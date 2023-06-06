Які наслідки може мати підрив Каховської ГЕС та греблі

Російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Про це повідомляє оперативне командування "Південь". LIGA.net писала про замінування та ймовірні наслідки підриву ГЕС. Наводимо текст від 21 жовтня 2022 року без змін.

Росія готує новий теракт – підрив Каховської ГЕС. Це загрожує катастрофою, попередив Єврораду президент Володимир Зеленський.

"Хвиля 4,8 м – це малоймовірно. Що затопить Олешки та Голу Пристань – з області фантастики. Але в Каховському водосховищі є значний об'єм води. Якщо підірвуть ГЕС чи шлюзи, то вода виливатиметься довго", – каже LIGA.net гідрогеолог Руслан Гаврилюк.

Наскільки реально підірвати дамбу, якими можуть бути наслідки підриву ГЕС для мешканців південних берегів Дніпра та українських військових – LIGA.net запитала гідролога та військового експерта.

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ЩО СТАЛОСЯ. Армія Росії замінувала дамбу та апарати Каховської ГЕС, заявив Зеленський увечері 20 жовтня. За його словами, затоплення загрожує 80 населеним пунктам, зокрема Херсону, без охолодження може залишитись Запорізька АЕС.

Підрив дамби буде катастрофою з неймовірною кількістю жертв, каже секретар РНБО Олексій Данілов. Це нашкодить і самим окупантам – про подачу води до окупованого Криму можна забути на роки. Також росіяни можуть знищити агрегати, що виробляють електроенергію для України, попереджає Данілов.

РФ, можливо, готує операцію під чужим прапором, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Пропагандисти створюють інформаційні умови, щоб армія Росії після виходу із західної частини Херсонської області підірвала дамбу та звинуватила в цьому Україну.

Росія під виглядом евакуації продовжує депортацію з правого берега Дніпра, але водночас перекидає до Херсонської області додаткові війська, зокрема мобілізованих. Херсонський фронт намагаються утримати до 45 батальйонних тактичних груп РФ.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Каховське водосховище формують земляна дамба, сама ГЕС та додаткові шлюзи, через які можна скидати воду в обхід турбін, пояснює LIGA.net гідрогеолог, голова ради Національного екологічного центру Руслан Гаврилюк. Підірвати можна шлюзи та саму ГЕС, але дамбу майже нереально.

ДОВІДКА. Каховська ГЕС – п'ята за розмірами в Україні. Її потужність – 334,8 МВт. Станцію, що належить держкомпанії Укргідроенерго, було збудовано 1965 року. Окупована з другого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



З того часу Каховська ГЕС працювала обмежено: наприклад, у серпні – лише трьома енергоблоками із шести. Це 30-40% потужності ГЕС, Каховська ГЕС – п'ята за розмірами в Україні. Її потужність – 334,8 МВт. Станцію, що належить держкомпанії Укргідроенерго, було збудовано 1965 року. Окупована з другого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.З того часу Каховська ГЕС працювала обмежено: наприклад, у серпні – лише трьома енергоблоками із шести. Це 30-40% потужності ГЕС, розповідав гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Збитки компанії від війни він оцінив у понад 1 млрд грн.

"Дамба будувалася багато років тому. Запас її міцності такий, що вона може витримати пряме влучення ракети з ядерною боєголовкою. Для підриву повинні закладати вибухівку за певною схемою. Сам кам'яний насип дуже важко підірвати", – каже LIGA.net Владислав Селезньов, полковник ЗСУ та колишній спікер Генштабу.

За даними ГУР МО, основні роботи із мінування окупанти провели ще у квітні. Минулого тижня вони додатково замінували шлюзи та опори ГЕС. На греблі встановили дві військові вантажівки, повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

У ГУР вважають, що катастрофа загрожує всьому Чорноморському регіону.

У разі підриву ГЕС та шлюзів вода довго виливатиметься вниз за течією. Більше постраждає нижчий лівий берег, але миттєвого затоплення не буде, стверджує Гаврилюк.

"Тобто чекати, що буде хвиля в 4,8 метра... Це малоймовірно. Що затопить Олешки, Голу Пристань та інші міста, як писали Telegram-канали, – зі сфери фантастики", – говорить Гаврилюк.

Перепад висот між водосховищем та нижньою течією Дніпра – приблизно 12 метрів, це приблизно як у Київському водосховищі, пояснює експерт. Ще в березні вчені моделювали, що у разі атаки на Київську ГЕС не затопить повністю навіть лівий берег столиці.

З Каховською ГЕС – приблизно той самий сценарій, але вода виливатиметься довше, адже саме водосховище має більший об'єм.

За словами Гаврилюка, у разі підриву підйом рівня води на 1-2 метри та більше відчуватиметься у Херсоні та за ним. Але це буде локальне явище, а не катастрофа рівня, наче раптом прибрали дамбу. На лівому березі частину води прийме Конка – прарусло Дніпра.

"Якщо взяти Олешки на лівому березі – то там абсолютні позначки +16 метрів. Це та сама позначка, що й у Каховського водосховища. Тобто навіть теоретично туди вода не може потрапити. А в Telegram-каналах малюють, що Олешки будуть повністю затоплені", – додає Гаврилюк.

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Не буде зруйновано і Кримський канал, який бере початок біля Каховської дамби, прогнозує Гаврилюк. З нього просто зникне вода, яка йде до Криму, якщо рівень водосховища впаде.

"Щойно підривається дамба – перестає працювати водозабір, який забезпечував окупований Крим водою, – каже Селезньов. – А це (постачання води. – Ред.) було одним з найважливіших завдань окупації півдня".

Підрив дамби Каховської ГЕС потенційно може залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження, оскільки вона береться із Каховського водосховища, стверджує Зеленський. "Такий ризик існує", – підтверджують без деталей LIGA.net у пресслужбі Енергоатому. За словами співрозмовника LIGA.net, обізнаного із ситуацією, Енергоатом зараз вивчає наслідки для АЕС, якщо РФ піде на теракт.

ДОВІДКА. Енергетичні наслідки підриву Каховської ГЕС Укргідроенерго та диспетчер ринку Укренерго не коментують. З лютого 2022 року всі дані про виробництво та споживання електроенергії засекречено. 2021 року, за даними Міненергетики, всі ГЕС в Україні виробили 10,44 млрд кВт-год електрики, частка Укргідроенерго на енергоринку оцінювалася в 7%.

Воєнної логіки у підриві греблі немає, реалізація такого плану не принесе жодної користі окупантам, каже Селезньов. Росіяни і так у разі відходу з правого берега підірвали б мости та переправи, щоб уповільнити наступ Збройних Сил України.

"Єдина логіка такого акту воєнного злочину – це до певної міри відвернути увагу російського суспільства, якщо армія РФ почне відступати з правого берега Дніпра. Тоді великі руйнування та людські втрати можуть перемістити акцент із воєнної складової на гуманітарну катастрофу", – пояснив Селезньов.

ЩО ДАЛІ. Україна має достовірні дані, що російські військові замінували як дамбу, так і агрегати, каже LIGA.net радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Залежно від обсягу заряду, це робить можливими два сценарії: як знищення енергетичної інфраструктури, щоб Україна не змогла користуватися ГЕС, так і прорив дамби і затоплення населених пунктів, що розташовані нижче", – сказав Подоляк.

Підірвати Каховську ГЕС – все одно, що застосувати зброю масового ураження, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Росія має відчути наслідки за саму підготовку теракту на ГЕС, і українські дипломати над цим працюють, запевнив він.

Становище російської армії на правому березі Дніпра безнадійне у довгостроковій перспективі, каже Подоляк. Але втрата єдиного захопленого облцентру одразу після "анексії" буде політичним ударом для РФ – перекрити його інформаційно можуть "природні обставини непереборної сили", як повне затоплення Херсона.

"Озвучивши терористичні плани Росії публічно, до того ж на європейській трибуні, президент Зеленський вибив цей ґрунт у них з-під ніг", – підсумував радник голови Офісу президента.

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