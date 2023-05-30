Зранку 30 травня невідомі безпілотники атакували російську столицю та область. У міністерстві оборони країни-агресора визнали наліт восьми БПЛА. Але у російських соцмережах пишуть про майже 30.

Російська влада приписує цю операцію "спробам терористичних атак ЗСУ". Україна ніяк не коментує події, що розгортаються на території РФ.

"Але резонанс відчує не лише російська еліта, а й населення", – переконує LIGA.net директор компанії Defense Express Сергій Згурець.

Кого з путінської еліти поставила під загрозу атака невідомих безпілотників та чи може принести користь Україні ця операція невстановлених осіб – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

БПЛА помітили в районі Рубльовського та Іллінського шосе, де розташовані будинки путінської "еліти" та державні резиденції.

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Один із дронів нібито впав у селищах Іллінське та Знам'янське – біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Також неподалік розташовуються маєтки путінського друга Геннадія Тимченка, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та будинок колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Поруч живе і міністр оборони Сергій Шойгу.

Кілька безпілотників залетіли до Красногірського району – до селища Тимошкіне. У цьому районі живуть близькі друзі Путіна – брати Аркадій та Борис Ротенберги. По сусідству – будинки Сергія Кирієнка, голови Роснєфті Ігоря Сечина, Росгвардії – Віктора Золотова.

Один дрон прямував у селище Власиха, де розташований центральний командний пункт ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Ще три дрони долетіли до елітних житлових районів Москви.

Пропагандистські медіа переважно ігнорують цю атаку безпілотників. Диктатор Путін вважає, що система ППО Москви "спрацювала штатно".

Повітряні сили України не коментують те, що відбувається в небі Москви, заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат: "Що нам ще можуть зробити?".

"Україна до атаки офіційного відношення не має. Ми не можемо знати, хто і що там в Росії атакує", – додає у розмові з LIGA.net військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Менше ніж за добу до атаки безпілотників на Москву начальник ГУР МО Кирило Буданов відреагував на масовані удари по Україні балістичними та крилатими ракетами, заявивши: "Ви дуже скоро про це пошкодуєте". Отримати коментар представників ГУР LIGA.net не вдалося.

Не можна виключати, що це внутрішня війна російських еліт.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Війна прийшла вглиб території Росії – в елітну Рубльовку, тепер росіянам важче буде її ігнорувати, упевнений Ступак.

"Якщо вона раніше була в телевізорі та на YouTube, це було досить зручно: подивився-вимкнув. Тепер вони втрачають контроль над можливістю регулювати цю війну, – вважає він. – Війна вже у Москві".

Ця атака, за словами експерта, може психологічно вплинути на ставлення росіян до війни. Попри те, що навіть щоденні атаки дронів та ракет на Україну не позбавляють українців рішучості до спротиву: "Від початку війни росіяни намагались натягти свої шаблони поведінки на нас. І помилились. То чому ми порівнюємо свою реакцію – з їхньою?".

Не можна порівнювати українське суспільство, яке бореться за виживання, із населенням країни-агресора, підтверджує LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Путін постійно розказує, що "СВО йде за планом". Тепер нехай розповість росіянам, навіщо включив до свого плану удар якимись безпілотниками по Москві", – каже він.

Ступак бачить тонкий розрахунок в організаторів атаки: безпілотники летіли у найбільш заможні райони проживання російської еліти.

"Якщо б все це летіло по звичайних мешканцях Москви, пропагандисти могли б розігнати заклик: "Вставай, страна огромная". Удару ж завдали по "буржуях" на Рубльовці. У простих росіян це не викличе осуду – в глибині душі вони ненавидять цю публіку", – припускає Ступак.

Безпілотники скерували на Рубльовку – і це символічна демонстрація того, на кого покладається основна відповідальність за війну в Україні. "Резонанс від цієї події почує не лише саме російська еліта, а й російське населення", – припускає у коментарі LIGA.net Згурець.

ЩО ДАЛІ. Безпілотники стають новою частиною реальності для росіян, з якою доведеться миритися. "Все тільки починається", – каже Ступак.

Видання Financial Times зауважує, що атаку дронів на Москву можна вважати однією з "формувальних операцій" напередодні українського контрнаступу. Так само, як і удар безпілотника по Кремлю та операцію російських добровольців у Бєлгородській області (про це тут).

Мета таких операцій – втрутитися у плани противника, розтягти його оборону, сформувавши собі таким чином більш вигідне поле бою.

Попри те, що Україна не визнає причетності до атаки дронів на Москву, реалізувати таку операцію з території самої Росії було би достатньо складно, каже Згурець: "З огляду на атаки, які здійснює Росія по території України, це можна вважати актом відплати за дії РФ".

"Поки що йдеться про інформаційно-психологічну акцію, яку зарано прив'язувати до подальшого використання більш серйозного озброєння, – каже Згурець. – Але, переконаний, такі заходи відбуватимуться й надалі".

"Це вкладається в підходи, раніше оголошені посадовими особами України, – що населення РФ має відчути, як війна пересувається на її територію, – переконаний він. – Удар по будинках людей, які відповідають за розв'язання РФ війни, цьому не суперечить".

"Ця операція, серед іншого, допоможе дослідити, як працює російська ППО, – каже Самусь. – Москва та Московська область вважались найбільш захищеними регіонами Росії. Ще з часів Радянського Союзу – тільки там була система протиракетної оборони".

"Завдяки пересічним росіянам, які склали дуже детальну схему всіх ударів та падінь безпілотників, – люди, які їх запускали, отримали дорожню карту обходу системи протиповітряного захисту", – додає Ступак.

Висновки дозволять зробити наступні атаки інтенсивнішими.

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