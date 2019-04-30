Власть над властью: как полсотни судей берут в заложники Украину

Конституция утверждает, что в Украине есть три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Но если судить по последним новостям из Окружного административного суда Киева, то Кабмин, парламент и президент больше не нужны. В последние недели этот суд на полную мощность запустил фабрику резонансных и скандальных решений, которые ставят под сомнение работу власти.

Окружной административный суд Киева - это 49 судей. Из них 30, по данным общественной организации ЧЕСТНО (которая, в числе прочего, специализируется и на судебной реформе), не прошли проверку на добросовестность.

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Окружной суд отменяет запреты СБУ, заворачивает решения Кабинета министров, требует запустить процедуру импичмента президента, подсказывает будущему президенту когда можно распустить парламент. А еще - возвращает Приватбанк Игорю Коломойскому и убирает лося из Красной книги.

Кажется, не существует решения, правила, закона или институции, которых бы не смог остановить-отменить-запретить этот суд. Пока, решением суда, не отменили независимые СМИ, LIGA.net пытается разобраться, что это за всемогущий суд и не началась ли в Украине судебная узурпация власти. В конце статьи расскажем, есть ли способ это остановить.

СКАНДАЛ ЗА СКАНДАЛОМ. МОЖНО - ВСЕ

"В последний месяц админсуд ярко демонстрирует, почему Украина имеет низкую инвестиционную привлекательность и почему сюда никто не вкладывает деньги", - говорит LIGA.net замглавы стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта. И добавляет: суд уже пачками выносит "сомнительные решения".

Вот самые скандальные:

1. Сначала отстранил, потом вернул полномочия и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, февраль-2019.

2. Снял запрет на сериал "Сваты" Зеленского, снял запрет СБУ на въезд в Украину российского актера, март-2019.

3. Отменил результаты проверки деклараций о доходах депутата Вадима Новинского, апрель-2019.

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4. Запретил Госбюро расследований проводить конкурс по формированию Совета общественного контроля, апрель-2019.

5. Остановил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы, апрель-2019.

6. Признал незаконной национализацию ПриватБанка, апрель-2019.

7. Запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента, апрель-2019.

8. Приостановил переименование УПЦ МП, апрель-2019.

9. Открыл дела против пятерых членов Высшей квалификационной комиссии судей, апрель-2019.

10. Запретил проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины, апрель-2019.

Публичные заявления представителей этого суда не менее показательны, чем решения. Через пару дней, после второго тура президентских выборов, когда сомнений в победителе не осталось, судьи Окружного суда потребовали начать процедуру импичмента Порошенко. Глава суда, Павел Вовк, вообще недвусмысленно подыгрывает победителю выборов Владимиру Зеленскому, заявляя о том, что ему хватит времени на роспуск Верховной Рады после инаугурации: до 14 июня, а не 27 мая. В пятницу, 26 апреля, суд начал новое производство - о запрете президенту выезжать за границу.

Судьи пользуются вакуумом власти и инстинктом поиска “новых хозяев”, написал в своем блоге исполнительный директор международного фонда Відродження Александр Сушко.

Суды и дальше будут отменять законы, передавать собственность налогоплательщиков в руки, неких “сильных”, частных лиц и вмешиваться в назначения госслужащих, считает эксперт. “Похоже на то, что переформатирование Украины... будет проходить не через парламент (с отсутствием большинства) или нового президента (с отсутствием опыта), а через решения судов”, - прогнозирует Сушко.

ОКРУЖНОЙ СУД. ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КТО ЗА НИМ СТОИТ

Окружной админсуд давно славится скандальными решениями, говорит сооснователь проекта ЧЕСТНО и сопредседатель совета Реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко. "Он защищает интересы самых разных политических групп, это не судьи одного президента", - говорит он.

Заявление судьи Вовка, по роспуску парламента, сомнительно с юридической точки зрения, но явно выгодно команде новоизбранного президента, отмечает Шевченко: "Возможно, это не свидетельство того, что суд на них работает. Скорее, попытки понравиться".

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Представитель Общественного совета добропорядочности и глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков еще более категоричен, он уверен: у всех скандальных решений есть свой заказчик. "Кто больше заплатит, тот и заказчик. Тут или политическое давление, или абсолютно коммерческая составляющая. Ни для кого, из практикующих адвокатов, не секрет, что в этом суде дела иначе и не решаются", - отметил эксперт.

Большая часть состава этого суда набиралась Киваловым (глава суда Павел Вовк - его бывший помощник) и Портновым, специально для выполнения политических решений, добавляет Жернаков. Это действительно так. LIGA.net подсчитала, что 23 судьи вошли в состав Окружного суда в период Януковича, еще, как минимум, пятеро судей, из “допортновских времен”, получили при Януковиче бессрочный статус.

Приставка окружной, в названии суда, не должна вводить в заблуждение: масштаб влияния суда, на политические процессы в стране, колоссальный: он может отменить любое решение министерства и вообще любого органа власти (правда, его вердикт можно оспорить в апелляции и в Верховном суде). Сейчас в суде находится иск о фактическом отсутствии коалиции в Верховной Раде, что может стать основанием для роспуска ВР.

В составе суда - 49 судей. "По данным ЧЕСТНО, 30 из них недобросовестные", - говорит Шевченко.

Например, недобросовестные все трое судей, которые принимали решение, что национализация ПриватБанка была незаконной, утверждают в ЧЕСТНО. Игорь Качур в декларациях за 2013-го и 2014-го не указал квартиру. Владимир Келеберда, вероятно, фиктивно развелся с женой, чтобы скрыть имущество от декларирования. А Виталий Амелихин, якобы, использовал служебное положение: подал иск, чтобы служебную квартиру, предоставленную ему в пользование, передали ему в постоянное пользование; иск удовлетворили.

Еще одна судья, Елена Власенкова, в прошлом году, стала фигурантом уголовного производства. По данным следствия, она хотела получить взятку, в $10000, за решение и была разоблачена на получении первого транша, в сумме $2000. Обвинительный акт направлен в Голосеевский райсуд Киева.

Декларация самого главы Окружного суда Павла Вовка - отдельная история. Как и биография в целом.

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ СУДЕБНОГО МИРА

Вовк впервые возглавил Окружной суд в 2010 году и сохранил за собой эту должность в 2015-ом. Путь к судейскому креслу он начал со скромной позиции следователя Шевченковской прокуратуры Киева, а позже - помощника-консультанта нардепа Кивалова.

Хотел и в Верховный суд. В 2017 году Вовк участвовал в конкурсе, но снял кандидатуру. Вывод совета добропорядочности о нем - негативный. "Имеет устойчивую репутацию лица, связанного с разными политическими кругами", - написал в выводе ОСД.

Курорты и чартеры. Только с 2012 по 2015 год судья Вовк совершил 33 заграничных поездки, в том числе в страны, которые славятся дороговизной курортов - Мальдивы, ОАЭ, Италию. Бывшая жена в этот период слетала за границу 31 раз (они еще были в браке), дочь - 17. В 2013 году, как утверждалось в расследовании проекта Схемы, глава Окружного суда позволил себе перелет в Норвегию на частном самолете, стоимость аренды которого превышала его официальный годовой доход. Некоторые судебные решения Вовка датированы днями, когда он находился за границей (данные ЧЕСТНО).

Земельный скандал. В декларации за 2016 год, заполненной в конце марта 2017-го, Вовк указывал, что владеет только квартирой в Киеве. Но в мае 2017 года следователи НАБУ провели обыск в загородном доме, который принадлежит бывшей жене Вовка. И, несмотря на заявления, что он не ведет общего хозяйства с экс-супругой, утром, в день обыска, судья находился в этом доме. Вовк внес его,только, в декларацию за 2017 год, которую заполнял на сайте НАПК в конце марта 2018 года.

Дело НАБУ. Информацию о незаконном обогащении Вовка расследовали детективы НАБУ. После обысков львовский суд арестовал некоторое имущество судьи: например, документы, $20000, ценные монеты и три золотых слитка по 50 грамм. Но в октябре 2017-го Апелляционный суд области отменил арест: мол, его должны были налагать в Киеве.

С февраля этого года Вовку ничего не грозит, говорит первый замглавы комитета Рады по вопросам правосудия Леонид Емец: "После того, как Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 УК, незаконного обогащения не существует. И вопрос к господину Вовку отпал вместе с этой статьей" (читайте также: Судьи КСУ, отменившие антикоррупционную статью, разбогатели).

Другими словами, несмотря на десятки журналистских расследований и дело НАБУ, претензий к судье нет - можно все.

КАК ИХ ОСТАНОВИТЬ

"Зачем, вообще, нужен такой суд, какова его легитимность, о каком правосудии и базовых вещах, для развития экономики, мы можем говорить? Понятно, что с этим судом надо что-то делать. Иначе, я не знаю, завтра они отменят акт о независимости Украины", - считает Кухта.

В 2017 году Порошенко подготовил указ о ликвидации Окружного суда, говорит Емец: "А потом, как мне рассказывали, судьи написали письмо с просьбой их не распускать. И президент почему-то не распустил. Он несет полную ответственность за ситуацию".

Михаил Жернаков говорит, что Окружной суд действительно был близок к ликвидации. Порошенко даже запрашивал у Высшего совета юстиции информацию, может ли он его ликвидировать. ВСЮ ответил, что может. А потом Окружной суд исчез из списка на ликвидацию. "Ясно, что это был план - этот суд не трогать. Слишком удобно иметь суд, которому можно или сказать, что делать, или всегда договориться", - говорит он.

По словам Жернакова, Окружной админсуд Киева - яркая иллюстрация провала судебной реформы: "По-хорошему тут уже ничего не сделаешь. Его надо просто срочно ликвидировать и набирать, вместо него, нормальных порядочных судей. И перезагружать ВККС и Высший совет правосудия, потому что они не в состоянии выполнять функции".

Тарас Шевченко вообще не видит необходимости в отдельном Окружном суде: "У меня есть сомнения, что идея административных судов, как таковых, вообще оправдана".

Судья Вовк и судья-спикер этого суда Богдан Санин (известен тем, что практически в полночь, 30 ноября 2013 года вынес решение, которым запретил людям собираться на Майдане) не прокомментировали LIGA.net ситуацию в Окружном суде. Но в пятничном эфире радио Новое время Санин сообщил, что не знает почему админсуд выпал из указа Порошенко о реорганизации. Также он рассказал, что он меняет информационную политику суда, чтобы давать новости интересно, "и возможно поэтому за последний месяц такая плеяда новостей всколыхнула информационное пространство".

Журналистская интуиция подсказывает, что “редакторы” Киевского окружного суда готовят на ближайшие месяцы много интересных новостей с провокационной подачей.

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