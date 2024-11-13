"Максимально лояльные". Кто будет управлять Америкой Трампа: анализ первых назначений
Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о будущих назначениях на самые высокие ключевые должности – в Пентагоне, ЦРУ, Аппарате Белого дома, Министерстве государственной безопасности. Его избранниками в основном стали критики помощи Украине.
В команду Трампа выбрали максимально лояльных кандидатов, потому что для него это главное, объясняет LIGA.net научный сотрудник Института Маккейна Аарон Корева.
"Меня волнует подход Трампа к подбору кадров, указывающий на намерение заменить институты на лояльных лиц", – добавляет LIGA.net эксперт по политике США, внештатный сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов.
Но политику по Украине будет определять сам Трамп, а не глава Пентагона или ЦРУ, убеждает LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев. Стиль его работы – приходить на встречи, разговаривать с советниками и министрами. Если его не устраивает доклад, то он разворачивается и говорит: "Я сам решу". Потом чиновники просто выполняют то, что им передали из Белого дома.
"Они сами не знают, как будет выглядеть их политика, потому что Трамп ее еще не сформировал", – говорит LIGA.net профессор политологии в Университете Рутгерса (США) Александр Мотыль.
Кто они – ключевые люди в свите Трампа, и что говорят об Украине: разбор.
Советник по безопасности и "эпоха бездонных чеков для Украины"
Советником по безопасности Трамп избрал 50-летнего Майка Волтца – конгрессмена из Флориды. Волтц служил полковником в Нацгвардии, критиковал администрацию Джо Байдена за вывод войск из Афганистана в 2021 году и хвалил Трампа за внешнюю политику.
В общем, это положительное назначение, говорит LIGA.net профессор политологии в Университете Рутгерса (США) Александр Мотыль. Он – военный, должен понимать войну. Но его фокус на Китае: "Надеюсь, он поймет угрозу от Кремля".
Волтц утверждает, что войска США недостаточно готовы к потенциальному конфликту в Тихоокеанском регионе. Что касается Украины, то его взгляды кардинально изменились. После начала вторжения в 2022 году он призвал Байдена дать Киеву больше оружия. В октябре 2024-го заявил, что должна состояться переоценка целей США в Украине.
"Это в интересах Америки? Мы собираемся вкладывать [в Украину] время и ресурсы, которые нам сейчас нужны в Тихом океане?" – спрашивает он.
В Конгрессе Волтц сначала поддерживал помощь Украине и даже приезжал в Киев в составе делегаций. Но уже в апреле этого года голосовал против помощи на $60 млрд.
"Эпоха бездонных чеков для Украины закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, а США должны защитить свою южную границу", – заявлял он тогда.
Также он против вступления Украины в НАТО – считает, что это втянет США в войну с Россией, и что Киев сейчас не способен внести вклад в коллективную безопасность. Спрашивал о надзоре за предоставленным Украине оружием, не попадает ли оно на черный рынок.
Волтц из консервативного лагеря республиканцев. Это сигнал, что Трамп выбирает не только собственных фанатиков, но и классических, рейгановского типа республиканцев, говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.
В медиа его называют ястребом. Он считает, что нельзя разрешать сложные дела только словами, а следует показывать силу. И понимает, что с Путиным договориться не получится, нужно ставить его на место, уверен аналитик.
Первые назначения свидетельствуют: если Трамп захочет принуждать Украину к компромиссам, чтобы примириться с Россией, то в его команде будет внутренняя оппозиция. Эти люди смогут объяснить, что это ударит по имиджу, добавляет Краев: "Потому что поддаться на давление Москвы – значит выглядеть слабым. А Трамп это ненавидит".
Будущий госсекретарь: из оппонентов – в команду
Ожидается, что Трамп назначит госсекретарем 53-летнего сенатора Марка Рубио (в Сенате с 2010 года). Это назначение анонсировали несколько авторитетных СМИ США.
Перед выборами Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс критиковали финансовую помощь США Украине. Рубио вторил им заявлениями о том, что для восстановления Украины понадобится 100 лет, и следует договариваться с Россией. Он был одним из 15 сенаторов, голосовавших против военной помощи Киеву на $60 млрд в апреле этого года.
Несмотря на жесткие заявления о Москве в прошлом, Рубио согласится с планами Трампа давить на Киев, чтобы найти способ урегулировать войну с Россией, пишет NYT.
"Досадно, что для многих Крым и остальные оккупированные территории – только линии на карте, – констатирует Колдомасов. – Трамп не понимает, насколько сложна ситуация с войной, какие последствия может иметь признание юрисдикции России над захваченными землями Украины. Это может стать опасным прецедентом на международном уровне".
Рубио – кубинского происхождения, поэтому должен понимать, что такое Россия. "Недавно он заявил, что на фронте в Украине – тупик, поэтому надо быстрее закончить войну. Но что это значит – никто не знает, как и мирных планов Трампа", – добавляет Мотыль.
Относительно взглядов Рубио относительно Украины - можно судить только по его заявлениям, ведь до сих пор не получал назначений на высокие должности, говорит Краев. У него нет опыта, как у действующих чиновников Госдепа или Майк Помпео (госсекретарь при Трампе 2018-2021 годов).
Если судить по заявлениям, он классический американский политик, понимающий, что такое комбинация жесткой военной и мягкой силы, считает Краев. Говорил, что понимает, что Украина не может проиграть, а Россия должна понести наказание.
Это общие фразы, но в контексте команды Трампа важны, говорит Краев. Нужно, чтобы госсекретарь и дальше придерживался следующих позиций: "С этой точки зрения Рубио для Украины – оптимальный вариант. Он не склонит мнение Трампа к Украине, не заставит его поддержать. Но аппарат Госдепа будет работать так, как и работал".
В прошлом Рубио был политическим оппонентом Трампа. То, что его хотят назначить госсекретарем, указывает на то, что он нашел подход к президенту, считает аналитик.
Но в общем и Рубио, и Волтц – это о безоговорочной лояльности Трампу. Их взгляды созвучны риторике будущего президента, говорит Колдомасов. Ожидание "опытных бюрократов", которые сделают каденцию более спокойной – иллюзия.
Шоумен во главе Пентагона и близкий друг в ЦРУ
Пентагон возглавит 44-летний Пит Хегсет – ветеран армии, офицер Нацгвардии. Служил в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра в Принстоне и магистра в Гарварде.
Ранее являлся исполнительным директором нескольких ветеранских организаций. Сейчас будущий министр обороны США – соведущий на телеканале Fox News.
Участвовал в войнах в Ираке, Афганистане и служил в Гуантанамо на Кубе – военная тюрьма на базе ВМС США. В 2019 году убедил Трампа помиловать троих солдат США, осужденных за военные преступления, связанные со стрельбой по гражданским в Ираке.
Рассматривался на должность министра по делам ветеранов в первой администрации Трампа.
Хегсета избрали на позицию главы Пентагона, потому что он часто выступал против леволиберальной политики "социальной, расовой и сексуальной справедливости" и лоялен к Трампу, объясняет Корева. То, что он "хорош на телевидении", для Трампа просто бонус.
Будущий глава ЦРУ и давний соратник Трампа, 59-летний Джон Рэтклифф в прошлой каденции (в 2020-2021) возглавлял разведку. Тогда это назначение критиковали, утверждая, что Трамп использует разведку для политических нужд, пишет CNN.
Сам Трамп описал Рэтклиффа как "борца за правду и честность". В частности, упомянул о "фальшивом российском заговоре, – операции кампании Хиллари Клинтон".
Трамп имел в виду историю, когда глава разведки Рэтклифф обнародовал непроверенную информацию о влиянии России на президентские выборы 2016-го. И сделал это, несмотря на запрет разведки США. Среди прочего он рассекретил резюме, в котором утверждалось, что Клинтон одобрила план кампании против Трампа, чтобы "разжечь скандал", связав его с Россией и взломом e-mail Демократической партии. Критики считают, что Рэтклифф использовал данные разведки, чтобы политически помочь Трампу перед выборами-2020.
Трамп очарован Маском
Трамп говорит, что новый Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавит миллиардер Илон Маск, будет работать вне правительства, пишет WP. DOGE должен стимулировать решительные изменения, сотрудничая с Белым домом и его бюджетным управлением, чтобы рекомендовать сокращение нормативных актов, количество персонала и операций. Маск взял аббревиатуру DOGE как ссылку на любимую криптовалюту.
Пока неясно, как будут финансировать саму DOGE и как будут одобрять рекомендации, потому что федеральные расходы контролирует Конгресс и Белый дом. Однако у республиканцев контроль над обеими палатами Конгресса, что позволяет реализовать эти предложения. Потенциально это может иметь серьезные последствия для миллионов чиновников.
Работа DOGE должна быть завершена до 4 июля 2026 года – 250-летия подписания Декларации независимости США и перед следующими промежуточными выборами в Конгресс.
Обещания Маска по DOGE критики назвали абсурдными. К примеру, во время кампании Трампа он призвал сократить федеральный бюджет на $2 трлн (дефицит бюджета США в 2023-м составил $1,7 трлн, а в 2024-м прогнозируют $1,6 трлн).
Назначение Маска состоится на фоне беспокойства по поводу его личных деловых интересов в американском правительстве. Его компании в автомобильной и космической промышленности выросли благодаря госконтрактам и субсидиям.
В начале вторжения Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки спутников Starlink, что было критично для связи ВСУ.
Однако уже в октябре 2022-го он написал, что следует заключить мир между Россией и Украиной, провести выборы в аннексированных регионах под надзором ООН, Крым отдать РФ, возобновить водоснабжение до полуострова, а Украина должна стать нейтральной. Эти предложения критиковали. Президент Владимир Зеленский даже провел голосование в соцсети: Маск за Украину или за Россию?
Осенью 2023 года Маск поделился в соцсети Х карикатурой на Зеленского, которая высмеивала попытки президента получить западную помощь. Но заявил, что Украине пора договариваться с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.
13 февраля 2024 года Маск высказался против финансовой помощи Украине от США на $60 млрд и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли решения. По его мнению, Путин не может проиграть войну, поэтому не следует помогать Украине.
Маск регулярно говорил с Путиным после большого вторжения – о геополитике и технологиях, пишет WSJ. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, был один телефонный разговор, во время которого обсуждали "космос и технологии".
Маск оказывает большое влияние на Трампа, пишет CNN. Его видели в имении того почти каждый день с тех пор, как победил 6 ноября. В некоторые вечера ужинал с новым президентом и его семьей. Маск также присутствовал, когда мировые лидеры – в том числе Зеленский – звонили Трампу. И участвовал в принятии кадровых решений.
Трамп очарован Маском, говорит источник CNN. "Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так много", – сказал Трамп во время победной речи.
Маск сыграл важную роль в кампании Трампа, инвестируя $119 млн.
Если охарактеризовать новую команду в целом, Трамп учится на ошибках, считает Краев. Ключевое обвинение ему после выборов было, что он против женщин – в ответ он назначает конгрессвумен Элис Стефаник представительницей в ООН. Винят, что он приводит во власть только трампистов – зовет Рубио, который был его оппонентом, и приглашает консерватора Уолтса.
Но в то же время не забывает о "своих", добавляет Краев. Балансирует команду, чтобы всех поощрить.