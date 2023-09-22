Визит Зеленского в США. Главные итоги

21 сентября президент Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и не получил от него ATACMS. Но куда более важными могут стать переговоры с конгрессменами, от которых зависит одобрение $24,3 млрд на помощь Украине.

"Вашингтонские встречи суперважны, – объясняет LIGA.net экс-глава МИД Павел Климкин. – Первый вопрос – согласовать стратегию на год, до выборов в США. Второй – получить понимание, что будет с финансами для Украины".

Главные итоги визита Зеленского в столицу США – коротко на LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

УБЕДИТЬ КОНГРЕСС

К 1 октября американские конгрессмены должны одобрить 12 бюджетных документов. Два из них касаются помощи Украине: $300 млн в рамках оборонного бюджета и $24 млрд как дополнительная помощи по запросу Байдена.

Провал принятия бюджета может привести к шатдауну в США – остановке финансирования и работе некоторых государственных учреждений.

"Шанс шатдауна – реальный. Мои вашингтонские друзья оценивают его 50 на 50, – говорит LIGA.net Климкин. – Это не затрагивает поставки оружия, но может задеть тренировку военных и многие другие вещи".

Спасти американских конгрессменов от шатдауна при провале бюджета может постановление о временном финансировании. Но его нынешний проект не включает в себя поддержку Киева, о которой просит Белый дом.

Задачей Зеленского было убедить конгрессменов сохранить поддержку.

Больше всего проблем – в Палате представителей (нижней), где с 2023 года большинство имеют республиканцы. В преддверии визита спикер Палаты, республиканец Кевин Маккарти, заявил, что не может гарантировать Украине поддержку. И отказал Зеленскому в выступлении на объединенном заседании Конгресса – якобы у конгрессменов нет времени.

Ключевые причины отказа Маккарти были внутренними, убеждает LIGA.net основатель ОО "Институт Американистики" Владислав Фарапонов. В январе Маккарти избрался спикером лишь с 15-й попытки, убедив трампистов. Теперь он должен балансировать между крыльями республиканцев в палате.

"Он не хочет рвать связи с трампистами и пытается быть спикером для всех – чтобы его не могли обвинить в симпатиях к какой-либо из групп, – объясняет американист. – Очень мало мировых лидеров были приглашены в Конгресс два раза подряд. Он мог сделать исключение, но не сделал этот дополнительный шаг, никаких процедур он не нарушил. Возможно, чтобы и не завышать ожидания украинской стороны".

Фарапонов не считает трагедией отсутствие публичного выступления в Конгрессе: "Эффект неожиданности работает только один раз. Второе выступление в Конгрессе было бы уже априори не столь заметным и ярким".

Но у Маккарти было два вопроса к украинскому президенту: подотчетность за помощь и план победы. Зеленский провел с ним встречу – по мнению Климкина, она одна из ключевых в этой поездке.

"Он сказал, что они будут на нашей стороне. Это непросто – но они поддержат", – рассказал Зеленский о встрече с Маккарти.

Зеленский встретился с лидерами Сената (верхней палаты) и провел с сенаторами закрытую встречу.

"Если мы не получим помощь, то мы проиграем войну. Это точная цитата", – рассказал об аргументах Зеленского лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Зеленский также рассказывал о ходе боевых действий и потребностях Украины в самолетах F-16 и ракетах ATACMS, говорит республиканец и глава комитета по иностранным делам в Палате представителей Майкл Маккол: "Сейчас их войска идут вперед без прикрытия с неба… Мы бы не отправили свои войска в таких условиях. Мы должны дать им то, что им нужно".

Он убежден, что скептиков удастся убедить – и Конгресс одобрит оба документа с помощью Украины. США и Украина не могут позволить войны на истощение, подчеркнул Маккол.

В конце дня журналисты прямо спросили Зеленского – удалось ли выбить деньги из Конгресса. Но вмешался и ответил президент США Джо Байден: "Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США – альтернативы нет".

В Белом доме считают, что увидели громкую поддержку Украины со стороны Конгресса, а республиканцы-скептики не представляют большинство даже в своей партии.

Теперь нужно дождаться голосования, говорит Фарапонов. В целом эксперт настроен оптимистично и не исключает, что администрация Байдена или демократы в Конгрессе могут пойти на определенные уступки республиканцам, чтобы все-таки принять бюджетные документы.

СТРАТЕГИЯ И ОРУЖИЕ В БЕЛОМ ДОМЕ

В этот же день Зеленский встречался с Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином. Эти переговоры нужны, чтобы сохранить Украину на первых ступенях мировой политики и скоординировать стратегию до выборов президента США-2024, считает Климкин.

От Байдена звучали традиционные слова поддержки Украины. Первые американские танки Abrams (обещанные еще в январе) появятся в Украине на следующей неделе, сообщил он.

Также он объявил о новом пакете помощи на $325 млн, который включает в себя новую партию кассетных боеприпасов и батарею ПВО среднего радиуса действия Hawk. Как пояснял глава Госдепа Энтони Блинкен, пакет должен помочь продолжать контрнаступление.

Усиление ПВО нужно на фоне потенциального нового ракетного террора РФ против энергосистемы, объяснял Ллойд Остин на этой неделе на Рамштайне. В Пентагоне также заверили, что тренировки украинцев на F-16 состоятся даже в случае шатдауна.

Также удалось договориться о запуске совместного производства оружия из США, говорит Зеленский. Это историческое решение – оно позволит Украине начать выпуск систем ПВО.

Но Байден отказался пока предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS. Они остаются на столе, уверяет его советник Джейк Салливан.

США хотят оставить ATACMS как козырь для осени-зимы, считает Фарапонов. Чтобы преподнести это как успех – иметь вау-эффект от будущих пакетов помощи.

"Разговоры об ATACMS продолжаются более года, это уже не очень смешно, – говорит американист. – Многие говорили в администрации, писали в американских медиа. Аргументов против ATACMS осталось очень мало. И в администрации это понимают".

В целом украинской стороне стоит ставить вопросы о задержках в поставках оружия, подытоживает американист: "Когда мы ставили эти вопросы в лоб, то потом американские журналисты очень много спрашивают ключевых лиц администрации Байдена, чтобы это реализовать. Это имеет свой эффект".

Читайте также: Интервью | 19 месяцев спустя. Три генерала Запада – о Залужном, Герасимове, стратегии и сценариях

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.