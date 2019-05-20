Верховная Рада отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко

Президент Украины Владимир Зеленский в конце своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду. Таким образом, парламенту осталось работать два-три месяца. Для большинства нардепов такое решение не стало сюрпризом, хотя не все из них уверены в его юридической чистоте. LIGA.net опросила фракции и группы пока еще действующего парламента и узнала, как в Раде восприняли решение Зеленского.

БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО. ОСНОВАНИЙ НЕТ

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"Правовых оснований для роспуска сегодня нет. Сколько бы его команда не говорила, что коалиции давно нет, то "давно" – это не юридический термин. Сегодня никто не может четко сказать дату, когда коалиция прекратила существование. 17 мая, то есть заявление Народного фронта, это единственная дата, от которой можно считать 30 дней. Юридически зафиксированного факта, от которого нет коалиции, не существует. Посмотрим, какие формулировки будут в указе, но это не является причиной для приостановки указа. Потому что на следующий после опубликования день начинается избирательный процесс", - сообщил LIGA.net член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко.

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НАРОДНЫЙ ФРОНТ. ЭТО ПОПУЛИЗМ

"Смотря на рейтинги, очень вероятно, что одна фракция сформирует большинство и, соответственно, правительство. Политически целесообразность роспуска очевидна, но правовые основания очень сомнительны. Конституция четко дает 30 дней на формирование коалиции, было соответствующее объявление. Нельзя это делать только потому, что мне так хочется. Это признак не правового, а популистского государства… Надеюсь, что НФ будет принимать участие в выборах в формате какого-то объединения", - сообщила LIGA.net заместитель председателя фракции Виктория Сюмар.

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК. МЫ РАДЫ, ДАВНО ПОРА

"Сегодня мы рады, что есть объявление о роспуске Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия в 4% делать законодательные акты и управлять страной…Оппозиционная платформа – За життя готова была идти на выборы еще два года назад, когда поняли, что распалась правящая коалиция", - сообщил журналистам в кулуарах парламента нардеп Юрий Бойко.

"То чувство, которое я испытываю сейчас, похоже на чувство, которое испытывает большинство украинцев – надежда, что что-то поменяется на лучшую сторону…Нам все равно, когда выборы. Мы к ним готовы, у нас сильная команда…С правовой точки зрения у нас закон как дышло – куда повернешь, туда и вышло. Поэтому есть разные мнения, с этим разберутся юристы", - сообщил LIGA.net замглавы фракции ОБ Александр Вилкул.

САМОПОМОЩЬ. ЭТО МАНИПУЛЯЦИЯ

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"Надо видеть правовые основания для роспуска. Он говорит, что вы обязаны принять Избирательный кодекс. Он манипулирует. Досрочные выборы не могут состоятся по новым правилам. Чистой воды манипуляция. Давайте увидим указ и основания, на которые он полагается. Имеет ли он право, мы узнаем через несколько лет, когда будет решение Конституционного Суда о его конституционности…", - заявил в комментарии LIGA.net нардеп Роман Семенуха.

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БАТЬКИВЩИНА. К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ

"Решение ожидаемое. Мы знали, что уже есть даже подписанный указ… С юридической точки зрения есть вопросы, потому что КС двояко трактует возможность роспуска парламента. Я не думаю, что кто-то пойдет в суд, но все может быть… Мне единственное было непонятно в речи, что сначала он призвал изменить законы и сменить руководителей по квоте президента, а потом распустил парламент. Требовать у Рады, которую ты распускаешь, изменить избирательную систему – не совсем логично… Как только появится указ, закон запрещает изменять избирательную систему… Батькивщина к выборам готова, нам они сейчас даже выгодны… Хотя явка летом будет маленькой и это не может не сказаться на результатах выборов.", - сообщил LIGA.net нардеп Сергей Евтушок.

РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ЛЯШКО. МЫ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ

"Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что это ожидает общество. Однако, чтобы украинцы снова не были обмануты – надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции", - написал в Facebook лидер РП Олег Ляшко.

ВИДРОДЖЕННЯ. ПОДДЕРЖИВАЕМ РОСПУСК

"Я поддерживаю решение Зеленского. Да, есть некоторые вопросы касательно заявления Народного фронта о выходе из коалиции. Но в целом это право президента, и он им воспользовался. Мы все мажоритарщики и пойдем на выборы. Партия Видродження также будет участвовать", - сообщил LIGA.net нардеп-мажоритарщик Антон Яценко.

ВОЛЯ НАРОДА. МЫ ВСЕГДА БЫЛИ ЗА РОСПУСК

"Я всегда был за роспуск Рады с того момента, как я в нее попал… Ситуация нормальная, пора уже давно распустить Кабмин… Я считаю, что он имел полное право распустить парламент, как президент, за которого проголосовало большинство украинцев. Этого хочет украинский народ. И если ему кто-то будут оппонировать через Конституционный Суд, он будет привлечен к ответственности народом. Решение правильное и вполне конструктивное", - сообщил LIGA.net нардеп-мажоритарщик Сергей Шахов.

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