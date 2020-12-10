В Украине опять бум на айтишников, невидимый генерал Байдена. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

"Невидимый генерал Байдена". Пентагон возглавит Ллойд Остин: вот восемь фактов о нем

Генерал Остин – будущий глава Пентагона. И это отличный выбор. Пусть он и критикуется некоторыми демократами (Байдену еще придется говорить с Конгрессом и объяснять свой выбор).

Но Украине этот чрезвычайно опытный генерал точно будет полезным союзником. Прежде всего, он трезво смотрит на путинцев и видит в них то, кем они являются – "плохих парней" (цитата).

Кроме того, генерал Остин – объединитель. Он организовал союзников в единый кулак в войне против боевиков Исламского государства – и разбомбил террористов.

Объединять – это то, что сейчас нужно НАТО после Трампа, который расшатал организацию. Остин лучшая кандидатура для возрождения роли США в Альянсе. НАТО снова должно стать мощью, которую русским придется уважать.

Смотрите портрет будущего министра обороны США в нашем материале. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

В Украине опять бум на айтишников. За кем охотятся работодатели? Отчет GlobalLogic

Айтишников в Украине много. Но нужно больше. Одна из крупнейших украинских IT-компаний GlobalLoogic вчера презентовала исследование о ситуации с кадрами. Главный вывод: спрос на превышает предложение.

Конечно и здесь есть подводные камни. Студенты совсем без опыта работы (а они составляют львиную долю соискателей) мало кому нужны. Но те же IT-компании сотрудничают с ВУЗами и организовывают курсы при своих офисах, чтобы упростить жизнь в первую очердь самим себе.

Думаете о смене профиля или просто интересуетесь развитием IT в Украине? Тогда вам точно стоит прочесть этот текст. Больше по ссылке.

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