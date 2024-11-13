Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о будущих назначениях на самые высокие ключевые должности – в Пентагоне, ЦРУ, Аппарате Белого дома, Министерстве государственной безопасности. Его избранниками в основном стали критики помощи Украине.

В команду Трампа выбрали максимально лояльных кандидатов, потому что для него это главное, объясняет LIGA.net научный сотрудник Института Маккейна Аарон Корева.

"Меня волнует подход Трампа к подбору кадров, указывающий на намерение заменить институты на лояльных лиц", – добавляет LIGA.net эксперт по политике США, внештатный сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов.

Но политику по Украине будет определять сам Трамп, а не глава Пентагона или ЦРУ, убеждает LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев. Стиль его работы – приходить на встречи, разговаривать с советниками и министрами. Если его не устраивает доклад, то он разворачивается и говорит: "Я сам решу". Потом чиновники просто выполняют то, что им передали из Белого дома.

"Они сами не знают, как будет выглядеть их политика, потому что Трамп ее еще не сформировал", – говорит LIGA.net профессор политологии в Университете Рутгерса (США) Александр Мотыль.

Кто они – ключевые люди в свите Трампа, и что говорят об Украине: разбор.

Советник по безопасности и "эпоха бездонных чеков для Украины"

Советником по безопасности Трамп избрал 50-летнего Майка Волтца – конгрессмена из Флориды. Волтц служил полковником в Нацгвардии, критиковал администрацию Джо Байдена за вывод войск из Афганистана в 2021 году и хвалил Трампа за внешнюю политику.

В Конгресс Волтц попал в 2018-м. Он председатель подкомитета вооруженных сил Палаты представителей по вопросам готовности (контролирует военную логистику), член комитета Палаты по вопросам разведки. Он в команде конгрессменов, расследующих покушение на Трампа.

В общем, это положительное назначение, говорит LIGA.net профессор политологии в Университете Рутгерса (США) Александр Мотыль. Он – военный, должен понимать войну. Но его фокус на Китае: "Надеюсь, он поймет угрозу от Кремля".

Волтц утверждает, что войска США недостаточно готовы к потенциальному конфликту в Тихоокеанском регионе. Что касается Украины, то его взгляды кардинально изменились. После начала вторжения в 2022 году он призвал Байдена дать Киеву больше оружия. В октябре 2024-го заявил, что должна состояться переоценка целей США в Украине.

"Это в интересах Америки? Мы собираемся вкладывать [в Украину] время и ресурсы, которые нам сейчас нужны в Тихом океане?" – спрашивает он.

Цитата Майка Волтца (Графика: Егор Бадин/Liga.net)

В Конгрессе Волтц сначала поддерживал помощь Украине и даже приезжал в Киев в составе делегаций. Но уже в апреле этого года голосовал против помощи на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, а США должны защитить свою южную границу", – заявлял он тогда.

Также он против вступления Украины в НАТО – считает, что это втянет США в войну с Россией, и что Киев сейчас не способен внести вклад в коллективную безопасность. Спрашивал о надзоре за предоставленным Украине оружием, не попадает ли оно на черный рынок.

Волтц из консервативного лагеря республиканцев. Это сигнал, что Трамп выбирает не только собственных фанатиков, но и классических, рейгановского типа республиканцев, говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

В медиа его называют ястребом. Он считает, что нельзя разрешать сложные дела только словами, а следует показывать силу. И понимает, что с Путиным договориться не получится, нужно ставить его на место, уверен аналитик.

Первые назначения свидетельствуют: если Трамп захочет принуждать Украину к компромиссам, чтобы примириться с Россией, то в его команде будет внутренняя оппозиция. Эти люди смогут объяснить, что это ударит по имиджу, добавляет Краев: "Потому что поддаться на давление Москвы – значит выглядеть слабым. А Трамп это ненавидит".

Будущий госсекретарь: из оппонентов – в команду

Ожидается, что Трамп назначит госсекретарем 53-летнего сенатора Марка Рубио (в Сенате с 2010 года). Это назначение анонсировали несколько авторитетных СМИ США.

Перед выборами Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс критиковали финансовую помощь США Украине. Рубио вторил им заявлениями о том, что для восстановления Украины понадобится 100 лет, и следует договариваться с Россией. Он был одним из 15 сенаторов, голосовавших против военной помощи Киеву на $60 млрд в апреле этого года.

Несмотря на жесткие заявления о Москве в прошлом, Рубио согласится с планами Трампа давить на Киев, чтобы найти способ урегулировать войну с Россией, пишет NYT.

"Досадно, что для многих Крым и остальные оккупированные территории – только линии на карте, – констатирует Колдомасов. – Трамп не понимает, насколько сложна ситуация с войной, какие последствия может иметь признание юрисдикции России над захваченными землями Украины. Это может стать опасным прецедентом на международном уровне".

Цитата Марко Рубио (Графика: Егор Бадин/Liga.net)

Рубио – кубинского происхождения, поэтому должен понимать, что такое Россия. "Недавно он заявил, что на фронте в Украине – тупик, поэтому надо быстрее закончить войну. Но что это значит – никто не знает, как и мирных планов Трампа", – добавляет Мотыль.

Относительно взглядов Рубио относительно Украины - можно судить только по его заявлениям, ведь до сих пор не получал назначений на высокие должности, говорит Краев. У него нет опыта, как у действующих чиновников Госдепа или Майк Помпео (госсекретарь при Трампе 2018-2021 годов).

Если судить по заявлениям, он классический американский политик, понимающий, что такое комбинация жесткой военной и мягкой силы, считает Краев. Говорил, что понимает, что Украина не может проиграть, а Россия должна понести наказание.

Трамп, его родные и ближайшие соратники празднуют победу (Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Это общие фразы, но в контексте команды Трампа важны, говорит Краев. Нужно, чтобы госсекретарь и дальше придерживался следующих позиций: "С этой точки зрения Рубио для Украины – оптимальный вариант. Он не склонит мнение Трампа к Украине, не заставит его поддержать. Но аппарат Госдепа будет работать так, как и работал".

В прошлом Рубио был политическим оппонентом Трампа. То, что его хотят назначить госсекретарем, указывает на то, что он нашел подход к президенту, считает аналитик.

Но в общем и Рубио, и Волтц – это о безоговорочной лояльности Трампу. Их взгляды созвучны риторике будущего президента, говорит Колдомасов. Ожидание "опытных бюрократов", которые сделают каденцию более спокойной – иллюзия.

Шоумен во главе Пентагона и близкий друг в ЦРУ

Пентагон возглавит 44-летний Пит Хегсет – ветеран армии, офицер Нацгвардии. Служил в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра в Принстоне и магистра в Гарварде.

Ранее являлся исполнительным директором нескольких ветеранских организаций. Сейчас будущий министр обороны США – соведущий на телеканале Fox News.

Цитата Пита Гесгета (Графика: Егор Бадин/Liga.net)

Участвовал в войнах в Ираке, Афганистане и служил в Гуантанамо на Кубе – военная тюрьма на базе ВМС США. В 2019 году убедил Трампа помиловать троих солдат США, осужденных за военные преступления, связанные со стрельбой по гражданским в Ираке.

Рассматривался на должность министра по делам ветеранов в первой администрации Трампа.

Хегсета избрали на позицию главы Пентагона, потому что он часто выступал против леволиберальной политики "социальной, расовой и сексуальной справедливости" и лоялен к Трампу, объясняет Корева. То, что он "хорош на телевидении", для Трампа просто бонус.

Будущий глава ЦРУ и давний соратник Трампа, 59-летний Джон Рэтклифф в прошлой каденции (в 2020-2021) возглавлял разведку. Тогда это назначение критиковали, утверждая, что Трамп использует разведку для политических нужд, пишет CNN.

Сам Трамп описал Рэтклиффа как "борца за правду и честность". В частности, упомянул о "фальшивом российском заговоре, – операции кампании Хиллари Клинтон".

Трамп имел в виду историю, когда глава разведки Рэтклифф обнародовал непроверенную информацию о влиянии России на президентские выборы 2016-го. И сделал это, несмотря на запрет разведки США. Среди прочего он рассекретил резюме, в котором утверждалось, что Клинтон одобрила план кампании против Трампа, чтобы "разжечь скандал", связав его с Россией и взломом e-mail Демократической партии. Критики считают, что Рэтклифф использовал данные разведки, чтобы политически помочь Трампу перед выборами-2020.

Джон Рэтклифф на слушаниях в Палате представителей во время расследования импичмента Трампа, 2019 (Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER)

Трамп очарован Маском

Трамп говорит, что новый Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавит миллиардер Илон Маск, будет работать вне правительства, пишет WP. DOGE должен стимулировать решительные изменения, сотрудничая с Белым домом и его бюджетным управлением, чтобы рекомендовать сокращение нормативных актов, количество персонала и операций. Маск взял аббревиатуру DOGE как ссылку на любимую криптовалюту.

Пока неясно, как будут финансировать саму DOGE и как будут одобрять рекомендации, потому что федеральные расходы контролирует Конгресс и Белый дом. Однако у республиканцев контроль над обеими палатами Конгресса, что позволяет реализовать эти предложения. Потенциально это может иметь серьезные последствия для миллионов чиновников.

Цитата Илона Маска (Графика: Егор Бадин/Liga.net)

Работа DOGE должна быть завершена до 4 июля 2026 года – 250-летия подписания Декларации независимости США и перед следующими промежуточными выборами в Конгресс.

Обещания Маска по DOGE критики назвали абсурдными. К примеру, во время кампании Трампа он призвал сократить федеральный бюджет на $2 трлн (дефицит бюджета США в 2023-м составил $1,7 трлн, а в 2024-м прогнозируют $1,6 трлн).

Маск во время митинга в поддержку Трампа перед выборами (Фото: EPA-EFE/SARAH YENESEL)

Назначение Маска состоится на фоне беспокойства по поводу его личных деловых интересов в американском правительстве. Его компании в автомобильной и космической промышленности выросли благодаря госконтрактам и субсидиям.

В начале вторжения Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки спутников Starlink, что было критично для связи ВСУ.

Однако уже в октябре 2022-го он написал, что следует заключить мир между Россией и Украиной, провести выборы в аннексированных регионах под надзором ООН, Крым отдать РФ, возобновить водоснабжение до полуострова, а Украина должна стать нейтральной. Эти предложения критиковали. Президент Владимир Зеленский даже провел голосование в соцсети: Маск за Украину или за Россию?

Осенью 2023 года Маск поделился в соцсети Х карикатурой на Зеленского, которая высмеивала попытки президента получить западную помощь. Но заявил, что Украине пора договариваться с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Маск высказался против финансовой помощи Украине от США на $60 млрд и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли решения. По его мнению, Путин не может проиграть войну, поэтому не следует помогать Украине.

Маск регулярно говорил с Путиным после большого вторжения – о геополитике и технологиях, пишет WSJ. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, был один телефонный разговор, во время которого обсуждали "космос и технологии".

Маск оказывает большое влияние на Трампа, пишет CNN. Его видели в имении того почти каждый день с тех пор, как победил 6 ноября. В некоторые вечера ужинал с новым президентом и его семьей. Маск также присутствовал, когда мировые лидеры – в том числе Зеленский – звонили Трампу. И участвовал в принятии кадровых решений.

Трамп очарован Маском, говорит источник CNN. "Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так много", – сказал Трамп во время победной речи.

Маск сыграл важную роль в кампании Трампа, инвестируя $119 млн.

Если охарактеризовать новую команду в целом, Трамп учится на ошибках, считает Краев. Ключевое обвинение ему после выборов было, что он против женщин – в ответ он назначает конгрессвумен Элис Стефаник представительницей в ООН. Винят, что он приводит во власть только трампистов – зовет Рубио, который был его оппонентом, и приглашает консерватора Уолтса.

Но в то же время не забывает о "своих", добавляет Краев. Балансирует команду, чтобы всех поощрить.