, представить кардинально другой курс Турции по присоединению к санкциям сложно, отмечает Джейлан. Это будет зависеть, в частности, от вторичных санкций, которые Запад будет вводить в отношении третьих стран.

"Присоединение Турции к европейским санкциям не будет, даже если побеждает Кылычдароглу, он об этом тоже говорил, – добавляет Габер. – Ведь это не эксклюзивная политика Эрдогана, это турецкая политика: мы не являемся членом ЕС и мы не используем санкции во внешней политике... Но борьба с обхождением санкций, я думаю, усилится".

3. Мирные инициативы. Эрдоган регулярно пытается усадить за стол переговоров Украину с Россией и говорит о необходимости мира. Эта риторика сохранится, потому что она звучит и от оппозиции, говорит Габер.

"Этого очень много в заявлениях оппозиционного лидера. Это касается не только Украины, но и Сирии, западных партнеров, – объясняет аналитик. – Риторики о переговорах, примирении и компромиссах в некоторых моментах может звучать даже больше, чем мы ее слышим сейчас".

Говорить о мире в Украине для Турции важно и для сохранения статуса посредника, говорит LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку в Институте будущего Илия Куса: "Если мирных переговоров нет, то и посредничеством негде заниматься".

4. Путь в НАТО. Украина надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкую перспективу вступления в Альянс. И с позицией Турции после выборов проблем не должно быть. В вопросе Украины она будет исходить из того, что думают основные члены Альянса, прогнозирует Куса.

"Турция всегда была открыта по интеграции Украины и Грузии в НАТО, – объясняет Джейлан. – Но в реальности НАТО, кажется, будет сложно одобрить членство Украины в НАТО на Вильнюсском саммите, учитывая разногласия во взглядах на этот вопрос внутри Альянса".

Эрдоган тормозил вступление Финляндии и блокирует членство Швеции, но это, скорее всего, рассчитано на внутреннюю аудиторию, говорит Габер. Так в преддверии выборов он пытался показать, что может "учить" западных политиков.

"А Украину и членство Украины в НАТО Турция и Эрдоган всегда поддерживали. Это не случай Швеции и Финляндии", – считает она.

Но адвокатом Украины на пути в НАТО, как Польша или страны Балтии, Турция не будет, убеждена представительница Atlantic Council.

5. Военная сфера. Украина имеет на вооружении турецкие дроны Bayraktar, БТР Kirpi; по данным Oryx, – еще минометы, средства РЭБ и другое оборудование. Также Турция построила Украине корвет.

"Для Турции важно, чтобы Украина устояла. А у России не было возможности улучшить свою ситуацию, потому что это уже будет угроза для самой Турции", – объясняет Габер.

По ее мнению, на треке ВПК кардинальных изменений не произойдет – Турция не откажется от действующих проектов и будет сдерживать распространение влияния РФ в регионе. Но в случае избрания новой власти возможен переходный период.

"Многие из этих проектов были волевым решением Эрдогана, – объясняет она. – Если же будет новая команда, то и Украине нужно будет знакомиться с ней, и самой команде нужно будет выстраивать эти отношения".

Еще одним аспектом остается Босфор, который Турция закрыла для российских военных кораблей по конвенции Монтре.

Россияне пытаются находить лазейки для прохождения гражданских судов, утверждает Ишик, но по военному флоту изменения маловероятны.

"Этот договор является одним из основополагающих для Турции, является частью внутриполитического дискурса, – заключает руководитель Bosphorus Observer. – Пока будет продолжаться незаконная война России, Босфор будет закрыт для российских военных кораблей. Кто бы ни выиграл выборы".

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