Операція Сил оборони у Курській області РФ, яка готувалась і реалізовувалась під щільним прикриттям туману війни, дуже ризикована. Україна може виснажити свої ресурси і втратити більше територій на Донбасі, кажуть LIGA.net західні аналітики.

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Але перенесення динамічних бойових дій на територію Росії має колосальний потенціал, наголошує LIGA.net почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона, сер Лоуренс Фрідман.

Щонайменше вона стирає багато "червоних ліній", створених Росією для західних партнерів України у цій війні. Про те, як західні аналітики сприймають ризики та значення Курської операції після її перших 10 днів? – коротко.

"Велике збентеження для Кремля". Якими є перспективи

Поки ситуацію все ще складно аналізувати та оцінювати, каже LIGA.net Борис Каліський, операційний директор Празького інституту досліджень з питань безпеки.

Найкраща перспектива для ЗСУ стратегічне зміщення російських військових зусиль.

"Росія втрачає ініціативу, змушена перекидати війська, всередині країни зростає політичне інакомислення та невдоволення Путіним, – перераховує він. – Але наразі це виглядає малоймовірним. Згадайте надії, що заколот Прогожина зможе послабити режим. Вийшло навпаки".

Вплив наступу на владу Путіна наразі незрозумілий, зазначає LIGA.net полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон.

Він погоджується: Курська офензива шкодить режиму Путіна, але навряд чи спричинить його падіння. "Якщо [Курську операцію] не поєднати з іншими значними військовими поразками та економічними труднощами РФ", – уточнює він.

"Успішне вторгнення – велике збентеження для Кремля та велика невдача в його намаганні показати вторгнення в Україну як "безплатне" для російського народу", – наголошує Гамільтон.

Коли ж наступ буде зупинено – Україна зможе вести оборонну кампанію зі сприятливим співвідношенням втрат на російській території, додає операційний директор Празького інституту: "Росія завдаватиме шкоди вже російським містам".

Операція ЗСУ змушує Росію передислокувати війська з інших частин фронту, де українські сили під тиском чисельно переважаючої російської армії, додає Гамільтон.

Це також може створити логістичну дилему для РФ через захоплення чи руйнування ключової транспортної інфраструктури – мережі доріг і залізниць. Зважаючи, що російська військова система матеріально-технічного забезпечення дуже залежить від залізничного сполучення, – вони мають особливо важливе значення.

Крім того, український наступ дещо полегшить ситуацію у прикордонних українських містах навпроти Курської області, по яких б’є Росія, вважає полковник армії США.

Виснаження і втрати. Якими є ризики Курської операції

Ключовий ризик – виснаження ресурсів. Про це говорять всі опитані експерти.

Головною загрозою наступу на Росію для України є надмірне залучення українських сил до фактично другорядного військового напрямку дій, каже LIGA.net полковник запасу польської армії Пьотр Левандовський. Розширення фронту наразі виглядає більш небезпечним для української армії, ніж для російської.

"Армія РФ володіє стратегічною ініціативою. Тому вирішує, де є головний удар, а зараз таким напрямком є Покровськ і Часів Яр, – каже Левандовський. – Перевагою України може бути те, що Кремль буде змушений охороняти весь кордон, що призведе до швидшого вичерпання їхніх наступальних можливостей".

Використовуючи і без того дефіцитні війська та техніку в Курській операції, Україна може втратити більше території на Донбасі, погоджується Гамільтон.

Українські генерали чудово розуміють ці ризики, наголошує LIGA.net почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман. Так само як і перспективи, які відкриває перенесення динамічних бойових дій в Росію.

"Якщо ЗСУ зможуть продовжити роботу на Курщині, це неминуче відтягне російські сили з Донбасу. Це сором для Росії, що захоплюють чужі території, але не можуть захистити свої, – додає він. – Головні бої розгортаються не в Україні, а в Росії".

Переможний контекст. Яким є значення наступу України

Зараз українська операція має більше політичне, ніж військове значення, каже Левандовський. Вона вкотре викрила брехню Путіна і російського командування про те, що вони нібито "контролюють" ситуацію на фронті. Та підкреслила слабкість російських збройних сил, які не можуть забезпечити безпеку прикордонних районів.

Ще однією проблемою для росіян є необхідність залучення солдатів строкової служби, хоча Путін обіцяв, що ті не воюватимуть з українською армією, каже він.

На цьому етапі розвитку подій безумовною є інформаційна цінність операції – Україна повернулась в новини, причому у переможному контексті, додає Каліський.

Це добре впливає на український моральний дух після важкого для країни року, погоджується сер Фрідман. І одночасно б’є по російській моралі:

"Москва тепер виглядає по-дурному. Ніби затріщала по швах і не знає, що робити", – підкреслює він.

Крім того, ЗСУ змогли суттєво поповнити обмінний фонд. І повністю нівелювати російський наратив про мир. "Коли говорять про врахування "нових територіальних реалій", це включає російські землі, захоплені ЗСУ", – додає британський професор.

Території, які окупувала Україна, повернуть Росії. Ймовірна ціна – повернення Москвою українських земель, каже Гамільтон. Президент Зеленський та інші чітко дали зрозуміти, що Київ не зацікавлений в тривалій окупації російської території.

Курська операція, найімовірніше, обмежить бажання росіян вести переговори, вважає Каліський. Вони захочуть спочатку "покарати" та ліквідувати вторгнення.

Будь-які територіальні надбання стосуються майбутніх переговорів, нагадує Фрідман. Україна ще може втратити території на Донбасі чи здобути в Росії.

Тиск землі на переговори завжди актуальний.

"Ніхто не припускає, що операція поставить Росію на коліна або означає кінець правлінню Путіна. Те, що відбувається в Кремлі, важко зрозуміти нам, хто там не буває. Але, якщо подивитись на Путіна, він виглядав розгубленим. Не добре для нього. Хоче говорити про успіхи, проявляти ініціативу. Не хоче витрачати час, щоб удавати, що не відбувається нічого драматичного, а доводиться", – каже Фрідман.

Як Курська операція вплине на підтримку партнерів

Україна знову в топі дискусій на Заході, наголошує Фрідман. Курська операція дає аргументи, щоб далі підтримувати Київ. А також підриває аргументи про "червоні лінії" й те, що занадто ризиковано знімати обмеження на удари по Росії.

Бо Україна не просто б'є по цілях у РФ, а бере під контроль російську територію.

"Вторгнення в Росію демонструє безглуздість серійних погроз Путіна застосувати ядерну зброю. Західні уряди повинні зрозуміти, що ядерні коментарі Кремля такі ж старі, як і його програма ядерної зброї", – констатує полковник Гамільтон.

Єдине обмеження, на його думку, яке Захід має накласти на зброю, – її слід використовувати "відповідно до законів ведення війни та Женевських конвенцій".

В операції задіяли техніку зі США, транспортери Stryker, машини HUMVEE, HIMARS, та БМП Marder з Німеччини, і протестів Заходу не було. Це означає, що скоро зникне ще одна "червона лінія" і з ЗСУ знімуть необґрунтовані обмеження, каже Левандовський.

"Ефективність української операції вкотре доводить, наскільки важлива сучасна техніка та системи ураження. Але вона навряд чи спричинить збільшення західної допомоги, додаткової великої кількості важкого озброєння. ЄС воліє давати гроші, а не техніку, якої не має в надлишку. США вже визначили собі масштаби допомоги на цей рік і до виборів нічого не змінюватимуть", – каже полковник запасу польської армії.

Але багато дебатів, які партнери проводили, тепер видаються дещо недоречними, каже Фрідман. Зараз у Великій Британії та у США побільшало дискусій про те, як допомогти Україні використати те, чого досягли, та "підтримати великий прорив".

"Стався важливий зсув у наративах війни, – говорить він. – Потрібен ще час, щоб побачити, куди приведе операція. Попереду довгий шлях, перш ніж війна закінчиться".