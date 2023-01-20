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Разбор | Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8

Цей матеріал також доступний українською
Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8 - Фото
Ллойд Остин, Олаф Шольц, Алексей Резников, танк Leopard (коллаж - Дарина Дмитренко, LIGA.net)
20.01.2023, 20:55

На Рамштайне не утвердили поставки Украине танков Leopard. Партнеры постараются убедить Германию, чтобы до весны сформировать ударную мощь ВСУ

Встреча на авиабазе Рамштайн: западные партнеры формируют "наступательный кулак", о котором просил главком ВСУ Залужный, но застопорились на танках из-за позиции Германии. Украина призывает думать уже и об истребителях F-16 и дальнобойных ракетах.

"У нас есть оптимистичный прорыв, – говорит LIGA.net министр обороны Алексей Резников. – Сегодня мы пришли к согласию, что страны, которые имеют на вооружении Leopard-2, могут начинать учебные курсы для наших танковых экипажей…. Сначала нужно научиться, а потом уже быть готовым к использованию той или иной техники".

Как прошел Рамштайн-8, удастся ли додавить Германию по танкам до весеннего наступления ВСУ, что еще нужно Украине – разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Главной темой встречи Рамштайн-8 были немецкие танки Leopard-2. Поставлять их Украине согласны, в частности, Польша, Финляндия, Словакия, Чехия. Но Германия пока не дала разрешения на реэкспорт и не соглашается поставлять сама.

Западные союзники давили на Берлин еще накануне встречи. Например, с новым министром обороны Германии лично вел переговоры глава Пентагона Ллойд Остин. А Польша предупредила, что поставит Украине Leopard, даже если не получит разрешения Берлина.

Но на Рамштайне так и не приняли единого решения: вопрос о передаче Leopard другими странами должен решить канцлер Олаф Шольц.

"Пока не можем сказать, в какой момент будет принято решение по Leopard. Оно может быть принято быстро, если будет достигнуто соглашение с союзниками", – сказали в Минобороны Германии. 

Однако Резников видит "оптимистический прорыв": партнеры согласились, что страны-владельцы Leopard могут начинать учебные курсы для украинских экипажей. "Сначала нужно научиться, а потом уже быть готовым к использованию той или иной техники", – объясняет министр LIGA.net.

Пока же Украине танки обещают Британия (тяжелые Challenger 2) и Франция (колесные AMX-10RC и, возможно, тяжелые Leclerc). США не видят смысла в отправке Abrams из-за сложностей в техобслуживании.

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Вместе с тем, накануне и во время Рамштайна западные партнеры усилили помощь по направлениям бронетехники, артиллерии и ПВО:

  • США за два пакета на $5,5 млрд (первый, второй) дают Украине 109 "убийц танков" БМП Bradley, 90 БТР Stryker, 100 БТР М113, более 100 машин с противоминной защитой (MRAP), 350 "Хамви", ракеты для HIMARS и NASAMS, 18 гаубиц калибра 155-мм и 38 гаубиц 105-мм, сотни тысяч боеприпасов для артиллерии;
  • Британия – 30 САУ AS90, около 100 000 артиллерийских снарядов, роту танков Challenger, сотню единиц бронетехники (в том числе, FV430 Mk3 Bulldog), 600 ракет Brimstone;
  • Польша до конца марта оснастит и обучит танковую бригаду на Т-72;
  • Дания – 19 САУ Сaesar;
  • Швеция – САУ Archer 155-мм и до 50 БМП CV90;
  • Германия – 40 БМП Marder, семь зениток Gepard, ЗРК IRIS-T;
  • Франция – колесные танки AMX-10RC, бронемашины Bastion;
  • Канада – 200 бронеавтомобилей Senator APC и ЗРК NASAMS;
  • Нидерланды – батарею ЗРК Patriot (еще две ранее обещали США и Германия) и готовы оплачивать поставки Leopard.

Обещают давать Украине десятки единиц артиллерии, бронетехнику и будут добиваться поставок танков еще девять стран: Эстония, Литва, Латвия, Дания, Британия, Нидерланды, Словакия, Чехия и Польша.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Чтобы выйти на рубежи хотя бы 23 февраля, Украине нужны 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, заявил в конце 2022 года Залужный. Россия также готовит новое наступление.

Партнеры начали формировать "ударный кулак" Залужного, говорит LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Поэтому особенность новых пакетов западной помощи – большое количество современной бронетехники.

Чтобы бронетехника меняла ситуацию на поле боя, нужны как раз сотни единиц, объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

"Западные партнеры поверили в победу Украины, – трактует поставки бронетехники Левин. – Поверили в то, что ВСУ могут не просто защитить свою территорию, но и отвоевать и выйти на границы 1991 года".

Еще одна особенность – увеличение поставок артиллерийских систем, отмечает Катков. Раньше партнеры не могли дать больше стволов, поскольку стоял основной вопрос с обеспечением боеприпасами.

"А сейчас вопрос с боеприпасами решен. И можно увеличивать количество артиллерийских систем", – утверждает эксперт.

В целом партнеры переходят к комплексному подходу, объясняет Катков. Они дают сразу готовые решения.

Например, вырисовывается комплект бригады со 109 американскими БМП Bradley и 90 БТР Stryker. Если к нему добавить еще 31 танк и 30 гаубиц 155-мм, то будет практически полная бригада.

И поставки Leopard были бы хорошим подспорьем для Украины, говорит Левин. Их есть около 2000 по всей Европе – и много стран хорошо с ними знакомы, умеют их ремонтировать и обслуживать. 

Читайте детальнее о преимуществах Leopard: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

"Я объективно не понимаю позицию Германии, – говорит Катков. – Окей, вы не хотите передавать Leopard. Но предоставление формального разрешения на реэкспорт не требует заседаний Бундестага. Это можно сделать правительственным решением, даже не на уровне канцлера".

Замглавы МИД и экс-посол в ФРГ Андрей Мельник призывает Минобороны Германии прекратить шоу и открыть путь к поставкам Leopard.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Новое оружие позволит Украине не только защититься от новых атак России, но и начать наступление, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг. А консультации по Leopard продолжатся. 

"У нас есть окно возможностей примерно до весны, когда Украина может начать свое контрнаступление", – заявил Остин.

Украина может проводить наступления на тактическом и стратегическом уровнях, заявил генерал США Марк Милли. По его прогнозу, освободить все территории до конца 2023 года будет очень трудно, но возможно – все зависит от поставок оружия и обучения военных. 

Министр обороны Польши Мариуш Блащак убежден: танковую коалицию удастся создать. Но Германия будет сопротивляться до последнего, говорит LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности в Центре Разумкова.  

"Если мы говорим о сроках, когда удастся дожать, то я думаю – это недели", – прогнозирует эксперт.

Остается много рычагов влияния на Германию, отмечает Катков. Например, контракт ФРГ со США на поставку самолетов F-35.

"США могут сказать: вы хотели до 2026 года купить F-35, а они будут к 2030-му. Хотели модернизировать радиостанции с  L3HARRIS – ценник поднимается. Есть огромное количество рычагов влияния. Я не могу даже гипотетически представить причину, по которой Берлин не даст согласия на реэкспорт", – объясняет эксперт Defense Express.

По мнению Каткова, если Польша или другие партнеры решат поставлять Leopard в обход Германии, вряд ли Берлин будет подавать иски в международные суды или накладывать штрафные санкции.

Зеленский уже попросил партнеров на Рамштайн-9 согласовать поставки Украине истребителей F-16 и дальнобойные ракеты.

Шансы есть. Нидерланды готовы рассмотреть вопрос передачи F-16, если поступит запрос Украины. Еще одним знаком о возможности поставок истребителей может быть передача Украине ЗРК Patriot, говорит Катков. Они нужны, чтобы защитить от российских ракет авиабазы, которые необходимо готовить для приема западных самолетов.

Вашингтон понимает, что Украине нужно дальнобойное оружие, но пока не дает ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью около 300 км.

Лидерство по этому вопросу может проявить Британия, как уже сделала это с танками. О необходимости дать дальнобойные ракеты заявлял министр обороны Бен Уоллес, а источники CNN говорят, что к поставкам систем дальнего действия открыты некоторые британские чиновники.

Вопрос ATACMS сильно заполитизирован, говорит Катков. По его прогнозу, скорее Украина по-тихому получит крылатые ракеты воздушного базирования. "Как это было Harm, – говорит он. – Тогда россияне начали вопить и публиковать серийные номера этих ракет. И только потом на Западе стали признавать, что эти ракеты были переданы и указаны в пункте о средствах для борьбы с РЛС".

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Марк Сировой

Журналист LIGA.net
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Алексей Резников танки рамштайн Leopard
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