Встреча Байдена и Путина, доллар будет "по 27" уже в июне. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 31 мая. Температура от +7 до +15, курс доллара 27.46

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Игра в перезагрузку. США протягивают руку: чем закончится встреча Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве (Швейцария). Белый дом хочет перезагрузить отношения с Кремлем, а Путин – повысить свой статус до уровня "мирового лидера". Каждый останется при своем. И Украина, похоже, в том числе. Что будут обсуждать, получится ли у США и России перезагрузка 2.0 и стоит ли Украине ожидать серьезных перемен после встречи – в нашем разборе. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Доллар будет "по 27" уже в июне или что-то может помешать? Прогноз курса до 4 июня

Гривня готовится взять рекордную высоту за последние 12 месяцев – отметку 27 грн/$. Достичь цели нацвалюта может уже в июне. Повлиять на результат могут успехи в наполнении госбюджета, поведение НБУ, конфликт с Беларусью и даже встреча между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Подробнее – в еженедельном разборе LIGA.net. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Вакцинація перехворілих та як група крові впливає на вірус – огляд досліджень щодо ковіду

Перехворілих треба вакцинувати чи ніт? Однозначної відповіді немає і досі. Але вже з'являються цікаві дослідження на цю тему. Робота вчених з Нідерландів дає змогу дослідникам вважати вакцинацію однією дозою тих, хто перехворів, ефективною. Тобто ймовірно, що другої дози їм уже не потрібно. Більше про це та інші свіжі дослідження щодо ковіду – у нашому новому дайджесті, який готує кандидат медичних наук Андрій Сем'янків. Більше за лінком.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.