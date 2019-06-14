ВластьЭтоМы. Почему Украиной до сих пор управляет поколение СССР

Команда Владимира Зеленского провела яркую избирательную кампанию в Instagram и Facebook. Ставка - охватное видео и выборы как яркое шоу. Но больше половины украинской молодежи так и не пришли голосовать. Почему? В чем проблема? Как заставить молодых украинцев взять управление страной в свои руки? Как убедить, что #ВластьЭтоМы?

Команда LIGA.net при поддержке "Медийной программы" от USAID-Internews запускает серию статей и спецпроектов, которые продемонстрируют молодым украинцам важность, возможности и ответсвенность участия в избирательном процессе. Первый текст - о современной роли гражданина 18-29 лет в управлении страной.

ЗЕЛЕНСКИЙ ИЛИ ПОРОШЕНКО. ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛА МОЛОДЕЖЬ

На президентские выборы-2019, по данным Центризбиркома, пришли: в первом туре - 62% всех украинцев, во втором - 63,5%. Это даже больше, чем в 2014 году, когда Украина выбрала президентом Петра Порошенко (с явкой 59,4%). Но как голосовали разные возрастные группы - в ЦИК не знают.

"Это невозможно посчитать. Человек пришел, взял бюллетень и бросил в урну. Как потом по бюллетеню определить, ху из ху? Никто этим никогда в истории не занимался", - объяснил LIGA.net пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Ответ на этот вопрос есть у социологов. Они делали разбивку по возрастным категориям, когда проводили Национальный экзитпол (фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова). Их результат оказался самым близким к официальному - ошиблись всего на 1%.

По данным экзитпола, в первом туре Зеленский собрал вокруг себя самый молодой электорат, хотя во втором туре он сильно "постарел" за счет перетока голосов от других кандидатов. 31 марта в структуре его электората больше половины избирателей были в возрасте 18-40 лет, 21 апреля эта возрастная группа уже составила 36%. Порошенко, наоборот, активировал старшее поколение: 51% в возрасте 50+ лет.

Молодежь голосовала преимущественно за Зеленского, резюмировал LIGA.net гендиректор КМИС Владимир Паниотто. Но сказать, что именно молодежь сделала Зеленского президентом - нельзя. Украинцы в категории 18-29 лет традиционно были гораздо менее активными на выборах 2019 года, чем старшее поколение. Поэтому основной прирост голосов Зеленскому обеспечила следующая возрастная группа: 30-39 лет.

СКУЧНО И НЕКОГДА. ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ НЕ ХОДИТ НА ВЫБОРЫ

На последних выборах уровень активности молодежи приблизился к минимуму, рассказал LIGA.net заместитель главы социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Вообще тенденция на снижение явки наблюдается уже 20 лет.

Украинцам 18-29 лет не интересны выборы, говорят социологи. В 1998 году на выборы в Верховную Раду пришли 67% представителей этой возрастной категории (по данным национальных экзитполов тех лет). В 1999 году, когда президентом на второй срок выбирали Леонида Кучму, уже меньше - 61%. В 2002 году парламентские выборы привели на избирательные участки 59% молодых украинцев.

Исключение составили только выборы-2004. "К ним тогда было приковано все внимание общества, а за Ющенко голосовала в основном молодежь", - уточнил Мищенко. Тогда на волне противостояния Януковича и Ющенко правом голоса воспользовался 71% молодежи.

С тех пор явка вернулась к старой тенденции. На выборах президента 2014 года голосовали всего 46% украинцев 18-29 лет. На парламентских выборах в том же году - вообще 37%. В выборах президента 2019 года участвовало рекордное количество кандидатов, но молодежь это тоже не заинтересовало: в первом туре на участках побывали 40%, во втором туре 43% молодых украинцев. В принципе, уточнил Мищенко, во втором туре уровень участие молодежи можно считать примерно таким же, в пределах статистической погрешности, как на выборах президента в 2014 году.

Правда, есть и другая точка зрения, читайте о первом туре здесь: "Молодежь была активнее на выборах, чем в 2014-м, - Рейтинг".

Почему молодежь меньше ходит на выборы, чем старшее поколение - отвечает Паниотто: "На мой взгляд, они менее ответственны, живут в другом темпе и имеют много других альтернативных занятий. Политика для них – немного скучно. А вот поколение, которое жило при Советском Союзе, наоборот, привыкло голосовать на всех выборах и считает это обязанностью".

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Распространенное мнение, что молодое поколение избирательным участкам предпочитает акции протеста и революции - это тоже миф, говорит социолог: "Если брать возрастную структуру Революции достоинства, а у нас на Майдане были проведены три социологических исследования, то молодежь не была ее двигателем. Скорее, им стал средний класс и средний возраст".

Плохая новость: явка молодежи на предстоящих выборах в Верховную Раду, скорее всего, еще упадет. Интерес к ним всегда традиционно ниже, чем к выборам президента, напоминает Мищенко. Плюс июль - не самый благоприятный месяц для явки избирателей. Это значит, что выбор на следующие пять лет снова будет делать "поколение родом из СССР".