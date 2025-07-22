Верховна Рада з непритаманною їй швидкістю ухвалила і спрямувала на підпис президенту закон, який підпорядкував антикорупційні органи Офісу генпрокурора. Таким чином депутати скасували незалежність НАБУ і САП.

Чи підірве це шлях України до Євросоюзу? Наразі Брюссель "злегка стурбований", але не обурений.

В Європейській комісії кажуть, що продовжують моніторити ситуацію, а депутати Європарламенту, з якими вдалося поспілкуватися LIGA.net, наголошують: Україна досягла значного прогресу у реформах, необхідних для євроінтеграції, особливо у сфері верховенства права, за значної підтримки ЄС. Тому дії української влади, які потенційно підривають незалежність прокурорів та антикорупційних органів, можуть стати серйозною проблемою.

Чому розмов про скорочення фінансової допомоги не буде і що думають про новий український закон європейські депутати — у матеріалі LIGA.net.