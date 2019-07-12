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12.07.2019, 23:27

Ветеран АТО сядет на 24 года в Италии. Как это случилось

Ветеран АТО сядет на 24 года в Италии. Как это случилось - Фото
Виталий Маркив (фото - Facebook/ ifnotwar)

Почему ветеран АТО получил 24 года тюрьмы в Италии и как будет действовать Украина - коротко рассказывает LIGA.net

Нацгвардейца и ветерана АТО Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Защита называет решение суда абсурдным. Как ветеран АТО оказался на скамье подсудимых в Италии и что с ним будет дальше – разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Маркива арестовали 30 июня 2017 года в Болонье, куда он прилетел навестить мать. До Революции достоинства он жил в Италии, но приехал в Киев во время протестов на Майдане, а потом пошел на фронт в батальон им. Кульчицкого. Имеет гражданство Украины и Италии.

Судебный процесс по делу Маркива  начался в июле 2018 года. Уголовное дело возбудили на основе публикаций в итальянской прессе о гибеле фотографа Андреа Роккелли под Славянском. Журналисты стали главными свидетелями обвинения против Маркива. Кроме того, против Украины подали иск в итальянский суд Федерация итальянской прессы, Ассоциация журналистов Ломбардии и ассоциация фоторепортеров Cesura Lab, которую основал погибший Роккелли.

Журналист и свидетель по делу Марчелло Фаучи был лично знаком с Маркивым. После гибели фотографа, журналист позвонил Маркиву для комментария. В последствии была написана статья, якобы с цитатой Маркива: "Обычно мы не стреляем в направлении города и по гражданским, однако когда видим движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так произошло с автомобилем двух журналистов и переводчика". Именно эти слова стали основанием для ареста украинца. Сам Виталий утверждает, что этих слов он не говорил.

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Следствие также установило, что итальянский фотограф и его российский переводчик Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела. Защита Маркива предоставила доказательства от руководства МВД Украины и Нацгвардии, что на вооружении батальона Кульчицкого не было минометов, а Маркив имел только автоматическое оружие.

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Прокурор Андреа Дзанончелли настаивал, что Маркив не совершил убийство сам, но информировал руководство Нацгвардии о движении гражданских лиц возле горы Карачун. По его словам, командиры Нацгвардии со своей стороны дали сигнал ВСУ открыть огонь из минометов по группе иностранных журналистов, а Маркив был соучастником преступления, не принимая в нем непосредственного участия. "Там убивали журналистов. Точка", - заявил Дзанончелли.

Защита отвергла обвинения, настаивая, что журналисты находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Адвокат Маркива Раффаэле Делла Валле отметил, что прокуратура и семья погибшего пытаются "назначить виновного", а не найти настоящего виновника. 

В пятницу, 12 июля, суд Италии признал Маркива виновным в причастности к убийства итальянского фотографа. Прокуратура просила 17 лет тюрьмы, но суд решил поднять срок заключения до 24 лет. Даже прокурор удивился такому решению.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина впервые столкнулась с прецедентом, когда на территории Евросоюза осудили бывшего украинского военнослужащего, который защищал целостность государства. В мае этого года в Италию приезжал министр МВД Арсен Аваков и руководство Нацгвардии для дачи показаний в пользу Маркива. После вынесения приговора Аваков заявил, что 24 года тюрьмы Маркиву - "несправедливое и позорное решение итальянского суда и оно будет обжаловано".

Итальянист Виктория Вдовиченко видит политическую составляющую в деле Маркива. В Италии набирает оборотов скандал, связанный с финансированием правящей партии Лига севера из РФ. Сегодня по этому поводу было открыто уголовное дело. Итальянские журналисты в феврале обнародовали расследование о связи команды действующего министра МВД Италии и главы партии Лига с близким к Путину российским олигархом Константином Малофеевым. По мнению Вдовиченко, итальянская верхушка хочет сбалансировать "плохой кейс" с финансированием РФ приговором украинскому ветерану АТО, который выглядит "в пользу России".

Близкий депутат к министру МВД Антон Геращенко назвал решение итальянского суда "триумфом российской пропаганды" и "провалом правосудия" в Италии. "Судя по всему, выносивший приговор судья просто испугался итальянского общественного мнения, которое, к тому же, годами целенаправленно подогревалось российской пропагандой в итальянских СМИ", - написал Геращенко.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Один из украинских дипломатов, знакомый с ходом дела говорит, что на решение суда повлияла "атмосфера давления и истерии". С официальным комментарием в украинском МИД решили повременить, чтобы не навредить апелляции. "Украинская сторона обратится в Европейский суд по правам человека, но на это уйдет несколько лет", - сказал собеседник в МИД. Адвокат Маркива назвал приговор своему подзащитному "нелогичным" и выразил надежду, что на апелляции по делу будет другой, "более компетентный судья". "Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан", - сказал адвокат.

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Теги: Виталий Маркив, мвд, италия, арсен аваков, Национальная гвардия
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