Как Украине разговаривать с Трампом, когда Кремль "продает" ему поражение Киева

Можно много говорить и писать о том, что Украина всем доказала свое право быть реальным игроком мировой политики. Это будет правдой. И говорить о том, что нас невозможно заставить что-то делать – это тоже будет правдой.

Как и то, что в 2022 году мы в военном плане выстояли. И даже выбили противника из Киевской и Харьковской областей, фактически без серьезной помощи союзников. Сами до сих пор в шоке. Это тоже будет правдой.

А теперь, когда мы отдали должное своему самолюбию и украиноцентричности, вернемся в реальность: политика – это искусство находить сильных союзников.

Где их можно найти? Их не оказалось вокруг мифических принципов, свободы слова, демократии и борьбы с коррупцией. Это "туман войны" для наивных.

Партнеров и союзников можно найти только вокруг реальных интересов.

Европа и Китай остаются в центре нашего внимания, но главные сегодня – Соединенные Штаты. И конкретно – Дональд Трамп, который массу решений принимает самостоятельно.

Рассказывать Трампу об идеалах демократии вообще лишено смысла. Эта тема заходила разве что Байдену, да и то исключительно в формате "поговорить", не превращаясь в реальное оружие или военную технику. Нынешний президент США про эти вещи даже слушать не станет.

Фактически Трамп понимает только язык бизнеса. И это уже не переделать в его голове. На этом языке с ним придется разговаривать, нравится нам это или нет.

В Кремле это поняли давно – рассказы о печенегах в данном случае просто прикрытие. На самом деле Путин продает Трампу перспективы по бизнесу. И свои успехи на фронте. Мол, глупо инвестировать в Украину, которая все равно проиграет. Дескать, мы уже взяли Покровск и Купянск, скоро захватим весь Донбасс, Запорожье, Днепр и Харьков. Давай вместе дожмем слабый Киев до капитуляции, а потом можешь мной пугать беззащитных европейцев.

Что можем мы предложить в качестве альтернативы? Если договорились нытье не предлагать, то остаются очень похожие вещи.

Успехи на фронте. Да, европейские санкции по нефти работают, американские тоже, но... украинские санкции гораздо эффективнее. Украина перекраивает европейский рынок углеводородов. На нем смогут зарабатывать США и союзники, а вложений минимум – разведданные для наведения по целям и немного ракет. Которые мы частично еще и готовы покупать.

Успехи на фронте? Почему нет?

Они же не взяли Покровск. Спасибо всем, кто там держит оборону, а отдельное – офицерам коммуникаций Седьмого корпуса Десантных войск и их коллегам из Штурмовых войск. Которые каждый день под огнем снимают видео из города и публикуют. Каждый день доказывают: Путин врет, Покровск не сдали.

Они не взяли Купянск. Более того, слишком долго играли в опасные игры с растягиванием логистики, и закончилось все окружением передовых подразделений оккупантов.

Они хотят прорваться к Константиновке и Дружковке, но хотеть – вообще не аргумент. Мне пятьдесят, я мужчина, и лучше многих понимаю, что просто хотеть – не аргумент.

Пугать нами Европу – не вариант, но в качестве гаранта безопасности мы можем сыграть нужную роль. Это сейчас тоже отлично продается богатым, но перепуганным и слабым.

Вот так сейчас может выглядеть реальная политика Украины. Никаких "идеалов" от слова "совсем". Только бизнес, только интересы, и на прилавок можно выкладывать только реальные вещи. Не историю, не обещания, не рассказы, что мы в душе европейцы и хотим быть милыми котиками в их доме. Только конкретика.

На самом деле политика всегда так работала, просто мы слишком долго верили в розовых пони, мировой порядок, Будапештский меморандум и красивые рассказы. За что и заплатили.

