"Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв

Россия готовит новый теракт – подрыв Каховской ГЭС. Это грозит катастрофой, предупредил Евросовет президент Владимир Зеленский.

"Волна 4,8 м – это маловероятно. Что затопит Олешки и Голую Пристань – из области фантастики. Но в Каховском водохранилище есть значительный объем воды. Если взорвут ГЭС или шлюзы, то вода будет выливаться долго", – говорит LIGA.net гидрогеолог Руслан Гаврилюк.

Насколько реально взорвать дамбу, какими могут быть последствия подрыва ГЭС для жителей южных берегов Днепра и украинских военных – LIGA.net спросила у гидролога и военного эксперта.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Армия России заминировала дамбу и аппараты Каховской ГЭС, заявил Зеленский вечером 20 октября. По его словам, затопление грозит 80 населенным пунктам, в том числе Херсону, без охлаждения может остаться Запорожская АЭС.

Подрыв дамбы будет катастрофой с невероятным количеством жертв, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов. Это навредит и самим оккупантам – о подаче воды в оккупированный Крым можно забыть на годы. Также россияне могут уничтожить агрегаты, которые вырабатывают электроэнергию для Украины, предупреждает Данилов.

РФ, возможно, готовит операцию под ложным флагом, считают аналитики Института по изучению войны (ISW). Пропагандисты создают информационные условия, чтобы армия России после ухода из западной части Херсонской области взорвала дамбу и обвинила в этом Украину.

Россия под видом "эвакуации" продолжает депортацию с правого берега Днепра, но при этом перебрасывает в Херсонскую область дополнительные войска, в том числе мобилизованных. Херсонский фронт пытаются удержать до 45 батальонных тактических групп РФ.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Каховское водохранилище образуют земляная дамба, сама ГЭС и дополнительные шлюзы, через которые можно сбрасывать воду в обход турбин, объясняет LIGA.net гидрогеолог, глава cовета Национального экологического центра Руслан Гаврилюк. Подорвать можно шлюзы и саму ГЭС, но дамбу – почти нереально.

СПРАВКА. Каховская ГЭС – пятая по размеру в Украине. Ее мощность – 334,8 МВт. Станция, принадлежащая госкомпании Укргидроэнерго, была построена в 1965 году. Оккупирована со второго дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.



С этого времени Каховская ГЭС работала ограниченно: например, в августе – лишь тремя энергоблоками из шести. Это 30-40% мощности ГЭС, Каховская ГЭС – пятая по размеру в Украине. Ее мощность – 334,8 МВт. Станция, принадлежащая госкомпании Укргидроэнерго, была построена в 1965 году. Оккупирована со второго дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.С этого времени Каховская ГЭС работала ограниченно: например, в августе – лишь тремя энергоблоками из шести. Это 30-40% мощности ГЭС, рассказывал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Ущерб компании от войны он оценил более чем в 1 млрд грн.

"Дамба строилась много лет назад. Запас ее прочности таков, что она может выдержать прямое попадание ракеты с ядерной боеголовкой. Для подрыва должны закладывать взрывчатку по определенной схеме. Саму каменную насыпь очень тяжело взорвать", – говорит LIGA.net Владислав Селезнев, полковник ВСУ и бывший спикер Генштаба.

По данным ГУР МО, основные работы по заминированию оккупанты провели еще в апреле. На прошлой неделе они дополнительно заминировали шлюзы и опоры ГЭС. На дамбе установили два военных грузовика, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.

В ГУР считают, что катастрофа угрожает всему Черноморскому региону.

В случае подрыва ГЭС и шлюзов вода будет долго выливаться вниз по течению. Больше пострадает более низкий левый берег, но одномоментного затопления не будет, утверждает Гаврилюк.

"То есть ждать, что будет волна в 4,8 метра… Это маловероятно. Что затопит Олешки, Голую Пристань и другие города, как писали Telegram-каналы, – из области фантастики", – говорит Гаврилюк.

Перепад высот между водохранилищем и нижним течением Днепра – примерно 12 метров, это примерно как в Киевском водохранилище, объясняет эксперт. Еще в марте ученые моделировали, что в случае атаки на Киевскую ГЭС не затопит полностью даже левый берег столицы.

С Каховской ГЭС – примерно тот же сценарий, но вода будет выливаться дольше, ведь само водохранилище имеет больший объем.

По словам Гаврилюка, в случае подрыва подъем уровня воды на 1-2 метра и больше будет ощущаться в Херсоне и за ним. Но это будет локальное явление, а не катастрофа уровня, как если бы вдруг убрали дамбу. На левом берегу часть воды примет Конка – прарусло Днепра.

"Если взять Олешки на левом берегу – то там абсолютные отметки +16 метров. Это та же отметка, что и у Каховского водохранилища. То есть даже теоретически туда вода не может попасть. А в Telegram-каналах рисуют, что Олешки будут полностью затоплены", – добавляет Гаврилюк.

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Не будет разрушен и Крымский канал, который начинается у Каховской дамбы, прогнозирует Гаврилюк. Из него просто исчезнет вода, которая идет в Крым, если уровень водохранилища упадет.

"Только подрывается дамба – перестает работать водозабор, который снабжал оккупированный Крым водой, – говорит и Селезнев. – А это (поставки воды. – Ред.) была одна из важнейших задач оккупации юга".

Подрыв дамбы Каховской ГЭС потенциально может оставить Запорожскую АЕС без воды для охлаждения, так как она берется из Каховского водохранилища, утверждает Зеленский. "Такой риск существует", – подтверждают без деталей LIGA.net в пресс-службе Энергоатома. По словам собеседника LIGA.net, Энергоатом сейчас изучает последствия для АЭС, если РФ пойдет на теракт.

СПРАВКА. Энергетические последствия подрыва Каховской ГЭС Укргидроэнерго и диспетчер рынка Укрэнерго не комментируют. С февраля 2022 года все данные о производстве и потреблении электроэнергии засекречены. В 2021-м, по данным Минэнергетики, все ГЭС в Украине произвели 10,44 млрд кВт-ч электричества, доля Укргидроэнерго на энергорынке оценивалась в 7%.

Военной логики в подрыве дамбы нет, реализация такого плана не принесет никакой пользы оккупантам, говорит Селезнев. Россияне и так в случае отхода с правого берега взорвали бы мосты и переправы, чтобы замедлить наступление Вооруженных Сил Украины.

"Единственная логика такого акта военного преступления – это в определенной степени отвлечь внимание российского общества, если армия РФ начнет отступать с правого берега Днепра. Тогда большие разрушения и человеческие потери могут переместить акцент с военной составляющей на гуманитарную катастрофу", – объяснил Селезнев.

ЧТО ДАЛЬШЕ. У Украины есть достоверные данные, что российские военные заминировали как дамбу, так и агрегаты, говорит LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"В зависимости от объема заряда, это делает возможными два сценария: как уничтожение энергетической инфраструктуры, чтобы Украина не смогла пользоваться ГЭС, так и прорыв дамбы и затопление нижележащих населенных пунктов", – сказал Подоляк.

Подорвать Каховскую ГЭС – все равно что применить оружие массового поражения, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Россия должна понести последствия за саму подготовку теракта на ГЭС, и украинские дипломаты над этим работают, заверил он.

Положение российской армии на правом берегу Днепра безнадежно в долгосрочной перспективе, уверен Подоляк. Но потеря единственного захваченного облцентра сразу после "аннексии" будет политическим ударом для РФ – перекрыть ее информационно могут "природные обстоятельства непреодолимой силы", как полное затопление Херсона.

"Озвучив террористические планы России публично, к тому же на европейской трибуне, президент Зеленский выбил эту почву у них из-под ног", – подытожил советник главы Офиса президента.

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