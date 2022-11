"Второй фронт" для США. Иран может напасть на Саудовскую Аравию: как ответит Байден

Иран готовится к "неизбежному нападению" на Саудовскую Аравию. Такие разведданные саудиты передали США, сообщает WSJ. Иран отрицает — как раньше и поставки шахедов в РФ для террора Украины.

К сигналам из Ирана следует относиться серьезно, говорит LIGA.net директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос: "Если это делается, чтобы подавить протесты – продолжение точно будет".

Открытый конфликт эксперты считают маловероятным. Но если он будет – Иран может прекратить поставки вооружения армии Путина. "Беспилотники и ракеты потребуются для передачи ХАМАС (палестинское террористическое движение. – ред.) и хуситам. Да и самому Ирану", – объясняет LIGA.net эксперт-международник Александр Краев.

Что известно о вероятной эскалации, готовы ли США стать частью нового конфликта и что это значит для Украины – в разборе LIGA.net.

"48+ ЧАСОВ ДО НАПАДЕНИЯ"

Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, которые свидетельствуют о том, что Иран может готовиться к "неизбежному нападению" на королевство.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Собеседник Associated Press 1 ноября назвал это "вероятной угрозой атаки вскоре или в течение 48 часов".

В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень тревоги для своих военных.

Саудовские официальные лица заявили, что Иран готов совершить нападения также на Ирак, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов, которые охватили страну с сентября, а в конце октября только обострились.

In the city of Arak, drivers spot a fire on top of a mountain burning in the shape of the name Mahsa in Persian tonight, as Iranians mark 40 days since the death of #MahsaAmini in morality police custody.#مهسا_امینیpic.twitter.com/9AGKIbW7vJ