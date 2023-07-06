"Спрашивал, почему муж не на фронте... Говорил, что мы здесь понаехали", – рассказывает LIGA.net жена военного Татьяна Новак. 3 июня разразился скандал: на Закарпатье офицер, сотрудник военкомата (теперь это сокращается как ТЦК – территориальный центр комплектования), по свидетельству потерпевших, избил жену военнослужащего.

Неделей ранее в центре коррупционного скандала оказался одесский военком, у которого нашли виллу на курорте в Испании. И не только.

"Это – коллапс. Система территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) должна быть максимально реорганизована по западному образцу", – говорит LIGA.net член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская (Голос).

Сеть военкоматов развита и выполняет необходимые меры по противодействию России, но саму концепцию ее работы нужно постепенно менять, добавляет LIGA.net Любовь Галан – соучредитель общественной организации "Принцип", которая занимается правозащитой военных.

Почему военнослужащие постоянно оказываются в центре скандалов и возможно ли преодолеть злоупотребления в военкоматах – разбиралась LIGA.net.

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РЕАКЦИЯ – ТОЛЬКО НА ПУБЛИЧНОСТЬ

25 июня журналистку Татьяну Новак в Ужгороде избил старший офицер Закарпатского областного военкомата (ОВК) Константин Вари, когда она вместе со своим мужем-военным выходила из магазина.

Вари начал приставать к паре на ровном месте, рассказывает Новак LIGA.net: "Это был поток сознания человека в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спрашивал, почему муж не на фронте. Говорил, что его никто не уважает, что мы не уважаем закарпатцев, что мы здесь все понаехали".

СПРАВКА. Татьяна Новак – дважды переселенка. В 2014 году она переехала из Крыма в Киев. В 2022-м мужчина вывез ее на Закарпатье, а сам пошел в ТЦК добровольцем. Около года воевал на передовой, участвовал в боях за Соледар. Сейчас его признали ограниченно пригодным, и он получил возможность приехать к жене.

Боевой опыт мужа разозлил собеседника, говорит Новак. Когда пара попыталась вызвать полицию, он несколько раз ударил Татьяну по лицу. Поймать нападавшего полиции и ВСП удалось уже в его квартире.

Врачи констатировали у Татьяны ушиб челюсти. Когда она подала заявление в полицию, сразу с ней связался Закарпатский ОВК – просили урегулировать конфликт мирно, говорит она. В конце концов уголовное производство было открыто по ст. 125 УК (намеренное легкое телесное повреждение), но в полиции несколько дней дело не расследовали.

Пока 3 июля история не получила публичной огласки.

Это сразу дало результат, добавляет Татьяна: "Мне перезвонили из полиции уже утром 3 июля. Вызвали на допросы и опознания. Мы проверили наши показания. Потом были в военной прокуратуре, и нас ввели в курс дела. Подозрение нападающему уже объявили официально. Дело реально сдвинулось с места и продвигается. Скоро его обещают передать в суд".



В Минобороны во время проверки работы военкоматов во всех регионах Украины обещают реагировать на каждый инцидент "недостойного поведения".

Получить комментарий от представителей Сухопутных войск, которым подчинены военкоматы, LIGA.net так и не удалось.

КАК ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ В ВОЕНКОМАТАХ

Этот скандал стал лишь очередным в ряде схожих сообщений.

СПРАВКА. 22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла семьи одесского военкома Евгения Борисова. В Раде инициировали



4 июля Залужный



Ранее сотрудники Государственного бюро расследований разоблачали руководителей военкоматов, которые за взятки обещали помочь избежать призыва по мобилизации в Полтавской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Донецкой областях.



сотрудников военкоматов записали на видео, когда они вручали повестку якобы с дракой. В Одесской области на видео зафиксирован эпизод, когда представитель ТЦК предварительно



При схожих обстоятельствах в Хмельницкой области работники ТЦК якобы требовали прекратить съемку и угрожали мужчине сломать ногу. 22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла семьи одесского военкома Евгения Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных военкоматов. Борисов уволен.4 июля Залужный назначил ему замену – боевого офицера, полковника Александра Охрименко, который был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.Ранее сотрудники Государственного бюро расследований разоблачали руководителей военкоматов, которые за взятки обещали помочь избежать призыва по мобилизации в Полтавской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Донецкой областях. В Черкассах сотрудников военкоматов записали на видео, когда они вручали повестку якобы с дракой. В Одесской области на видео зафиксирован эпизод, когда представитель ТЦК предварительно стрелял из оружия в воздух при попытке вручить повестку.При схожих обстоятельствах в Хмельницкой области работники ТЦК якобы требовали прекратить съемку и угрожали мужчине сломать ногу.

Есть и определенное информационное искажение в освещении работы ТЦК, признает Бобровская. "О нормальных офицерах... меньше пишут, меньше говорят, о них немного знает широкая публика", – добавляет она.

Но такое количество скандалов свидетельствует о том, что военкоматы не справляются со своей важнейшей функцией – мобилизацией, считает депутат.

"Среди военкомов всегда были люди, которые считали себя принадлежащими к наивысшей касте. Они были звеном взаимосвязанной экосистемы ВСУ, – объясняет она. – Их понимание работы – это "совок" в совокупности с безнаказанностью и вседозволенностью. Во время войны снова пришло их время. Они сейчас имеют большое влияние и одну из ключевых ролей в государстве".



С другой стороны, система военкоматов пытается интенсивно работать для восполнения потерь и формирования новых подразделений, добавляет член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Но и проблемы стоит постоянно подсвечивать – это лучше замалчивания.

"У центров комплектования безумная нагрузка, – говорит она. – У нас постоянная мобилизация, а не волны, как было во время АТО/ООС. Нет тех или иных ограничений – по количеству, по запросу. Сейчас мобилизация интенсивная и охватывает всю страну".

Хотя действительно условия для коррупции и злоупотреблений в работе военкоматов складываются очень благоприятные, признает депутат.

Каждую неделю, по ее данным, правохранители разоблачают на коррупционных действиях кого-то из сотрудников ТЦКСП. И дальше вряд ли станет лучше – при безумном запросе на мобилизацию, в Украине есть большое количество тех, кто хочет ее избежать. Соответственно, есть много коррупционных предложений от граждан, и соблазн для военных растет в геометрической прогрессии.

"Откос" от мобилизации, по данным Бобровской, стоит от $5000 до $11 000-12 000: "Мы не знаем на самом деле всей глубины проблемы. В системе работает круговая порука. Хотя у нас 16 месяцев великой войны".

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВОЕНКОМАТЫ

Исправить ситуацию может только полная реорганизация системы военкоматов по западному образцу, говорит Бобровская. "Она должна быть максимально прозрачна, диджитализована, с обновленными кадрами. Нужна революционная смена людей и подходов к работе", – говорит она.

Система уже реорганизована, убеждает Безуглая, но требует оптимизации.

"Мы уже превратили военкоматы в ТЦКСП. Это не просто смена названия, а именно реорганизация, – говорит депутат. – Они проявили себя как очень эффективные структуры. С точки зрения мирового опыта, в условиях полномасштабной войны проводить такую мобилизацию, поддерживать пополнение подразделений – это огромная работа".

Но то, как происходит мобилизация, как центры комплектования работают с военнообязанными, влияет на имидж ТЦКСП, считает Галан.

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ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ

Говорить, что работники ТЦКСП являются новой безнаказанной кастой, рано, говорит Галан. И их работа точно требует системных изменений.

Первый шаг – максимальная диджитализация. "Почти все в ТЦКСП происходит на бумаге, – говорит Галан. – Оттуда куча проблем: кто-то потерял чье-то личное дело, кто-то в архиве не может нужное найти".

Диджитализация – это не о повестках в Дии, добавляет Безуглая. Это вопрос в первую очередь создания электронной базы, реестра военнообязанных.

Сейчас эта база готова и ею начинают пользоваться, говорит депутат.

"В течение 2023 года мы должны увидеть драматическое улучшение осведомленности центров комплектования. Соответственно, гражданам труднее будет избежать мобилизации", – объясняет она.

В долгосрочной перспективе это позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора и снизить уровень коррупции. Мобилизация оборотов не сбавит, и не все будут готовы принять этот факт.

"Люди действительно устали. Больше года такой горячей войны – это общественная травма, – говорит она. – Дальше будет только сложнее. Конечно, все зависит от развития ситуации на фронте. Но нужно учитывать, что будут и достаточно сложные этапы, и готовиться к ним".

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Второй шаг – контроль и неотвратимость наказания.



Заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк пообещал жестко реагировать на "недостойное поведение" сотрудников ТЦК.

СПРАВКА. Генерал Павлюк призвал граждан, сталкивающихся с проблемами во взаимодействии с сотрудниками ТЦК, сообщать сведения о таких случаях по номеру 0 800 31 01 79, по электронной почте Генерал Павлюк призвал граждан, сталкивающихся с проблемами во взаимодействии с сотрудниками ТЦК, сообщать сведения о таких случаях по номеру 0 800 31 01 79, по электронной почте [email protected] или на чат-бот в Telegram.

"Государству нужен фидбек. Каждое сообщение – это официально зарегистрированное обращение к МО, – отмечает Галан. – Нужно подавать такие заявления, потому что люди в своих кабинетах немножко теряют берега".

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Идея отправлять работников ТЦКСП на фронт и заменять их участниками боевых действий не сработает, единогласно утверждают все спикеры. В этом сценарии никто не сможет эффективно работать в новых условиях.

Уволить нарушителей из рядов ВСУ (речь не о должности) сейчас невозможно.

"Основанием для увольнения сейчас может быть либо заключение ВЛК о состоянии здоровья, либо приговор суда, – говорит Безуглая. – Один из вариантов – перевести в другое подразделение, на другую должность с понижением".

Поэтому Борисов был уволен с должности начальника Одесского ОТЦК, но не из ВСУ. Хотя Вари, подозреваемый в избиении журналистки в Ужгороде, уволили и из ВСУ тоже – в связи "с невозможностью осуществить перевод в боевую часть по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам".

Получить более подробные разъяснения по поводу его истории от представителей Сухопуных войск ВСУ LIGA.net не удалось.

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Третий шаг – изменение структуры работы ТЦК.

"Процедура мобилизации должна быть четкой, прозрачной и понятной для людей. Сегодня это – лотерея. Так не должно быть", – говорит Галан.

Выведение ТЦКСП из подчинения командования Сухопутных войск позволит эффективнее распределять мобилизованных, считает Бобровская – они набирают кадры для всех родов войск.

Например, их можно вывести под Генеральный штаб или же применить максимально эффективные практики союзников.

"В США, например, это вообще отдельное командование, подчиненное непосредственно президенту, – добавляет нардеп Безуглая. – У нас другая система. Мы аккуратно исследуем этот вопрос".

Важно работать над повышением компетенций работников центров комплектования, добавляет Бобровская. Это должно включать и жесткий отбор кадров, и проверки физического и психоэмоционального состояния, и работу с этикой организации, чтобы не было неприемлемого и пренебрежительного поведения.

"Чтобы не было запугивания и применения оружия при раздаче повесток – это недопустимо", – считает нардеп от Голоса.

"Они должны выполнять функцию HR. С пониманием, как они менеджерят потоки людей, кого и куда отправляют. Сейчас это рандом, – говорит Галан. – Мы понимаем, что идут тяжелые бои. Большие потери. Работа ТЦКСП является необходимой мерой противодействия России. Но изменения в этой работе точно нужны.

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