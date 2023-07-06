"Питав, чому чоловік не на фронті... Казав, що ми тут понаїхали", – розповідає LIGA.net дружина військового Тетяна Новак. 3 червня спалахнув скандал: на Закарпатті офіцер, співробітник військкомату (тепер це скорочується як ТЦК - територіальний центр комплектування), за свідченнями потерпілих, побив дружину військовослужбовця.

Тижнем раніше у центрі корупційного скандалу опинився одеський військком, у якого знайшли віллу на курорті в Іспанії. І не тільки.

"Це – колапс. Система територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) має бути максимально реорганізована за західним зразком", – каже LIGA.net членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська (Голос).

Мережа військкоматів розвинена і виконує необхідні заходи для протидії Росії, але саму концепцію її роботи потрібно поступово змінювати, додає LIGA.net Любов Галан – співзасновниця громадської організації "Принцип", яка займається правозахистом військових.

Чому військкоми постійно опиняються у центрі скандалів та чи можливо подолати зловживання у військкоматах – розбиралась LIGA.net.

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РЕАКЦІЯ – ТІЛЬКИ НА ПУБЛІЧНІСТЬ

25 червня журналістку Тетяну Новак в Ужгороді побив старший офіцер Закарпатського обласного військкомату (ОВК) Костянтин Варі, коли вона разом зі своїм чоловіком-військовим виходила з магазину.

Варі почав чіплятись до пари на рівному місці, розповідає Новак LIGA.net: "Це був потік свідомості людини у стані сильного алкогольного сп’яніння. Питав, чому чоловік не на фронті. Казав, що його ніхто не поважає, що ми не поважаємо закарпатців, що ми тут всі понаїхали".

ДОВІДКА. Тетяна Новак – двічі переселенка. У 2014 році вона переїхала з Криму до Києва. У 2022-му чоловік вивіз її на Закарпаття, а сам пішов до ТЦК добровольцем. Близько року воював на передовій, брав участь у боях за Соледар. Зараз його визнали обмежено придатним, і він отримав нагоду приїхати до дружини.

Бойовий досвід чоловіка розлютив співрозмовника, каже Новак. Коли пара спробувала викликати поліцію, він кілька разів вдарив Тетяну по обличчю. Спіймати нападника поліції та ВСП вдалося вже в його квартирі.

Лікарі констатували у Тетяни забій щелепи. Коли вона подала заяву у поліцію, майже одразу із нею зв’язався Закарпатський ОВК – просили врегулювати конфлікт мирно, каже вона. Зрештою кримінальне провадження відкрили за ст. 125 УК (навмисне легке тілесне ушкодження), але у поліції кілька днів справу не розслідували.

Допоки 3 липня не стався публічний розголос цієї історії.

Це одразу дало результат, додає Тетяна: "Мені передзвонили з поліції вже зранку 3 липня. Викликали на допити і опізнання. Ми перевірили наші покази. Потім були у військовій прокуратурі, і нас ввели в курс справи. Підозру нападнику вже оголосили офіційно. Справа реально зрушила з місця і просувається. Скоро її обіцяють передати до суду".



В Міноборони під час перевірки роботи військкоматів у всіх регіонах України обіцяють реагувати на кожен інцидент "негідної поведінки".

Отримати коментар від представників Сухопутних військ, яким підпорядковані військкомати, LIGA.net так і не вдалось.

ЯК ЗЛОВЖИВАЮТЬ У ВІЙСЬККОМАТАХ

Цей скандал став лише черговим у низці схожих повідомлень.

ДОВІДКА. 22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла родини одеського військкома Євгена Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних військкоматів. Борисов звільнений.



4 липня Залужний призначив йому заміну – бойового офіцера, полковника Олександра Охріменка, який був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



До того працівники Державного бюро розслідувань викривали керівників військкоматів, які за хабарі обіцяли допомогти уникнути призову через мобілізацію у Полтавській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Донецькій областях.



У Черкасах співробітників військкоматів записали на відео, коли вони вручали повістку нібито із бійкою. В Одеській області на відео зафіксований епізод, коли представник ТЦК, попередньо, стріляв зі зброї у повітря під час спроби вручити повістку.



За схожих обставин на Хмельниччині працівники ТЦК нібито вимагали припинити зйомку й погрожували чоловікові зламати ногу.

Є й певне інформаційне викривлення у висвітленні роботи ТЦК, визнає Бобровська. "Про нормальних офіцерів... менше пишуть, менше говорять, про них небагато знає широка публіка", – додає вона.

Але така кількість скандалів свідчить, що військкомати не справляються із своєю найважливішою функцією – мобілізацією, вважає депутатка.

"Серед воєнкомів завжди були люди, які вважали себе приналежними до найвищої касти. Вони були ланкою взаємозалежної екосистеми ЗСУ, – пояснює вона. – Їхнє розуміння роботи має вигляд "совка" в суміші з безкарністю та вседозволеністю. Під час війни знову прийшов їхній час. Вони наразі мають великий вплив і одну з ключових ролей у державі".



Система військкоматів намагається інтенсивно працювати для поповнення втрат і формування нових підрозділів, додає членкиня комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла. Але й проблеми варто постійно підсвічувати – це краще за замовчування.

"Центри комплектування мають шалене навантаження, – каже вона. – У нас постійна мобілізація, а не хвилі, як було під час АТО/ООС. Немає тих чи інших обмежень – за кількістю, за запитом. Зараз мобілізація інтенсивна та охоплює всю країну".

Хоча, дійсно, умови для корупції та зловживань у роботі військкоматів складаються дуже сприятливі, визнає депутатка.

Кожного тижня, за її даними, правоохоронці викривають на корупційних діях когось зі співробітників ТЦКСП. І далі навряд чи стане краще – за наявності такого шаленого запиту на мобілізацію, в Україні є велика кількість тих, хто хоче її уникнути. Відповідно, є багато корупційних пропозицій від громадян, і спокуса для військкомів зростає у геометричній прогресії.

"Відкос" від мобілізації, за даними Бобровської, коштує від $5000 до $11 000-12 000: "Ми не знаємо насправді всієї глибини проблеми. У системі працює кругова порука. Хоча у нас 16 місяців великої війни".

НАВІЩО ПОТРІБНІ ВІЙСЬККОМАТИ

Виправити ситуацію може лише повна реорганізація системи військкоматів за західним зразком, каже Бобровська. "Вона має бути максимально прозора, діджиталізована, з оновленими кадрами. Потрібна революційна зміна людей і підходів до роботи", – говорить вона.

Система вже реорганізована, переконує Безугла, але потребує оптимізації.

"Ми вже перетворили військкомати у ТЦКСП. Це не просто зміна назви, а саме реорганізація, – каже депутатка. – Вони проявили себе як дуже ефективні структури. З позиції світового досвіду, в умовах повномасштабної війни проводити таку мобілізацію, підтримувати поповнення підрозділів – це величезна робота".

Але те, як відбувається мобілізація, як центри комплектування працюють з військовозобов'язаними, впливає на імідж ТЦКСП, вважає Галан.

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ЩО МОЖЕ ЗМІНИТИ СИТУАЦІЮ

Говорити, що працівники ТЦКСП є новою безкарною кастою, зарано, каже Галан. Та їхня робота точно потребує системних змін.

Перший крок – максимальна діджиталізація. "Майже все в ТЦКСП відбувається на папері, – говорить Галан. – Звідти купа проблем: хтось загубив чиюсь особову справу, хтось в архіві не може потрібне знайти".

Діджиталізація – це не про повістки в Дії, додає Безугла. Це питання насамперед створення електронної бази, реєстру військовозобов'язаних.

Зараз ця база готова і нею починають користуватись, каже депутатка.

"Протягом 2023 року ми маємо побачити драматичне покращення обізнаності центрів комплектування. Відповідно, громадянам важче буде уникнути мобілізації", – пояснює вона.

У довгостроковій перспективі це дозволить мінімізувати вплив людського фактору і знизити рівень корупції. Мобілізація обертів не збавить, і не всі будуть готові прийняти цей факт.

"Люди дійсно втомились. Більше року такої гарячої війни – це суспільна травма, – каже вона. – Далі буде тільки складніше. Звичайно, все залежить від розвитку ситуації на фронті. Але потрібно враховувати, що будуть і доволі складні етапи, та готуватися до них".

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Другий крок – контроль і невідворотність покарання.



Заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк пообіцяв жорстко реагувати на "негідну поведінку" співробітників ТЦК.

ДОВІДКА. Генерал Павлюк закликав громадян, які стикаються з проблемами у взаємодії зі співробітниками ТЦК, надсилати відомості про такі випадки за номером 0 800 31 01 79, на електронну пошту Генерал Павлюк закликав громадян, які стикаються з проблемами у взаємодії зі співробітниками ТЦК, надсилати відомості про такі випадки за номером 0 800 31 01 79, на електронну пошту [email protected] або на чатбот у Telegram.

"Державі потрібен фідбек. Кожне повідомлення – це офіційно зареєстроване звернення до МО, – наголошує Галан. – Потрібно подавати такі заяви, тому що люди в своїх кабінетах трошки втрачають береги".

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Ідея відправляти працівників ТЦКСП на фронт та заміняти їх учасниками бойових дій не спрацює, одноголосно стверджують усі спікерки. У цьому сценарії ніхто не зможе працювати ефективно у нових умовах.

Звільнити порушників з лав ЗСУ (мова не про посаду) зараз неможливо.

"Підставою для звільнення зараз може бути або висновок ВЛК про стан здоров’я, або вирок суду, – каже Безугла. – Один з варіантів – перевести в інший підрозділ, на іншу посаду з пониженням".

Тому Борисова звільнили з посади начальника Одеського ОТЦК, але не із ЗСУ. Хоча Варі, якого підозрюють у побитті журналістки в Ужгороді, звільнили і з лав ЗСУ – у зв’язку "з неможливістю здійснити переведення до бойової частини за станом здоров’я та сімейними обставинами".

Отримати більш детальні роз’яснення щодо його історії від представників Сухопуних військ ЗСУ LIGA.net не вдалось.

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Третій крок – зміна структури роботи ТЦК.

"Процедура мобілізації має бути чітка, прозора і зрозуміла для людей. Сьогодні це – лотерея. Так не має бути", – каже Галан.

Виведення ТЦКСП з підпорядкування командування Сухопутних військ дозволить ефективніше розподіляти мобілізованих, вважає Бобровська – бо вони набирають кадри для всіх родів військ.

Наприклад, їх можна вивести під Генеральний штаб, або ж застосувати максимально ефективні практики союзників.

"У США, наприклад, це взагалі окреме командування, підпорядковане безпосередньо президенту, – додає нардепка Безугла. - У нас інша система. Ми акуратно досліджуємо це питання".

Важливо працювати над підвищенням компетнцій працівників центрів комплектування, додає Бобровська. Це має передбачати і жорсткий відбір кадрів, і перевірки фізичного та психоемоційного стану, і роботу з етикою організації, щоб не було неприйнятної та зневажливої поведінки.

"Щоб не було залякування та застосування зброї під час роздачі повісток – це неприпустимо", – вважає нардепка від Голосу.

"Вони мають виконувати функцію HR. З розумінням, як вони менеджерять потоки людей, кого і куди відправляють. Зараз це – рандом, – говорить Галан. – Ми розуміємо, що йдуть тяжкі бої. Великі втрати. Робота ТЦКСП є необхідним заходом протидії Росії. Але зміни у цій роботі точно потрібні".

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