Верховная Рада с несвойственной ей скоростью приняла и направила на подпись президенту закон, который подчинил антикоррупционные органы Офису генпрокурора. Таким образом депутаты отменили независимость НАБУ и САП.

Подорвет ли это путь Украины в Евросоюз? Сейчас Брюссель "слегка обеспокоен", но не возмущен.

В Европейской комиссии говорят, что продолжают мониторить ситуацию, а депутаты Европарламента, с которыми удалось пообщаться LIGA.net, отмечают: Украина достигла значительного прогресса в реформах, необходимых для евроинтеграции, особенно в сфере верховенства права, при значительной поддержке ЕС. Поэтому действия украинской власти, которые потенциально подрывают независимость прокуроров и антикоррупционных органов, могут стать серьезной проблемой.

Почему разговоров о сокращении финансовой помощи не будет и что думают о новом украинском законе европейские депутаты – в материале LIGA.net.