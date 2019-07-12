ВластьЭтоМы. Что обещают на выборах топ-5 партий: программы

Кого топовые партии ведут в Верховную Раду и что обещают своим избирателям: редакция LIGA.net при поддержке "Медийной программы" от USAID-Internews собрала самую важную информацию, которая поможет сделать осознанный выбор на досрочных выборах Верховной Рады 21 июля.

ПАРТИЯ СЛУГА НАРОДА: 5% ВВП на оборону, все услуги в онлайн

Опросы дают партии уверенное первое место: от 42,3% (группа Рейтинг, 29 июня - 3 июля) до 48,5% (КМИС, 25 июня - 7 июля).

Партия заявляет, что делает ставку на новые лица. Но подход к их отбору вызывает вопросы. Если в список Слуги народа попали люди из штаба Зеленского, ГОшники, средний бизнес, эксперты из орбиты Авакова и Квартал-95, то по мажоритарке партия ведет в Раду десятки людей олигарха Игоря Коломойского.

Анализ от LIGA.net читайте здесь:

Десятки людей Коломойского. Кого Зеленский ведет по мажоритарке

Слуги народа. Кого Зеленский ведет в Раду: анализ списка

Программа Слуги народа состоит из 16 пунктов. Вот что партия президента планирует делать следующие пять лет:

Как вернуть Крым и Донбасс. Прямого ответа программа не дает. Слуга народа просто обтекаемо обещает поддержать все инициативы Зеленского. На оборону предлагается выделять не менее 5% ВВП. Партия берет курс на стандарты ЕС и НАТО, в том числе в реформе армии.

Что делать с судами. Слуга народа планирует перезагрузить органы, которые контролируют работу судей - Высший совет правосудия и ВККС. Без конкретики партия обещает дать общественности больше контроля, а также "ввести добропорядочность и профессионализм как главные критерии отбора судей".

Как победить коррупцию. Максимально увести госуслуги в онлайн, очистить прокуратуру, перезапустить антикоррупционные органы. СБУ, ГПУ и Нацполицию хотят лишить "функций ущемления бизнеса". За раскрытие коррупции обещают награду, а чиновникам угрожают вернуть статью о незаконном обогащении.

Как поднять уровень жизни. Слуга народа предлагает начать с общего аудита экономики. Бизнесу партия обещает: ввести налог на выведенный капитал; постепенно снизить единый социальный взнос; оставить ГФС только функции сервиса; перевести налоги в цифровой формат. Кандидаты также хотят ввести "простую процедуру электронной открытия и закрытия бизнеса". Для социальной сферы партия готовит стратегию оптимизации тарифов на коммуналку: достигать этого будет за счет устранения коррупции, увеличения собственной добычи энергоресурсов и отмены ценообразования вроде Роттердам+.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ: переговоры с боевиками, торговля с Россией

Согласно разным опросам, список партии наберет в Раде от 13,4% (группа Рейтинг) до 14,1% (КМИС).

В списке партии - 184 фамилии. В Верховную Раду массово идут осколки Партии регионов, зашкварившиеся фигуранты уголовных дел и антикоррупционных расследований, ближайшее окружение кума Путина - Виктора Медведчука, группа Фирташа-Левочкина-Бойко.

Анализ списка от LIGA.net читайте здесь:

Кремлевская рать. Кого Медведчук, Ахметов и Бойко ведут в Раду



В уличной агитации и предвыборной программе партия спекулирует на теме войны мира, полностью повторяя риторику Кремля.

Как вернуть Крым и Донбасс. Партия предлагает начать прямые переговоры Донецком, Луганском и Москвой, то есть с прямым участием боевиков. При этом Украине предлагается прекратить экономическую блокаду Донбасса, дать ему автономный статус и принять законы: об амнистии, выборах и свободной экономической зоне. Партия хочет остановить курс Украины на НАТО, снять санкции с России и восстановить с ней торговлю.

Что делать с судами и коррупцией. Партия обещает обеспечить независимость судебной ветви власти и усилить уголовную ответственность за коррупцию. Как именно она собирается это делать, авторы программы прописать не посчитали нужным.

Как поднять уровень жизни. Тут тоже немало популизма. В программе прописано снижение тарифов на газ для населения - за счет прямых поставок из РФ, списание задолженности на коммуналку, повышение прожиточного минимума, пенсий и зарплат до 7000 гривень.

Реванш. Рабинович-Медведчук хотет отменить законы об украинском языке (и вернуть русский в школы и вузы), об образовании, переименовании УПЦ МП, декоммунизации и люстрации; прекратить реформу Ульяны Супрун и перевести медицину на страховую площадку.

ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ: усиление санкций и курс на НАТО

Список Петра Порошенко получит третий результат, прогнозируют социологи: от 8,3% (Рейтинг) до 9,2% (КМИС).

Несмотря на обещания и праймериз, Порошенко обновил только первую десятку списка, а в остальном сделал ставку на старую гвардию. В проходной части списка доминируют проверенные в бою люди, успевшие доказать свою лояльность пятому президенту, и действующие депутаты.

Анализ списка от LIGA.net читайте здесь: "Я вас услышал". Кого Порошенко ведет в Раду



Будущее Украины в НАТО и ЕС - на этом месседже строится вся программа партии. Получить план действий для членства в НАТО Порошенко хочет к 2023 году.

Как вернуть Крым и Донбасс. Дать отпор России можно только в связке с союзниками, считают в партии экс-президента. Санкционное давление на Россию следует усилить. Партия обещает работать над тем, чтобы внимание мира было обращено на Крым и Донбасс, а Россия ответила за преступления. Это, считают у Порошенко, поможет освободить заложников Кремля. Для деоккупации Донбасса на оккупированные Россией территории должны войны миротворы ООН. Партия обещает сделать наивысшим приоритетом модернизацию и реформу армии, развитие ракетных технологий, противовоздушного щита, авиации и флота.

Что делать с судами. Перезагрузка судов должна завершить реформу судебной системы, считают у Порошенко. Тут партия явно преувеличила достижения экс-президента в этой сфере: на апрель из 2409 судей, которые проходили оценивание ВККС, уволены лишь 15.

Как победить коррупцию. Антикоррупционная система уже построена, говорят в ЕС. Осталось только ликвидировать причины, которые эту коррупцию провоцируют: свести к минимумум и упростить админпроцедуры, перевести сектор услуг в онлайн.

Как поднять уровень жизни. Лишить силовиков возможности вмешиваться в работу бизнеса. А фискалов - научить дружить с налогоплательщиками. Партия предлагает содействовать созданию рабочих мест с высокими зарплатами, стимулируя привлечение инвестиций. Чтобы приблизиться к европейскому уровню жизни, Украина должна интегрироваться во внутренний рынок ЕС. Налог на прибыль предприятий у Порошенко хотят заметить налогом на выведенный капитал. Чтобы малый и средний бизнес развивался, ЕС обещает упростить регуляторные процедуры и выдавать кредиты, при сохранении единого налога.

ПАРТИЯ БАТЬКИВЩИНА: Будапешт+ и программа для молодежи

Опросы дают списку партии Юлии Тимошенко четвертое место в Раде: от 6,2% (КМИС) до 7,2% (Рейтинг).

Партия Юлии Тимошенко полностью проигнорировала запрос общества на новые лица. Она сделала ставку на старых партийцев и платежеспособных кандидатов, а молодые политики, пришедшие в Батькивщину в 2014 году, были отодвинуты вниз за проходную линию.

Подробный анализ от LIGA.net: Привет из прошлого. Кого Юлия Тимошенко ведет в Раду

Предвыборную программу Батькивщина преподносит избирателям как Новый курс. Но нового в ней на самом деле мало.

Как вернуть Крым и Донбасс. Кроме Минского процесса и Нормандского формата, Батькивщина предлагает начать переговоры по формуле Будапешт+ с участием США и Великобритании. Вопросы Крыма и Донбасса могут рассматриваться только в одном пакете. Путь к миру должен начаться с освобождения Россией заложников, считает Батькивщина. Как и партия Порошенко, политическая сила Тимошенко не видит альтернативы ЕС и НАТО.

Что делать с судами и коррупцией. В программе Батькивщины об этом написать забыли. Совсем.

Как поднять уровень жизни. Тимошенко хочет, чтобы за пять лет зарплата украинцев выросла до уровня Польши. Минимальная пенсия должна быть установлена на уровне 3094 грн, а в дальнейшем пенсионная система стала персонифицированной. Не изменяя традициям популизма, Тимошенко обещает снизить тарифы на газ, тепло и горячую воду в два раза (за счет собственной добычи). А еще - "восстановить справедливость" для тех, кто потерял банковские вклады на падении курса гривни. Батькивщина поддержит развитие украинских банков и восстановит кредитование бизнеса. Для снижения административного давления партия обещает отменить 37 налогов и сборов, вместо НДС ввести минимальный налог на реализацию, вместо налога на прибыль - налог на выведенный капитал.

Что предлагает молодежи. Программа Батькивщины - единственная, отдельно расписавшая молодежную политику. У Тимошенко предлагают налоговые льготы тем, кто возьмет выпускников вузов на первую работу. Молодежные микрокредиты для открытия своего дела - до 100 тыс долларов и без залога. Ставку по ипотечным кредитам молодежи обещают не более 3% на срок от 10 до 30 лет. Семьи должны получать "детские" за рождение детей.

ПАРТИЯ ГОЛОС: тест на IQ для судей и борьба с олигархами

Новая партия Святослава Вакарчука балансирует на грани прохождения в Раду: от 4,4% (КМИС) до 7,2% (Рейтинг). Ее судьбу решит явка, считают социологи.

Пока избирательная кампания Вакарчука выглядит наиболее открытой. В его списке - действительно новые люди: юристы, антикоррупционеры, IT-шники, молодые бизнесмены и незашкваренные политики. Он раскрыл доноров партии Голос (фамилии здесь и здесь), а от сомнительных денег публично отказывается.

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Как вернуть Крым и Донбасс. Партия выступает за открытые тендеры на поставку техники и вооружения. Курс на НАТО сохраняется. Вопрос Крыма и Донбасса у Вакарчука отдают дипломатам: санкции против России должны содействовать прекращению огня на Донбассе. Крым - это Украина, и не станет разменной монетой. Параллельно у Вакарчука хотят развивать свободную часть Донбасса и "приграничье" с Крымом, чтобы оккупированные территории почувствовали разницу.

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Что делать с судами. Голос обещает перезагрузку судебной системы: "по-настоящему, а не косметически". Начинать собираются с надзора за судьями: у ВККС и ВСП должна быть безупречная репутация. Эти органы должны уволить коррумпированных судей и назначить новых: после проверки на добропорядочность и тест IQ. Для судей и прокуроров - новые стандарты. Для отдельных категорий дел Голос обещает запустить суды присяжных.

Как победить коррупцию. Поскорее запустить Антикоррупционный суд и обеспечить его независимость. Усилить полномочия НАБУ, а скомпроментировавшие себя САП и НАПК - перезагрузить. НАПК должно вести реальный мониторинг жизни политиков. Вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Создать процедуру конфискации у чиновников награбленного имущества. Отменить право на залог для коррупционеров.

Как поднять уровень жизни. В партии предлагают снизить налоговую нагрузку на зарплаты и упростить систему налогообложения для бизнеса. Пенсионеров хотят полностью перевести на накопительную систему. Голос планирует запустить глобальную онлайн-платформу поддержки украинцев по любому вопросу в формате 24/7: один электронный кабинет будет объединять запросы каждого украинца: как пациента, владельца авто, налогоплательщика. В общем, все - в онлайн.

Что делать с олигархами. Это единственная партия, которая поднимает такой вопрос в программе. Голос обещает принять новые антимонопольные законы, назначить готовых к борьбе с олигархами профессионалов в госрегуляторы, ввести жесткие требования к независимости медиа, создать базу для анализа (big data) информации о кланах олигархов. Закон должен быть более жестким, чтобы АМКУ имел все рычаги для ликвидации монополий, считают у Вакарчука.

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