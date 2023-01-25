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Тема дня | Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше

Цей матеріал також доступний українською
Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше - Фото
Джо Байден, Олаф Шольц, танки Leopard 2 и Abrams (коллаж – Дарина Дмитренко/LIGA.net)
25.01.2023, 19:21

США и Германия дадут танки для ВСУ, чтобы вывести из тупика войну против России. А Украина рассчитывает на быстрое решение еще и по самолетам

Германия после провала на Рамштайн-8 и подталкивания партнеров решилась поставлять Украине танки Leopard 2. США дают свои Abrams, а Украина уже просит об истребителях F-16 и дальнобойных ракетах.

"Я рассчитываю, что наше танковое лобби после достижения одной цели плавно перейдет к другой и трансформируется в авиационное лобби, – говорит LIGA.net глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев. – По срокам – решения о самолетах мы не будем ждать так долго, как ждали танки".

Как удалось переломить позицию Германии, сколько Leopard 2 и Abrams может получить Украина, чем особенны эти танки и почему так остро стоит потребность в них – коротко пишет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Правительство Германии официально объявило, что даст Украине Leopard 2 и разрешит поставлять их другим странам.

Точные объемы поставок пока неизвестны. ABC News сообщал о 100 Leopard от 12 стран, а Spiegel – о 80 танках от европейских государств, которые должны прийти к марту. В "леопардовую" коалицию войдут или могут войти Германия (поставит 14 единиц), Польша (14), Португалия (4), Финляндия, Швеция, Испания, Дания, Нидерланды (18) и другие страны.

Берлин не без проволочек дал танкам зеленый свет. Этому предшествовали провал с принятием единого решения на Рамштайне 20 января, фактически ультиматум Польши поставить Leopard даже без согласия ФРГ, флешмоб в соцсетях и давление партнеров.

Например, Британия еще 14 января первой из западных стран объявила, что поставит Украине свои танки Challenger. Это была попытка склонить к согласию Берлин – и она помогла, рассказывал ABC News высокопоставленный украинский чиновник.

Финальным аргументом для Шольца, вероятно, стало решение США дать свои Abrams. Байден объявил, что Украина получит 31 танк.

ВСУ готовятся к контрнаступлению, заявил президент США и заверил: Соединенные Штаты помогут Украине в борьбе за независимость.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Переговоры с европейцами о поставках танков начались много месяцев назад, рассказывает LIGA.net глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев. Уже тогда было понятно, что окончательная позиция Германии будет зависеть от США.

"Стать первым, кто передаст Украине танки, означало назваться главным врагом Путина… Было опасение неконтролируемой эскалации со стороны России. Сегодня это опасение снято", – объясняет нардеп.

Также были сомнения в целесообразности передачи американских Abrams как дорогих, тяжелых, сложных в обслуживании и ремонте, говорит нардеп. Но Украине удалось убедить партнеров, что это имеет политическое значение и поможет разблокировать Leopard.

По словам Чернева, переломным моментом стало осознание, что без существенного наращивания поставок тяжелого оружия Украине не удастся выйти из тупика на фронте и победить Россию. 

Например, сейчас было бы сложно повторить Харьковский блицкриг – прорыв фронта на легких броневиках с небольшим количеством танков. С осени фронт сократился и уплотнился – на юге россияне насытились войсками и установили защитные сооружения, объясняет LIGA.net Сергей Згурец, директор Defense Express.

"Проводить наступательные операции на подготовленную оборону противника можно только с бронированными кулаками, где основу составляют танки, БМП, – объясняет Згурец. – Пробить оборону без танков и бронетехники невозможно, будут огромные потери".

Переход на западные танки также вызван тем, что в Европе заканчиваются советские образцы и боеприпасы, добавляет эксперт.

А Leopard 2 разработаны под европейский ландшафт, их много в Европе, а рядом с Украиной находятся производитель и эксплуатанты. С ремонтом могут помогать, например, Польша и сама Германия.

"Более современные модернизации Leopard могут на поле боя соотноситься как 1:3 или 1:4 с российскими танками, учитывая их дальнобойность, точность и защищенность. Leopard – очень привлекательный вариант для Украины", – объясняет Згурец.

С поставками Abrams еще предстоит понять: это больше политический шаг Байдена, чтобы склонить Германию к поставкам своих танков, или же практический – для победы в войне. По мнению Згурца, 30 танков – "маловато", но если масштаб нарастет, то это будет иметь стратегическое значение для наступательных возможностей Украины.

Abrams – мощный и надежный танк, отмечает эксперт. Его особенность – мощная газотурбинная установка, которая обеспечивает маневренность 70-тонной машины и требует много особенного топлива. Это обуславливает проблемы с логистикой.

Однако Украина находится на этапе боевых действий, напоминает Згурец. Нужно насытить подразделения тяжелой бронетехникой и подтянуть под нее логистику – а селекцией, какой танк подходит оптимальнее для будущих ВСУ, можно заниматься на следующих этапах.

"Берем все, что могут передать. Особенно когда речь о таких хороших образцах как Abrams, на голову выше российских танков", – объясняет он.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. По данным Spiegel, президент США Джо Байден, Франции - Эмманюэль Макрон, премьер Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц проведут 25 января переговоры по танкам для Украины.

Згурец согласен, что западные танки позволяют "загнуть еще один палец" в ударном кулаке, о котором просил в декабре главком ВСУ Валерий Залужный – 300 танков, 500 гаубиц и 600-700 БМП и БТР.

А Украина уже видит следующую цель: президент Владимир Зеленский попросил партнеров согласовать на Рамштайне в феврале поставки американских самолетов F-16 и дальнобойного оружия. И работа над истребителями уже началась, заверяет глава МИД Дмитрий Кулеба. Например, вопрос их поставки обещали рассмотреть Нидерланды.

В американском истэблишменте накопилась критическая масса тех, кто разделяет украинское видение и подходы, заверяет Чернев. Нардеп рассчитывает, что "танковое лобби" плавно перейдет в авиационное.

"Мы на постоянной связи и координируем наши действия, – подытожил нардеп. – Решения о самолетах мы не будем ждать так долго, как танки".

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Марк Сировой

Журналист LIGA.net
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танки наступление джо байден Leopard война россии с украиной олаф шольц Abrams
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