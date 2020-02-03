Влияние коронавируса на экономику, курс валют и мошенничество. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 3 февраля. Температура от +3 до +6, курс доллара 25.03.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Moody’s оценило влияние коронавируса на мировую экономику

Появилась первая апокалиптическая оценка влияния коронавируса на мировую экономику: его последствия могут быть сравнимы с ипотечным кризисом 2008-2009-го (тогда Украина за год потеряла почти 15% ВВП). Самое плохое в этом прогнозе, что его сделали в рейтинговом агентстве Moody’s - это довольно консервативные ребята, которые редко кричат “волки!”. В основе их прогноза лежит, рассчитываемый ими же индекс цен на промышленные металлы, он рухнул до трехлетнего минимума. Последние 30 лет рост глобальной экономики очень коррелировал с ценами на металл. Если связь сохранится и в 2020, то хорошего ждать не стоит. Конечно, можно надеяться, что глобальная экономика уже не так зависима от промышленных товаров, как в 2008-2009, но для Украины в этом мало утешительных новостей: наша сырьевая экономика по-прежнему сильно зависит от цен на металл. Остается верить - прогноз китайских эпидемиологов, что эпидемия достигнет пика к середине февраля, а после пойдет на спад, окажется верным. И мир не успеет совсем испугаться. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Доллар снова по 25, или Кто играет против гривни. Прогноз курса до 7 февраля

Доллар снова дорожает, хот вроде бы не должен. Мы выяснили,почему так и каким будет курс ближайшую неделю. Спойлер - большого обвала гривни пока ждать не стоит. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Мошенники продают фальшивые деньги и отправляют их Новой почтой

Современные фальшивомонетчики. Они печатают фальшивые доллары и гривни, принимают заказы в Telegram и отправляют их Новой почтой. По курсу один к трём. За одну настоящую гривню три фейковых, очень похожих на настоящие. Судя по Telegram каналу и сообщениям в нем, мошенники орудуют уже ни один месяц. Спрос хороший, так как купюры якобы принимает айбокс. Заказал фальшивку, получил на почте, пополнил карту Приват. Беспроигрышная комбинация. Вот так просто и открыто может орудовать группа фальшивомонетчиков, используя современные технологии, тёмную сторону силы. Больше по ссылке.

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