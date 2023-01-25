Германия после провала на Рамштайн-8 и подталкивания партнеров решилась поставлять Украине танки Leopard 2. США дают свои Abrams, а Украина уже просит об истребителях F-16 и дальнобойных ракетах.

"Я рассчитываю, что наше танковое лобби после достижения одной цели плавно перейдет к другой и трансформируется в авиационное лобби, – говорит LIGA.net глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев. – По срокам – решения о самолетах мы не будем ждать так долго, как ждали танки".

Как удалось переломить позицию Германии, сколько Leopard 2 и Abrams может получить Украина, чем особенны эти танки и почему так остро стоит потребность в них – коротко пишет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Правительство Германии официально объявило, что даст Украине Leopard 2 и разрешит поставлять их другим странам.

Точные объемы поставок пока неизвестны. ABC News сообщал о 100 Leopard от 12 стран, а Spiegel – о 80 танках от европейских государств, которые должны прийти к марту. В "леопардовую" коалицию войдут или могут войти Германия (поставит 14 единиц), Польша (14), Португалия (4), Финляндия, Швеция, Испания, Дания, Нидерланды (18) и другие страны.

Берлин не без проволочек дал танкам зеленый свет. Этому предшествовали провал с принятием единого решения на Рамштайне 20 января, фактически ультиматум Польши поставить Leopard даже без согласия ФРГ, флешмоб в соцсетях и давление партнеров.

Например, Британия еще 14 января первой из западных стран объявила, что поставит Украине свои танки Challenger. Это была попытка склонить к согласию Берлин – и она помогла, рассказывал ABC News высокопоставленный украинский чиновник.

Финальным аргументом для Шольца, вероятно, стало решение США дать свои Abrams. Байден объявил, что Украина получит 31 танк.

ВСУ готовятся к контрнаступлению, заявил президент США и заверил: Соединенные Штаты помогут Украине в борьбе за независимость.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Переговоры с европейцами о поставках танков начались много месяцев назад, рассказывает LIGA.net глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев. Уже тогда было понятно, что окончательная позиция Германии будет зависеть от США.

"Стать первым, кто передаст Украине танки, означало назваться главным врагом Путина … Было опасение неконтролируемой эскалации со стороны России. Сегодня это опасение снято", – объясняет нардеп.

Также были сомнения в целесообразности передачи американских Abrams как дорогих, тяжелых, сложных в обслуживании и ремонте, говорит нардеп. Но Украине удалось убедить партнеров, что это имеет политическое значение и поможет разблокировать Leopard.

По словам Чернева, переломным моментом стало осознание, что без существенного наращивания поставок тяжелого оружия Украине не удастся выйти из тупика на фронте и победить Россию.

Например, сейчас было бы сложно повторить Харьковский блицкриг – прорыв фронта на легких броневиках с небольшим количеством танков. С осени фронт сократился и уплотнился – на юге россияне насытились войсками и установили защитные сооружения, объясняет LIGA.net Сергей Згурец, директор Defense Express.

"Проводить наступательные операции на подготовленную оборону противника можно только с бронированными кулаками, где основу составляют танки, БМП, – объясняет Згурец. – Пробить оборону без танков и бронетехники невозможно, будут огромные потери".

Переход на западные танки также вызван тем, что в Европе заканчиваются советские образцы и боеприпасы, добавляет эксперт.

А Leopard 2 разработаны под европейский ландшафт, их много в Европе, а рядом с Украиной находятся производитель и эксплуатанты. С ремонтом могут помогать, например, Польша и сама Германия.

"Более современные модернизации Leopard могут на поле боя соотноситься как 1:3 или 1:4 с российскими танками, учитывая их дальнобойность, точность и защищенность. Leopard – очень привлекательный вариант для Украины", – объясняет Згурец.

С поставками Abrams еще предстоит понять: это больше политический шаг Байдена, чтобы склонить Германию к поставкам своих танков, или же практический – для победы в войне. По мнению Згурца, 30 танков – "маловато", но если масштаб нарастет, то это будет иметь стратегическое значение для наступательных возможностей Украины.

Abrams – мощный и надежный танк, отмечает эксперт. Его особенность – мощная газотурбинная установка, которая обеспечивает маневренность 70-тонной машины и требует много особенного топлива. Это обуславливает проблемы с логистикой.

Однако Украина находится на этапе боевых действий, напоминает Згурец. Нужно насытить подразделения тяжелой бронетехникой и подтянуть под нее логистику – а селекцией, какой танк подходит оптимальнее для будущих ВСУ, можно заниматься на следующих этапах.

"Берем все, что могут передать. Особенно когда речь о таких хороших образцах как Abrams, на голову выше российских танков", – объясняет он.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. По данным Spiegel, президент США Джо Байден, Франции - Эмманюэль Макрон, премьер Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц проведут 25 января переговоры по танкам для Украины.

Згурец согласен, что западные танки позволяют "загнуть еще один палец" в ударном кулаке, о котором просил в декабре главком ВСУ Валерий Залужный – 300 танков, 500 гаубиц и 600-700 БМП и БТР.

А Украина уже видит следующую цель: президент Владимир Зеленский попросил партнеров согласовать на Рамштайне в феврале поставки американских самолетов F-16 и дальнобойного оружия. И работа над истребителями уже началась, заверяет глава МИД Дмитрий Кулеба. Например, вопрос их поставки обещали рассмотреть Нидерланды.

В американском истэблишменте накопилась критическая масса тех, кто разделяет украинское видение и подходы, заверяет Чернев. Нардеп рассчитывает, что "танковое лобби" плавно перейдет в авиационное.

"Мы на постоянной связи и координируем наши действия, – подытожил нардеп. – Решения о самолетах мы не будем ждать так долго, как танки".

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