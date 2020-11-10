Вакцина от коронавируса, война в Нагорном Карабахе закончена. Что надо знать утром

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COVID-19. Вакцина Pfizer показала отличный промежуточный результат: эффективность выше 90%

Событие, которого без преувеличения ждал весь мир, произошло вчера: объявили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Успеха добилась коллаборация американской Pfizer и немецкой BionTech. Они опубликовали промежуточные результаты третей фазы клинических испытаний – эффективность вакцины более 90%. При идеальном развитии событий, они пройдут сертификацию в течение месяца. В Pfizer уже заявили, что смогут до конца уже этого года создать 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года – 1,3 млрд. Фондовым рынкам почти всех стран эта новость очень понравилась – индексы акций выросли на 1-6%. Герой дня Pfizer подорожал на открытии почти на 15% (потом цены упали до 8-9%).

Но дело не в капитализации рынка акций, а в вере в будущее и способности человечества решать сложные проблемы. Такая новость нам – 7 млрд человек – была очень сильно нужна. Больше по ссылке.

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Война в Нагорном Карабахе закончена. Армения уступила Азербайджану – договор

Армения согласилась на прекращение войны на условиях Азербайджана. Нагорный Карабах почти целиком должен вернуться под флаг Баку. Премьер Армении Пашинян подписал совместное соглашение с президентом Алиевым и президентом Путиным, в котором согласился с этим, назвав этой вынужденной мерой. В то же время в Нагорный Карабахе появятся военные России – "в качестве миротворцев". Трудный день для Армении. Праздник для Азербайджана. И еще одна уловка России, которая еще больше усилила влияние на Ереван. Больше по ссылке.

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