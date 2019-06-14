Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

#ВластьЭтоМы. Почему Украиной до сих пор управляет поколение СССР

#ВластьЭтоМы. Почему Украиной до сих пор управляет поколение СССР - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)
Валерия Кондратова
14.06.2019, 10:59

Украинская молодежь не ходит на выборы. Ей "скучно". У нее "нет времени голосовать". Продолжает жить миф "мой голос ничего не решает". Пора это менять

Команда Владимира Зеленского провела яркую избирательную кампанию в Instagram и Facebook. Ставка - охватное видео и выборы как яркое шоу. Но больше половины украинской молодежи так и не пришли голосовать. Почему? В чем проблема? Как заставить молодых украинцев взять управление страной в свои руки? Как убедить, что #ВластьЭтоМы?

Команда LIGA.net при поддержке "Медийной программы" от USAID-Internews запускает серию статей и спецпроектов, которые продемонстрируют молодым украинцам важность, возможности и ответсвенность участия в избирательном процессе. Первый текст - о современной роли гражданина 18-29 лет в управлении страной.

ЗЕЛЕНСКИЙ ИЛИ ПОРОШЕНКО. ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛА МОЛОДЕЖЬ

На президентские выборы-2019, по данным Центризбиркома, пришли: в первом туре - 62% всех украинцев, во втором - 63,5%. Это даже больше, чем в 2014 году, когда Украина выбрала президентом Петра Порошенко (с явкой 59,4%). Но как голосовали разные возрастные группы - в ЦИК не знают.

"Это невозможно посчитать. Человек пришел, взял бюллетень и бросил в урну. Как потом по бюллетеню определить, ху из ху? Никто этим никогда в истории не занимался", - объяснил LIGA.net пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Ответ на этот вопрос есть у социологов. Они делали разбивку по возрастным категориям, когда проводили Национальный экзитпол (фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова). Их результат оказался самым близким к официальному - ошиблись всего на 1%.

Читайте также
"Я очень люблю Зеленского. Очень". Интервью Гордона - за минуту 13.06.2019"Душили-душили - это обо мне". Интервью Саакашвили - за минуту 30.05.2019"В любой день". БПП не боится досрочных парламентских выборов 16.05.2019

По данным экзитпола, в первом туре Зеленский собрал вокруг себя самый молодой электорат, хотя во втором туре он сильно "постарел" за счет перетока голосов от других кандидатов. 31 марта в структуре его электората больше половины избирателей были в возрасте 18-40 лет, 21 апреля эта возрастная группа уже составила 36%. Порошенко, наоборот, активировал старшее поколение: 51% в возрасте 50+ лет.

Молодежь голосовала преимущественно за Зеленского, резюмировал LIGA.net гендиректор КМИС Владимир Паниотто. Но сказать, что именно молодежь сделала Зеленского президентом - нельзя. Украинцы в категории 18-29 лет традиционно были гораздо менее активными на выборах 2019 года, чем старшее поколение. Поэтому основной прирост голосов Зеленскому обеспечила следующая возрастная группа: 30-39 лет.

СКУЧНО И НЕКОГДА. ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ НЕ ХОДИТ НА ВЫБОРЫ

На последних выборах уровень активности молодежи приблизился к минимуму, рассказал LIGA.net заместитель главы социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Вообще тенденция на снижение явки наблюдается уже 20 лет.

Украинцам 18-29 лет не интересны выборы, говорят социологи. В 1998 году на выборы в Верховную Раду пришли 67% представителей этой возрастной категории (по данным национальных экзитполов тех лет). В 1999 году, когда президентом на второй срок выбирали Леонида Кучму, уже меньше - 61%. В 2002 году парламентские выборы привели на избирательные участки 59% молодых украинцев.

Исключение составили только выборы-2004. "К ним тогда было приковано все внимание общества, а за Ющенко голосовала в основном молодежь", - уточнил Мищенко. Тогда на волне противостояния Януковича и Ющенко правом голоса воспользовался 71% молодежи.

С тех пор явка вернулась к старой тенденции. На выборах президента 2014 года голосовали всего 46% украинцев 18-29 лет. На парламентских выборах в том же году - вообще 37%. В выборах президента 2019 года участвовало рекордное количество кандидатов, но молодежь это тоже не заинтересовало: в первом туре на участках побывали 40%, во втором туре 43% молодых украинцев. В принципе, уточнил Мищенко, во втором туре уровень участие молодежи можно считать примерно таким же, в пределах статистической погрешности, как на выборах президента в 2014 году.

Правда, есть и другая точка зрения, читайте о первом туре здесь: "Молодежь была активнее на выборах, чем в 2014-м, - Рейтинг".

Почему молодежь меньше ходит на выборы, чем старшее поколение - отвечает Паниотто: "На мой взгляд, они менее ответственны, живут в другом темпе и имеют много других альтернативных занятий. Политика для них – немного скучно. А вот поколение, которое жило при Советском Союзе, наоборот, привыкло голосовать на всех выборах и считает это обязанностью".

Читайте также: Выборы летом. Сколько украинцев будут голосовать

Распространенное мнение, что молодое поколение избирательным участкам предпочитает акции протеста и революции - это тоже миф, говорит социолог: "Если брать возрастную структуру Революции достоинства, а у нас на Майдане были проведены три социологических исследования, то молодежь не была ее двигателем. Скорее, им стал средний класс и средний возраст".

Плохая новость: явка молодежи на предстоящих выборах в Верховную Раду, скорее всего, еще упадет. Интерес к ним всегда традиционно ниже, чем к выборам президента, напоминает Мищенко. Плюс июль - не самый благоприятный месяц для явки избирателей. Это значит, что выбор на следующие пять лет снова будет делать "поколение родом из СССР".

 