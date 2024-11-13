Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про майбутні призначення на найвищі ключові посади – в Пентагоні, ЦРУ, Апараті Білого дому, Міністерстві державної безпеки. Його обранцями переважно стали критики допомоги Україні.

У команду Трампа обрали максимально лояльних кандидатів, бо для нього це – головне, пояснює LIGA.net науковий співробітник Інституту Маккейна Аарон Корева.

"Мене хвилює підхід Трампа до підбору кадрів, який вказує на намір замінити інституції на лояльних осіб", – додає LIGA.net експерт із політики США, позаштатний співробітник Центру глобального правління (Брюссель) Артур Колдомасов.

Але політику щодо України визначатиме сам Трамп, а не глава Пентагону чи ЦРУ, переконує LIGA.net керівник програми Північна Aмерика в Українській призмі Олександр Краєв. Стиль його роботи – приходити на зустрічі, говорити з радниками та міністрами. Якщо його не влаштовує доповідь, він розвертається і каже: "Я сам вирішу". Тож потім чиновники просто виконують те, що їм передали з Білого дому.

"Вони самі не знають, який вигляд матиме їхня політика, Трамп ще її не сформував", – каже LIGA.net професор політології в Університеті Рутгерса (США) Олександр Мотиль.

Хто вони – ключові люди в свиті Трампа, і що говорять про Україну: розбір.

Безпековий радник та "епоха бездонних чеків для України"

Радником з безпеки Трамп обрав 50-річного Майка Волтца – конгресмена з Флориди. Волтц служив полковником у Нацгвардії, критикував адміністрацію Джо Байдена за виведення військ з Афганістану у 2021 році та хвалив Трампа за зовнішню політику.

До Конгресу Волтц потрапив у 2018-му. Він голова підкомітету збройних сил Палати представників з питань готовності (контролює військову логістику), член комітету Палати з питань розвідки. Він у команді конгресменів, які розслідують замах на Трампа.

Загалом це позитивне призначення, каже LIGA.net професор політології в Університеті Рутгерса (США) Олександр Мотиль. Він – військовий, має розуміти війну. Але його фокус – на Китаї: "Сподіваюсь, він зрозуміє загрозу від Кремля".

Волтц стверджує, що війська США недостатньо готові до потенційного конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Щодо України, то його погляди кардинально змінилися. Після початку вторгнення 2022 року він закликав Байдена дати Києву більше зброї. У жовтні 2024-го заявив, що має відбутись переоцінка цілей США в Україні.

"Чи це в інтересах Америки? Чи ми збираємося вкладати [в Україну] час та ресурси, які нам зараз потрібні в Тихому океані?" – запитує він.

Цитата Майка Волтца (Графіка: Єгор Бадін/Liga.net)

У Конгресі Волтц спочатку підтримував допомогу Україні й навіть приїздив до Києва в складі делегацій. Та вже у квітні цього року голосував проти допомоги на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України закінчилась. Європа має зробити більше для України, а США мають захистити свій південний кордон", – заявляв він тоді.

Також він проти вступу України в НАТО – вважає, що це втягне США у війну з Росією, і що Київ зараз не здатен зробити внесок в колективну безпеку. Запитував про нагляд за наданою Україні зброєю, – чи не потрапляє вона на чорний ринок.

Волтц з консервативного табору республіканців. Це сигнал, що Трамп обирає не лише власних фанатиків, а також класичних, рейганівського типу республіканців, каже LIGA.net керівник програми Північна Aмерика в Українській призмі Олександр Краєв.

У медіа його називають яструбом. Він вважає, що не можна розв’язувати складні справи лише словами і слід показувати силу. І розуміє, що з Путіним домовитися не вийде, треба ставити його на місце, переконаний аналітик.

Перші призначення свідчать: якщо Трамп захоче силою примушувати Україну до компромісів, щоб примиритися з Росією, то в його команді буде внутрішня опозиція. Ці люди зможуть пояснити, що це вдарить по іміджу, додає Краєв: "Бо піддатися на тиск Москви – означає виглядати слабким. А Трамп це ненавидить".

Майбутній держсек: з опонентів – у команду

Очікується, що Трамп призначить держсекретарем 53-річного сенатора Марка Рубіо (у Сенаті з 2010 року). Це призначення анонсували декілька авторитетних медіа США.

Перед виборами Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс критикували фінансову допомогу США Україні. Рубіо вторив їм заявами про те, що для відновлення України знадобиться 100 років, і слід домовлятися з Росією. Він був одним з 15 сенаторів, які голосували проти військової допомоги Києву на $60 млрд у квітні цього року.

Попри жорсткі заяви про Москву у минулому, Рубіо погодиться з планами Трампа тиснути на Київ, щоб знайти спосіб врегулювати війну з Росією, – пише NYT.

"Прикро, що для багатьох Крим і решта окупованих територій – лише лінії на мапі, – констатує Колдомасов. – Трамп не розуміє, наскільки складна ситуація з війною, які наслідки може мати визнання юрисдикції Росії над захопленими землями України. Це може стати небезпечним прецедентом на міжнародному рівні".

Цитата Марко Рубіо (Графіка: Єгор Бадін/Liga.net)

Рубіо – кубинського походження, тож має розуміти, що таке Росія. "Недавно він заявив, що на фронті в Україні – глухий кут, тому треба швидше закінчити війну. Але що це означає – ніхто не знає, як і мирних планів Трампа", – додає Мотиль.

Щодо поглядів Рубіо по Україні – можна судити лише по його заявах, адже досі не отримував призначень на високі посади, каже Краєв. Він не має досвіду, як нинішні чиновники Держдепу чи Майк Помпео (держсекретар при Трампі 2018-2021 років).

Якщо судити по заявах, він класичний американський політик, який відчуває, що таке комбінація жорсткої військової та м'якої сили, вважає Краєв. Казав, що розуміє, що Україна не може програти, а Росія має понести покарання.

Трамп, його рідні та найближчі соратники святкують перемогу (Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Це загальні фрази, але в контексті команди Трампа важливі, каже Краєв. Потрібно, щоб держсекретар і далі дотримувався таких позицій: "З цього погляду Рубіо для України – оптимальний варіант. Він не схилить думку Трампа до України, не змусить її підтримати. Але апарат Держдепу працюватиме так, як і працював".

У минулому Рубіо був політичним опонентом Трампа. Те, що його хочуть призначити держсекретарем, вказує на те, що він знайшов до президента підхід, вважає аналітик.

Але загалом і Рубіо, і Волтц – про беззаперечну лояльність Трампу. Їх погляди співзвучні з риторикою майбутнього президента, каже Колдомасов. Очікування "досвідчених бюрократів", які зроблять каденцію спокійнішою – ілюзія.

Шоумен на чолі Пентагону та близький друг в ЦРУ

Пентагон очолить 44-річний Піт Гегсет – ветеран армії, офіцер Нацгвардії. Служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Принстоні та магістра в Гарварді.

Раніше був виконавчим директором кількох ветеранських організацій. Зараз майбутній міністр оборони США – співведучий на телеканалі Fox News.

Цитата Піта Гесгета (Графіка: Єгор Бадін/Liga.net)

Брав участь у війнах в Іраку, Афганістані та служив у Гуантанамо на Кубі – це військова в’язниця на базі ВМС США. У 2019 році переконав Трампа помилувати трьох солдатів США, засуджених за воєнні злочини, пов'язані зі стріляниною по цивільних в Іраку.

Розглядався на посаду міністра у справах ветеранів у першій адміністрації Трампа.

Гегсета обрали на очільника Пентагону, бо він часто виступав проти ліволіберальної політики "соціальної, расової і сексуальної справедливості" і лояльний до Трампа, пояснює Корева. Те, що він "хороший на телебаченні", для Трампа просто бонус.

Майбутній глава ЦРУ та давній соратник Трампа, 59-річний Джон Реткліфф за минулої каденції (у 2020-2021) очолював розвідку. Тоді це призначення критикували, стверджуючи, що Трамп використовує розвідку для політичних потреб, пише CNN.

Сам Трамп описав Реткліффа як "борця за правду і чесність". Зокрема, згадав про "фальшиву російську змову, – операцію кампанії Гілларі Клінтон".

Трамп мав на увазі історію, коли голова розвідки Реткліфф оприлюднив інформацію про вплив Росії на президентські вибори 2016-го. І зробив це, попри заперечення розвідки США. Серед іншого, він розсекретив резюме, в якому стверджувалося, що Клінтон схвалила план кампанії проти Трампа, щоб "розпалити скандал", пов'язавши його з Росією і зламом e-mail Демократичної партії. Критики вважають, що Реткліфф використав дані розвідки, щоб політично допомогти Трампу перед виборами-2020.

Джон Реткліфф на слуханнях у Палаті представників під час розслідування імпічменту Трампа, 2019 рік (Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER)

Трамп зачарований Маском

Трамп каже, що новий Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолить мільярдер Ілон Маск, працюватиме поза урядом, пише WP. DOGE має стимулювати рішучі зміни, співпрацюючи з Білим домом і його бюджетним управлінням, щоб рекомендувати скорочення нормативних актів, кількості персоналу та операцій. Маск взяв абревіатуру DOGE як посилання на улюблену криптовалюту.

Наразі неясно, як фінансуватимуть саму DOGE і як будуть схвалювати рекомендації, бо федеральні витрати контролює Конгрес і Білим дім. Проте в республіканців контроль над обома палатами Конгресу, що дає змогу реалізувати ці пропозиції. Потенційно це може мати серйозні наслідки для мільйонів чиновників.

Цитата Ілона Маска (Графіка: Єгор Бадін/Liga.net)

Робота DOGE має бути завершена до 4 липня 2026 року – 250-ї річниці підписання Декларації незалежності США та перед наступними проміжними виборами до Конгресу.

Обіцянки Маска по DOGE критики назвали абсурдними. Наприклад, під час кампанії Трампа він закликав скоротити федеральний бюджет на $2 трлн (дефіцит бюджету США у 2023-му склав $1,7 трлн, а у 2024-му прогнозують $1,6 трлн).

Маск під час мітингу на підтримку Трампа перед виборами (Фото: EPA-EFE/SARAH YENESEL)

Призначення Маска відбудеться на тлі занепокоєння щодо його особистих ділових інтересів в американському уряді. Його компанії в автомобільній та космічній промисловості зросли завдяки держконтрактам і субсидіям.

На початку вторгнення Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання супутників Starlink, що було критично для зв’язку ЗСУ.

Однак вже у жовтні 2022-го він написав, що слід укласти мир між Росією і Україною, провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН, Крим віддати РФ, відновити водопостачання до півострова, а Україна має стати нейтральною. Ці пропозиції критикували. Президент Володимир Зеленський навіть провів голосування в соцмережі: Маск за Україну чи за Росію?

Восени 2023 року Маск поділився у соцмережі Х карикатурою на Зеленського, яка висміювала спроби президента отримати західну допомогу. Та заявив, що Україні пора домовлятися з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Маск висловився проти фінансової допомоги Україні від США на $60 млрд та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали рішення. На його думку, Путін не може програти війну, тому не слід допомагати Україні.

Маск регулярно говорив з Путіним після великого вторгнення – про геополітику і технології, пише WSJ. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, була одна телефонна розмова, під час якої обговорювали "космос та технології".

Маск дуже впливає на Трампа, пише CNN. Його бачили у маєтку того майже щодня відтоді, як переміг 6 листопада. У деякі вечори він вечеряв із новим президентом та його сім’єю. Маск також був присутній, коли світові лідери – зокрема Зеленський – телефонували Трампу. І брав участь в ухваленні кадрових рішень.

Трамп зачарований Маском, каже джерело CNN. "Ми повинні захищати наших геніїв, у нас їх не так багато", – сказав Трамп під час переможної промови.

Маск відіграв важливу роль у кампанії Трампа, інвестуючи $119 млн.

Якщо охарактеризувати нову команду загалом, то Трамп вчиться на помилках, вважає Краєв. Ключове звинувачення до нього після виборів було, що він проти жінок – у відповідь він призначає конгресвумен Еліс Стефанік представницею в ООН. А коли його звинувачують, що він приводить у владу лише трампістів – кличе Рубіо, який був його опонентом, та запрошує консерватора Волтса.

Але водночас не забуває про "своїх". Балансує команду, щоб усіх заохотити.