В услужении Кремля. Как Интерпол превратился в оружие Москвы в гибридной войне

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) помогает России задерживать политических врагов Владимира Путина. При этом организация закрывает глаза на массовые нарушения устава со стороны Москвы. В начале этой недели LIGA.net выяснила, что в Польше по запросам РФ задержали 20 украинцев.

Начальник украинского бюро Интерпола Василий Неволя говорит LIGA.net: только за этот год Украина 18 раз жаловалась в генсекретариат Интерпола, но организация продолжает закрывать глаза на проблему. Тем временем Россия нарушает все четыре ограничения устава организации, а именно - запрет использования Интерпола в политических, военных, религиозных или расовых вопросах.

"ЗА ВОЙНУ В ЧЕЧНЕ". 9 ноября в Польше по запросу России был задержан ветеран АТО Игорь Мазур, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В Польшу он ехал по приглашению бывшего вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек, однако был задержан польскими пограничниками в связи с появлением его имени в базе Интерпола. В России украинца подозревают в убийстве десяти и ранении 30 российских военных во время Чеченской войны. Мазур, как член УНА-УНСО, воевал на стороне чеченского народа.

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В этом случае Украине удалось защитить своего гражданина. Но Мазур не единственный, кто был задержан через Интерпол по запросу РФ. Как сообщили LIGA.net в МИД Украины, на территории Польши по запросам Москвы задержаны еще 19 граждан Украины. По данным Андрея Мамалыги, представителя украинского омбудсмена, эта статистика за последние два года. "Мы добились, что по Мазуру и еще двум гражданам Украины информацию из базы Интерпола изъяли", - сообщил он LIGA.net. Всего на данный момент в публичной базе данных "красная карточка" розыска у 70 украинцев. Из них 25 – по запросу РФ.

КАК РАБОТАЕТ ИНТЕРПОЛ. Главная функция Интерпола — составление и поддержка разных баз данных, которыми могут пользоваться правоохранительные органы по всему миру. Организация не занимается следственной и оперативной работой. Для объявления в розыск в базе Интерпола размещается карточка (notice). В зависимости от цели розыска карточка классифицируется по цвету. Например, карточка с красной пометкой означает, что разыскиваемый человек подлежит экстрадиции. Перед публикацией карточка должна проверяться на обоснованность и соответствие критериям Интерпола. Большинство карточек не подлежат обнародованию. Их в своей системе видят правоохранители. Карточка может быть размещена на сайте Интерпола только по согласию разыскивающей страны.

Но есть и второй способ объявления в розыск: процедура рассылки (diffusion) по розыску с целью экстрадиции. Рассылка попадает напрямую и без предварительной углубленной проверки в базу обмена данными между национальными бюро. Страна, которая инициирует рассылку, может выборочно указать перечень стран, в которые циркуляр должен попасть. Начальник украинского Бюро Василий Неволя отмечает, что Россия часто использует этот инструмент: "В таком случае мы вообще можем этого не увидеть и не знать, что человек объявлен Россией в розыск".

Устав Интерпола запрещает использовать организацию в действиях, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. Россия, несомненно, нарушает все четыре ограничения

Именно по такой процедуре и был задержан в Польше Игорь Мазур. Жертвами "рассылки" также были экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош и бывший премьер-министр Арсений Яценюк. "Это не первый случай, когда при помощи использования инструментов Интерпола Россия пытается преследовать наших граждан. Могу вспомнить ситуацию с Яценюком, братьями Тягнибоками, Джемилевым, Чубаровым, а также пограничниками, которые задерживали судно Норд. Только за этот год мы обращали внимание генерального секретариата на 18 таких случаев", - сообщил Неволя.

Устав Интерпола запрещает использовать организацию в любых действиях, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. "Россия, несомненно, нарушает все четыре ограничения", - говорится в докладе фонда Свободная Россия, который опубликован в июне 2019 года. Правоохранительные органы РФ массово используют красные карточки и рассылки, чтобы причинить людям "юридические неудобства". В частности, лица с красной карточкой или рассылкой теряли по этой причине работу, получали отказ от банков, а также лишались въездных виз. В докладе фонда сказано, что Интерпол не прилагает усилий для определения обоснованности уголовных жалоб, чем "злоупотребляют авторитарные режимы для наказания политических противников".

Почему на действия Москвы закрывают глаза? Вряд ли, но возможно причина в деньгах. Интерпол содержится на членские взносы стран-участниц, размер ежегодно платежа больше всего зависит от размера экономики государства. В 2018 году взносы составили 57 млн евро. В этом году будет потрачена почти втрое большая сумма - 139 млн евро. И, для сравнения, взнос России - более 1 млн евро, взнос Украины - 35 000 евро. При этом больше всего платят США (11,1 млн евро), Япония (6,9 млн евро), Германия (4,4 млн евро), Франция (3,3 млн евро), Великобритания (3,3 млн евро), Италия (2,8 млн евро) и Китай (2,1 млн евро).

ЧТО ДЕЛАТЬ УКРАИНЕ. Если Россия продолжит злоупотреблять красными уведомлениями, она должна быть исключена из системы, считает один из соавторов доклада Свободной России Майкл Вайс. "Арестовывать помощника омбудсмена по правам человека - это нелепо", - сказал он в интервью LIGA.net.

Теоретически страна, которая регулярно нарушает устав, может быть исключена из Интерпола, отмечает Неволя. Возможны также ограничения к определенным базам данных. "Но процедура сложная и требует решения большинства на генеральной ассамблее с серьезной аргументацией со стороны исполнительного комитета", - сообщил он LIGA.net.

Тем, у кого есть подозрения, что РФ объявила их в розыск, Неволя советует обращаться в комиссию по контролю за архивами Интерпола (CCF). Этот орган является независимым от Интерпола и стран-членов. Комиссия имеет доступ ко всем базам данных, в отличие от Нацбюро. Если по результатам проверки комиссия признает информацию не соответствующей правилам Интерпола, то она изымается из системы.

По словам Неволи, Украина постоянно обращает внимание руководства Интерпола на злоупотребления РФ. "Например, Россия считает, что имеет право объявлять в розыск от имени так называемых крымских правоохранительных органов. Насколько мне известно, руководство Интерпола следит за такими попытками, и они блокируются", - отметил Неволя. По его словам, именно из-за случаев злоупотребления в прошлом году представитель России не был избран на должность президента Интерпола.

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Представитель омбудсмена Мамалыга отмечает, что российские спецслужбы работают везде - и в Польше в том числе. "Когда россияне выяснили, что в Польше есть много их политических оппонентов, они закидали Польшу запросами. А Польша, будучи правовым государством, вынуждена выполнять взятые на себя обязательства", - рассказывает он и добавляет, что для решения проблемы нужно идти системным путем.

"Надо садиться с Польшей и создавать консультационные советы на уровне Генпрокуратуры, МИД и Минюста. Также в конвенцию о передаче правонарушителей надо вносить предостережение, что Украина не будет выполнять запросы РФ в отношении граждан Польши и наоборот. Таким образом, Польша станет безопасной для посещения украинцами", - сообщил он LIGA.net. Тоже самое, по его мнению, нужно сделать с дружественными Украине странами – Грузией, Латвией, Литвой, Эстонией и другими.

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