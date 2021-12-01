"Война? Скорее бы". Зачем пропаганда Кремля врет, что Украина нападет на РФ: фейк месяца

Киев "планирует войну на Донбассе" с помощью НАТО, американцы уже "бряцают оружием у границ России" – и Путин молча на это смотреть не будет. Такие фейки с начала ноября раскручивают пропагандисты и говорящие головы Кремля: Скабеева посвящает им часовые эфиры, Соловьев угрожает Украине сирийским сценарием. Все это – на фоне скопления российских войск и техники рядом с украинской границей и предупреждениями разведки о риске нового вторжения РФ.

Зачем Кремлю свежая порция фейков: разбор LIGA.net.

ВАКХАНАЛИЯ НА КРЕМЛЕВСКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ:

Соловьев угрожает, Скабеева потирает руки

21 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина "всерьез рассматривает силовой вариант урегулирования" конфликта на востоке. В этом ВСУ намерены опираться на силы НАТО, иначе "Украина бы не решилась", утверждал он. Мол, именно с этой целью силы Альянса и вошли в Украину под видом разных военных учений. И все это будет иметь "самые серьезные последствия", угрожал Песков.

Обвинения в адрес РФ – хитрый план США, сказал спикер Путина: "Обвиняют в необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы из-за океана. То есть США".

Служба внешней разведки России распространила дезинформацию о том, что Украина якобы наращивает военную группировку на Донбассе.

"Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называе­мой серой зоны вдоль линии разграничения, концентра­ции сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Росси­ей и Белоруссией", – написали в СВР страны-агрессора. Россияне заявили, что Киев поддерживает "агрессивная пропаганда" США, и сделали попытку запугать Украину "грузинским сценарием 2008 года".

Через несколько дней уже спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в "наступательных действиях" на Донбассе. Ссылаясь на непонятные отчеты миссии ОБСЕ, она заявила, что ВСУ наступают в районах Гранитного и Старомарьевки. Якобы в течение ноября в районе Гранитного появились новые траншеи по берегам реки Кальмиус.

НАТО активно вооружает Украину, заявила Захарова, – в Очакове и Черноморске стоят два военных центра для приема бомбардировщиков стран Альянса. Всего же в Украине она насчитала "около десяти мест дислокации натовских военнослужащих".

МИД Украины назвал фейки Захаровой о наступлении и бомбардировщиках "продуктом искаженного восприятия реальности".

В понедельник Песков выступил с новым спичем, в котором обвинил Украину и Запад в "истерике" из-за скопления российских войск на границе. И повторил фейк: так Украина пытается прикрыть собственные силовые сценарии решения конфликта на востоке. А это – "безумие".

Этим безумием уже месяц кормят главные ТВ-пропагандисты России.

Владимир Соловьев еще 31 октября позвал в эфир главаря российских боевиков в Донецке Дениса Пушилина, чтобы тот заявил, что Украина готовится к "войне или к серьезной провокации". За этот месяц на канале этого очень продуктивного пропагандиста в YouTube вышло больше 100 программ и сюжетов. Половина из них посвящена Украине.

Вот его темы: "Весь мир начнет визжать. Ожидать ли наступления Украины", "Срочно. Киев планирует войну на Донбассе", "Разведка перед боем. Зачем американцы бряцают оружием у границ России".

В искаженной реальности Соловьева Украина "нагнетает" истерию. "Нас готовят, что будет война", – заявил он в эфире 16 ноября. И тут же начал угрожать: в таком случае локальный конфликт быстро перерастет в третью мировую с участием стран НАТО: "Это вопрос минут. Ну, часов".

Путин не будет стоять и смотреть, как Украина идет в наступление, заявил Соловьев. А применит ракетные удары с воздуха и земли по сценарию Сирии: "Мы видели в Сирии, когда каспийская флотилия нанесла удар по целям... Ничто не мешает провести такую операцию (в Украине). Задействовав самые разные возможности... Вначале уничтожается ПВО, затем скопления танков, живой силы, ракетной техники".

Под 100 сюжетов вышло и на YouTube-канале пропагандистского шоу Ольги Скабеевой. Две трети посвящены Украине и/или ее поддержке Западом. Тема эфира во вторник – в Киеве готовятся к военному нападению на Россию. Все в нем поставлено с ног на голову.

Комментируя слова Кулебы о том, что план вторжения в Украину находится на столе у Путина, Скабеева объявила: "Чтобы не дать Кремлю его осуществить, видимо, в Киеве готовы сами напасть на Россию".

18 ноября Скабеева проговорилась. Она как раз цитировала главу Пентагона Ллойда Остина, когда сказала: "Давайте мы послушаем комментарий главы Пентагона... Разумеется, в привязке к Украине. Мы же туда скоро вторгнемся для того, чтобы воссоздать Советский Союз. Здесь хочется сказать только одно: скорее бы".

ЗАЧЕМ РОССИЯ ВРЕТ, ЧТО УКРАИНА ГОТОВИТ НАПАДЕНИЕ

"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению.

"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипусилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать", – отметил он.

"Такие фейки имеют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", – сказал LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.

Своими фейками Кремль пытается создать алиби скоплению своих войск рядом с украинской границей, согласен с позицией МИД глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев (фракция СН).

"Кроме того, обвинения Украины в агрессивных намерениях создают основу для возможных провокаций со стороны России. Она может использовать эти фейки для оправдания широкомасштабного вторжения", – сказал нардеп Чернев LIGA.net.

Это совсем не означает, что Россия действительно начнет полномасштабную операцию в Украине, объясняет LIGA.net экс-министр обороны Андрей Загороднюк (в 2019-2020 годах).

"Не факт, что Россия пойдет на широкое вторжение с применением всех стандартных видов вооружения, авиации, флота и бронетехники в больших количествах. Если Кремль мыслит рационально и просчитывает риски, он не начнет такую операцию. Но он хочет быть операционно и информационно готов к такому развитию", – говорит Загороднюк.

Он не исключает, что Россия начнет активнее работать в гибридном секторе, – устраивать провокации в Украине, кибератаки, операции прокси-сил в ОРДЛО, Черном и Азовском морях: "И все это с видом: это не мы, но вы первыми начали. Это абсолютно реальный сценарий".

Россия посылает сигналы не только внутренней аудитории, но и союзникам Украины в Европе и США, объясняет LIGA.net бывший дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Первый – чтобы Украина даже не думала с оружием освобождать территории (хотя имеет на это право по уставу ООН): "Иначе это будет эскалация с ядерным государством. Для россиян важно это показать".

Второй – прекратите вооружать Украину: "Вы же посмотрите, мол, это нестабильная страна. Там теория хаоса и президент эксцентричный".

И третий – защищая Украину, вы создаете угрозы России: "И мы будем отвечать не только Украине, но и вам. Забудьте об Украине в НАТО, дайте нам гарантии. Перестаньте вооружать. Это дополнительные сигналы, которые Москва посылает украинцам, европейцам и США".

Читайте также: Разбор | SWIFT, Javelin и обвал рубля. Что ждет Путина, если он нападет на Украину: три сценария

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.