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08.04.2019, 09:41

Вопрос к социологам. Каким опросам доверять. Разбор LIGA.net

Вопрос к социологам. Каким опросам доверять. Разбор LIGA.net - Фото
Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко

Мы изучили опросы ключевых социологических служб и сопоставили с итогами первого тура. Вот, что из этого вышло

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Кто из социологов соврал, а кто - сказал правду? LIGA.net сопоставила итоги выборов с цифрами социологических опросов. И теперь мы знаем, кому из социологов можно доверять, а кто отрабатывал заказ и рисовал опросы.

Официальные результаты

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Первая пятерка лидеров по результатам подсчета голосов ЦИК выглядит так

Владимир Зеленский - 30,2%
Петр Порошенко - 15,9%
Юлия Тимошенко - 13,4%
Юрий Бойко - 11,6%
Анатолий Гриценко - 6,9%

Цифры социологов

За два десятилетия работы LIGA.net отобрала для себя пул социологических служб, работе которых мы доверяем и информацию которых почти всегда публикуем. Впрочем, каждый опубликованный опрос мы сопровождаем и цифрами от службы-конкурента. Мы используем цифры Киевского международного института социологии (КМИС), фонда Демократические инициативы, Центра Разумкова, группы Рейтинг и службы Социс. Результаты других социологических служб мы стараемся не использовать, либо если это групповое исследование - ищем в списке одно из названий сверху.

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Итак, что говорили социологи? Все цифры - определившиеся избиратели, которые говорили, что точно придут голосовать.

КМИС, Деминициативы. Цифры оказались самыми приближенным к итоговым:
Зеленский - 27,6%
Порошенко - 18,2%
Тимошенко - 12,8%
Бойко - 11,1%
Гриценко - 8,4%.

Центр Разумкова. Перед первым туром давал такую картину:
Зеленский - 24,8%
Порошенко - 22%
Тимошенко - 14,8%
Бойко - 10%
Гриценко - 8,2%.

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Группа Рейтинг. В финальном прогнозе:
Зеленский - 26,6%
Порошенко - 17,2%
Тимошенко - 17,2%
Гриценко - 9,8%
Бойко - 9,5%.

Группа Социс. Социологов связывают с политконсультантом Порошенко Игорем Грынивым. Вот цифры: 
Зеленский - 26,6%
Порошенко - 14,8%
Тимошенко - 8,7%
Бойко - 7,9%
Гриценко - 6,4%.

Врали или нет

"По большому счету - нет. Особенно меня поразило, насколько сошлись четыре экзитпола", - говорит директор фонда Деминициативы Ирина Бекешкина. Ее компания совместно с КМИС и Центром Разумкова проводила национальный экзитпол, и он очень точно предсказала исход первого тура. "Мы не работали на клиента, а вот остальные компании работали на разных клиентов, это очевидно", - добавила она.

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Экзитпол Социального мониторинга, рассказала Бекешкина - это NewsOne и 112. Социс - работали с Порошенко. Info Sapiens делали для канала 1+1, и очевидно, что это Коломойский, отметила она. Но у всех "плюс-минус сошлось".

У серьезных социологических служб попыток манипулирования опросами или подыгрывания кандидатам не было, подтверждает Владимир Паниотто. Отдельно взятые фиктивные исследования - не в счет. "Они неизвестно, как и где проводились, какими-то пиар-центрами или вообще непонятными конторами. Были ли они вообще или цифры брались с потолка", - объяснил он.

Но, как и в предыдущие годы, заказчики во время этой кампании пытались манипулировать результатами опросов. Например, не давали опубликовать данные опросов, которые им не нравились - у них есть такое право. "Публикуют только выгодные данные. Поэтому и складывается впечатление, что социологи подыгрывают заказчикам", - говорит социолог.

Паниотто в Социологической ассоциации Украины отвечает за аккредитацию. Несколько раз он проверял "очень странные результаты" некоторых центров. И выяснил, что большая загвоздка - в методологии, которую так и не унифицировали.

"Все используют разные данные, а это создает дополнительную погрешность", - отмечает он. Перепись населения в Украине была 18 лет назад. Одни компании перешли на данные ЦИК, считая, что они точнее. Другие остались на данных Госкомстата. Плюс разные министерства дают разные цифры по распределению переселенцев Донбасса: "Количество определяется с точностью до 700 тысяч в двух министерствах. Короче, есть проблемы, и этим пользуются заказчики, пытаются заказывать там, где им выгоднее, и не публиковать то, что не выгодно".

По данным социологов, тезис о том, что все опросы - ненастоящие, а социологи - врут, разгоняла в информационном пространстве Тимошенко. Причем до нового года, пока она лидировала в рейтингах кандидатов в президенты, ее все устраивало. Социология умерла, когда  стало ясно, что она точно не выходит во второй тур.

Так кому верить

Выбор социологических служб, данные которых регулярно публикует LIGA.net, в целом оказался корректным.

Как и в прошлые годы, данные КМИС и Деминициатив оказались максимально точными - насколько социологию в принципе можно считать точной наукой. У Центра Разумкова разрыв между первым и вторым местом оказался слишком большим, но в целом картина - верная. Группа Рейтинг - немного переоценила возможности Тимошенко, социологическая компания Социс - прогнозируемо ЮВТ недооценила. 

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специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: рейтинг, социология, выборы 2019
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