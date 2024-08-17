Операция Сил обороны в Курской области РФ, которая готовилась и реализуется под плотным прикрытием тумана войны, очень рискованна. Украина может истощить свои ресурсы и потерять больше территорий в Донбассе, говорят LIGA.net западные аналитики.

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Но перенос динамичных боевых действий на территорию России имеет колоссальный потенциал, отмечает LIGA.net почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона, сэр Лоуренс Фридман.

Как минимум она стирает многие "красные линии", созданные Россией для западных партнеров Украины в этой войне. О том, как западные аналитики воспринимают риски и значение Курской операции после первых 10 дней, – коротко.

"Большое смятение для Кремля". Каковы перспективы

Пока ситуацию все еще сложно анализировать и оценивать, говорит LIGA.net Борис Калиский, операционный директор Пражского института исследований по безопасности.

Лучшая перспектива для ВСУ – стратегическое смещение российских военных усилий.

"Россия теряет инициативу, вынуждена перекидывать войска, внутри страны растет политическое инакомыслие и недовольство Путиным, – перечисляет он. – Но пока это выглядит маловероятным. Вспомните надежды, что мятеж Прогожина сможет ослабить режим. Вышло наоборот".

Влияние наступления на власть Путина пока непонятно, отмечает LIGA.net полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.

Он соглашается: Курское наступление вредит режиму Путина, но вряд ли повлечет за собой его падение. "Если [Курскую операцию] не соединить с другими значительными военными поражениями и экономическими трудностями РФ", – уточняет он.

"Успешное вторжение – большое смятение для Кремля и большая неудача в его попытке показать вторжение в Украину как "бесплатное" для российского народа", – отмечает Гамильтон.

Когда же наступление будет остановлено – Украина сможет вести оборонную кампанию с благоприятным соотношением потерь на российской территории, добавляет операционный директор Пражского института: "Россия будет наносить ущерб уже российским городам".

Операция ВСУ вынуждает Россию передислоцировать войска с других частей фронта, где украинские силы под давлением численно превосходящей российской армии, добавляет Гамильтон.

Это может создать логистическую дилемму для РФ из-за захвата или разрушения ключевой транспортной инфраструктуры – сети дорог и железных дорог. Ввиду того, что российская военная система материально-технического обеспечения сильно зависит от железнодорожного сообщения, – они имеют особо важное значение.

Кроме того, украинское наступление облегчит ситуацию в приграничных украинских городах напротив Курской области, по которым бьет Россия, считает полковник армии США.

Истощение и потери. Каковы риски Курской операции

Ключевой риск – истощение ресурсов. Об этом говорят все опрошенные эксперты.

Главной угрозой наступления на Россию для Украины является чрезмерное вовлечение украинских сил на фактически второстепенное военное направление действий, говорит LIGA.net полковник запаса польской армии Петр Левандовский. Расширение фронта выглядит более опасным для украинской армии, чем для российской.

"Армия РФ владеет стратегической инициативой. Поэтому решает, где находится главный удар, а сейчас таким направлением является Покровск и Часов Яр", – говорит Левандовский. – Преимуществом Украины стало то, что Кремль будет вынужден охранять всю границу, что приведет к более быстрому исчерпанию их наступательных возможностей".

Используя и без того дефицитные войска и технику в Курской операции, Украина может потерять больше территории на Донбассе, соглашается Гамильтон.

Украинские генералы отлично понимают эти риски, отмечает LIGA.net почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман. Так же как и перспективы, открывающие перенос динамических боевых действий в Россию.

"Если ВСУ смогут продолжить работу в Курской области, это неизбежно отвлечет российские силы с Донбасса. Это стыд для России, что захватывают чужие территории, но не могут защитить свои, – добавляет он. – Главные бои разворачиваются не в Украине, а в России".

Победоносный контекст. Каково значение наступления Украины

Сейчас украинская операция имеет больше политическое, чем военное значение, говорит Левандовский. Она очередной раз разоблачила ложь Путина и российского командования о том, что они якобы "контролируют" ситуацию на фронте. И подчеркнула слабость российских вооруженных сил, которые не могут обеспечить безопасность приграничных районов.

Еще одна проблема для россиян – необходимость привлечения солдат срочной службы, хотя Путин обещал, что они не будут воевать с украинской армией, говорит он.

На этом этапе развития событий безусловна информационная ценность операции – Украина вернулась в новости, причем в победном контексте, добавляет Калиский.

Это хорошо влияет на украинский моральный дух после тяжелого для страны года, соглашается сэр Фридман. И одновременно бьет по российской морали:

"Москва теперь выглядит глупо. Будто затрещала по швам и не знает, что делать", – подчеркивает он.

Кроме того, ВСУ смогли существенно пополнить обменный фонд. И полностью нивелировать российский нарратив о мире. "Когда говорят об учете "новых территориальных реалий", это включает российские земли, захваченные ВСУ", – добавляет британский профессор.

Территории, оккупированные Украиной, вернут России. Вероятная цена – возврат Москвой украинских земель, говорит Гамильтон. Президент Зеленский и другие ясно дали понять, что Киев не заинтересован в длительной оккупации российской территории.

Курская операция, скорее всего, ограничит желание россиян вести переговоры, считает Калиский. Они захотят сначала "наказать" и ликвидировать вторжение.

Любые территориальные приобретения имеют отношение к предстоящим переговорам, напоминает Фридман. Украина еще может потерять территории на Донбассе или получить в России.

Давление земли на переговоры всегда актуально.

"Никто не предполагает, что операция поставит Россию на колени или означает конец правлению Путина. Происходящее в Кремле трудно понять нам, кто там не бывает. Но, если посмотреть на Путина, он выглядел растерянным. Не хорошо для него. Хочет говорить об успехах, проявлять инициативу. Не хочет тратить время, чтобы притворяться, что не происходит ничего драматического, а приходится", – говорит Фридман.

Как Курская операция повлияет на поддержку партнеров

Украина снова в топе дискуссий на Западе, отмечает Фридман. Курская операция дает доводы, чтобы дальше поддерживать Киев. А также подрывает аргументы о "красных линиях" и то, что слишком рискованно снимать ограничения на удары по России.

Потому что Украина не просто бьет по целям в РФ, а берёт под контроль российскую территорию.

"Вторжение в Россию демонстрирует бессмысленность серийных угроз Путина применить ядерное оружие. Западные правительства должны понять, что ядерные комментарии Кремля так же устарели, как и его программа ядерного оружия", – констатирует полковник Гамильтон.

Единственное ограничение, по его мнению, которое Запад должен наложить на оружие, – его следует использовать "в соответствии с законами ведения войны и Женевскими конвенциями".

В операции задействовали технику из США, транспортеры Stryker, машины HUMVEE, HIMARS, и БМП Marder из Германии, и протестов Запада не было. Это означает, что скоро исчезнет еще одна "красная линия" и с ВСУ снимут необоснованные ограничения, говорит Левандовский.

"Эффективность украинской операции еще раз доказывает, насколько важна современная техника и системы поражения. Но она вряд ли приведет к увеличению западной помощи, дополнительному большому количеству тяжелого вооружения. ЕС предпочитает давать деньги, а не технику, которой нет в избытке. США уже определили себе масштабы помощи на этот год и до выборов ничего менять не будут", – говорит полковник запаса польской армии.

Но много дебатов, которые партнеры проводили, теперь кажутся несколько неуместными, говорит Фридман. Сейчас в Великобритании и США стало больше дискуссий о том, как помочь Украине использовать то, чего достигли, и "поддержать большой прорыв".

"Произошло важное смещение в нарративах войны, – говорит он. – Нужно еще время, чтобы увидеть, куда приведет операция. Впереди долгий путь, прежде чем война закончится".