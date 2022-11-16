Война добралась до НАТО. Что известно о ракетном ударе по Польше и чего ждать Украине

15 ноября, во время масштабных ракетных обстрелов Украины, в пограничном районе Польши упала ракета. Погибли два человека. Это первый удар по стране НАТО в течение девяти месяцев российско-украинской войны.

Судя по комментариям польских и западных чиновников, взрыв могла вызвать ракета, выпущенная украинскими силами ПВО. Украинские власти отрицают этот тезис и говорят: это является следствием российского террора.

"Эта ракета не попала по территории Польши, потому что так хотела Украина. Это последствия российских терактов", – соглашается в разговоре с LIGA.net Михал Кацевич, польский обозреватель Belsat.

Что известно о ракете на польской границе, как на инцидент может отреагировать НАТО и как это повлияет на Украину: обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили 75 из 96 выпущенных ракет.

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В 16:40 по киевскому времени на территории фермы в польской деревне Пшеводов (7 км от границы с Украиной) произошел взрыв. Погибли два человека. МИД Польши утверждает, что упала ракета российского производства, и вызвал российского посла для объяснений.

Польский МИД не уточнил тип ракеты и откуда она выпущена, но президент Анджей Дуда сказал: "Скорее всего, изготовлена в России".

Польша усилила боеготовность вооруженных сил, в первую очередь ПВО. По словам Дуды, НАТО находится в боеготовности.

Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг заверили Дуду в союзнической поддержке и соблюдении всех положений договора НАТО, включая статью 5 о коллективной обороне.

СПРАВКА. Статья 5 предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов НАТО будет считаться нападением на всех членов НАТО.

После экстренной встречи лидеров G7 и НАТО на Бали Джо Байден заявил, что "по линиям траектории маловероятно", чтобы упавшая в Польше ракета была выпущена из России. "Я собираюсь убедиться, что мы точно выясним, что произошло. И тогда мы собираемся коллективно определить наш следующий шаг в ходе расследования", – сказал президент США.

"Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства… Многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", – заявил польский президент Дуда 16 ноября.

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По предварительным оценкам НАТО, в Польше упала ракета ПВО Украины, но в этом нет вины Киева, добавил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Украинские власти публично подчеркивают, что ударившая по Польше ракета – российская. Президент Владимир Зеленский назвал удар РФ по территории НАТО "ударом по коллективной безопасности" и призвал альянс к действию.

Ракета украинской ПВО в Польше – это фейк, продвигаемый российской пропагандой, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина выступает за совместное с партнерами изучение этого инцидента, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа, – сообщил он. – Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО".

LIGA.net обратилась за комментарием к представителям украинской власти, в частности, к советнику руководителя ОП Михаилу Подоляку, пресс-службе руководителя ОП Андрея Ермака, председателю парламентского комитета по вопросам внешней политики Александру Мережко и представителю президента в Раде Федору Вениславскому. К моменту выхода материала ответа не получили.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Это первый случай, когда от российско-украинской войны пострадала страна НАТО. 31 октября в Молдове на границе с Украиной упала российская ракета, но Молдова не является членом альянса.

Пока нет официально подтвержденной информации, чья ракета упала на польско-украинской границе. Но в небе у границ Украины дежурит самолет системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС НАТО, который видит на полтысячи километров, в том числе крылатые ракеты, говорит LIGA.net Олег Катков, главный редактор Defense Express.

Поэтому траектория и этой ракеты должна быть известна НАТО.

Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, действительно отследил упавшую затем ракету, сообщает CNN. Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше.

Но этого не произошло бы без ракетных ударов России по Украине, убежден премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его мнение разделяют премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Эта ракета не попала по территории Польши, потому что так хотела Украина. Это последствия российских терактов", – говорит LIGA.net польский обозреватель Михал Кацевич.

Он фиксирует активизацию "российских троллей", прокачивающих в польском информационном пространстве, что за ударом по Польше стоит Украина. В том числе – тезис о несостоятельности противовоздушной обороны НАТО.

Но в мире нет ни одной системы ПВО, способной защитить 100% территорий страны, включая фермерские хозяйства, говорит LIGA.net польский обозреватель Onet Витольд Юраш.

Как и большинство стран НАТО, противовоздушная оборона Польши полагается больше на самолеты-истребители. "А для того, чтобы истребитель что-то перехватил в небе – он должен быть в небе, – объясняет Катков. – Возможно, в районе падения ракеты истребителя на тот момент не было".

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Польша активно усиливает систему ПВО. В 2015 году основой программы ПВО "Висла" был избран американский ЗРК Patriot. Но только сейчас первые батареи ЗРК приобретают операционную готовность, говорит Катков.

"Оружие давно стоит не денег, а времени. За последние два года Польша вложила огромный бюджет в закупку вооружения", – объясняет Катков.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Сценарии развития событий напрямую зависят от того, чья ракета упала на территории Польши, уверены эксперты.

Если это была российская ракета, то статьей 4 и консультациями НАТО не ограничится, убежден Кацевич. На основании статьи 4 договора каждый член НАТО может созвать других членов для консультаций. Но Польша не будет этого делать, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Будет вопрос об усилении ПВО Польши и очередных поставках вооружения Украине, – прогнозирует Кацевич. – Также возможен сценарий с частичным закрытием части украинского неба, в частности в Западной Украине, силами НАТО".

Частично закрыть небо. Как вариант – НАТО может заявить, что полностью закроет условную 50-километровую зону на территории Украины у границы с Польшей, и украинские силы ПВО ее не будут трогать, предполагает Катков.

С первых дней войны Украина призывает западных партнеров закрыть небо, чтобы обезопасить украинские города от террора России.

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Витольд Юраш считает сценарий с частичным закрытием неба маловероятным: "Ибо тогда НАТО будет вовлечено в войну против России".

Против закрытия неба над Украиной уже выступила Германия.

ПВО. Даже если выяснится, что упала украинская ракета, предоставление Украине дополнительных систем ПВО будет актуально, считает Кацевич.

Но здесь снова возникает проблема, поскольку система ПВО стран НАТО построена на истребителях, а не на наземных комплексах. А передача Украине самолетов-истребителей – вопрос неактуальный для Запада.

Самолеты. В сентябре командующий воздушными силами США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что самолеты не прибудут в Украину в ближайшие два-три года, даже если будет принято такое решение.

Американская промышленность не успевает выполнять заказы даже для США, говорит Катков. "Свободных F-16 в мире нет, за ними очередь. И если ты даже купишь старый – его надо отремонтировать и модернизировать. И на это тоже очередь. И эта очередь расписана до 2027 года", – объясняет эксперт.

СПРАВКА. В сентябре Болгария заказала восемь истребителей F-16. Но первые самолеты из заказанной партии поступят где-то после 2027 года.

ЗРК. На практике Украина может получить больше зенитно-ракетных комплексов. Но тех ЗРК, передача которых не представляет никаких рисков для обороноспособности донора, уточняет Катков. Это, в частности, система ПВО Hawk, уже снятая с вооружения многих стран, в том числе США. Также Украина может рассчитывать на комплексы ПВО малой дальности Avenger.

"Украине нужны поставки современного вооружения не из-за двух погибших вчера в Польше, а из-за десятков тысяч погибших в Украине", – считает Юраш.

Для НАТО инцидент в Польше – очередной тест.

"Независимо от того, чья это была ракета, вопрос защиты восточной границы НАТО актуализируется. Другой вопрос – как он будет реализован, – говорит Кацевич. – Но его реализация позволит показать России, что НАТО в состоянии быстро и единодушно реагировать на российские удары".

Литва уже выступила за размещение систем и средств ПВО на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО. Столтенберг в ответ заявил о перекидывании большего количества ПВО на восток. Германия предложит Польше патрулировать небо немецкими истребителями.

У Кацевича есть предположение, почему это не сделали раньше. "В отдельных странах НАТО есть логика не делать шаги, которые соответствуют российским. Они думают, что Польша защищена, и пока не было такой ситуации – не было необходимости поставлять новые системы в Польшу, – говорит он. – Сейчас ситуация изменилась. Думаю, с этого момента начнется новый подход".

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