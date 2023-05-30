Утром 30 мая неизвестные беспилотники атаковали российскую столицу и область. В министерстве обороны страны-агрессора признали налет восьми БПЛА. Но в российских соцсетях пишут почти о 30.

Российские власти приписывают эту операцию "попыткам террористических атак ВСУ". Украина события, разворачивающиеся на территории РФ, никак не комментирует.

"Но резонанс почувствует не только российская элита, но и население", – убеждает директор компании Defense Express Сергей Згурец.

Кого из путинской элиты поставила под угрозу атака неизвестных беспилотников и может ли принести пользу Украине эта операция неустановленных лиц – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

БПЛА была замечена в районе Рублевского и Ильинского шоссе, где расположены дома путинской "элиты" и государственные резиденции.

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Один из дронов якобы упал в поселках Ильинское и Знамянское – возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Также неподалеку располагаются имения путинского друга Геннадия Тимченко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и дом бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Рядом живет и министр обороны Сергей Шойгу.

Несколько беспилотников залетели в Красногорский район – в поселок Тимошкино. В этом районе живут близкие друзья Путина – братья Аркадий и Борис Ротенберг. По соседству – дома Сергея Кириенко, главы Роснефти Игоря Сечина, Росгвардии – Виктора Золотова.

Один дрон направлялся в поселок Власиха, где расположен центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения РФ.

Еще три дрона долетели до элитных жилых районов Москвы.

Пропагандистские медиа преимущественно игнорируют эту атаку беспилотников. Диктатор Путин считает, что система ПВО Москвы "сработала штатно".

Воздушные силы Украины не комментируют происходящее в небе Москвы, заявил спикер ПС ВСУ Юрий Игнат: "Что нам еще могут сделать?"

"Украина к атаке официального отношения не имеет. Мы не можем знать, кто и что там в России атакует", – добавляет в разговоре с LIGA.net военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Меньше чем за сутки до атаки беспилотников на Москву начальник ГУР МО Кирилл Буданов отреагировал на массированные удары по Украине баллистическими и крылатыми ракетами , заявив: "Вы очень скоро об этом пожалеете ". Получить комментарий представителей ГУР LIGA.net не удалось.

Нельзя исключать, что это внутренняя война русских элит.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Война пришла в глубь территории России – в элитную Рублевку, теперь россиянам труднее будет ее игнорировать, уверен Ступак.

"Если она раньше была в телевизоре и на YouTube, это было достаточно удобно: посмотрел-исключил. Теперь они теряют контроль над возможностью регулировать эту войну, – считает он. – Война уже в Москве".

Эта атака, по словам эксперта, может психологически повлиять на отношение россиян к войне. Несмотря на то, что даже ежедневные атаки дронов и ракет на Украину не лишают украинцев решимости к сопротивлению: "От начала войны россияне пытались натянуть свои шаблоны поведения на нас. И ошиблись. Так почему мы сравниваем свою реакцию – с их?"

Нельзя сравнивать борющееся за выживание украинское общество с населением страны-агрессора, подтверждает LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Путин постоянно рассказывает, что "СВО идет по плану". Теперь пусть расскажет россиянам, зачем включил в свой план удар каким-нибудь беспилотниками по Москве", – говорит он.

Ступак видит тонкий расчет у организаторов атаки: беспилотники летели в наиболее состоятельные районы обитания российской элиты.

"Если бы все это летело по обычным жителям Москвы, пропагандисты могли бы разогнать призыв: "Вставай, страна огромная". Удар же нанесли по "буржуям" на Рублевке. У простых россиян это не вызовет осуждения – в глубине души они ненавидят эту публику" , – предполагает Ступак.

Беспилотники направили на Рублевку – и это символическая демонстрация того, на кого возлагается основная ответственность за войну в Украине. "Резонанс от этого события услышит не только российская элита, но и российское население", – предполагает в комментарии LIGA.net Згурец.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Беспилотники становятся новой частью реальности для россиян, с которой придется мириться. "Все только начинается", – говорит Ступак.

Издание Financial Times отмечает, что атаку дронов на Москву можно считать одной из "формирующих операций" накануне украинского контрнаступления. Так же, как и удар беспилотника по Кремлю и операцию русских добровольцев в Белгородской области (об этом здесь).

Цель таких операций – вмешаться в планы противника, растянуть его оборону, сформировав себе на поле более выгодное поле боя.

Несмотря на то, что Украина не признает причастности к атаке дронов на Москву, реализовать такую операцию с территории самой России было бы достаточно сложно. ".

Пока речь идет об информационно психологической акции, которую рано привязывать к дальнейшему использованию более серьезного вооружения, говорит Згурец. Но, убежден, такие мероприятия будут проходить и дальше.

"Это вкладывается в подходы, ранее объявленные должностными лицами Украины, – что население РФ должно почувствовать, как война передвигается на ее территорию, – убежден он. – Удар по домам людей, отвечающих за развязывание РФ войны, этому не противоречит".

Эта операция помимо всего прочего поможет исследовать, как работает российская ПВО, говорит Самусь. Москва и Московская область считались наиболее защищенными регионами России. Еще со времен Советского Союза – только там была система противоракетной обороны.

Благодаря рядовым россиянам, составившим очень детальную схему всех ударов и падений беспилотников, люди, которые их запускали, получили дорожную карту обхода системы противовоздушной защиты, добавляет Ступак.

Выводы позволят сделать следующие атаки более интенсивными.

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