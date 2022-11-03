"Второй фронт" для США. Иран может напасть на Саудовскую Аравию: как ответит Байден

Иран готовится к "неизбежному нападению" на Саудовскую Аравию. Такие разведданные саудиты передали США, сообщает WSJ. Иран отрицает — как раньше и поставки шахедов в РФ для террора Украины.

К сигналам из Ирана следует относиться серьезно, говорит LIGA.net директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос: "Если это делается, чтобы подавить протесты – продолжение точно будет".

Открытый конфликт эксперты считают маловероятным. Но если он будет – Иран может прекратить поставки вооружения армии Путина. "Беспилотники и ракеты потребуются для передачи ХАМАС (палестинское террористическое движение. – ред.) и хуситам. Да и самому Ирану", – объясняет LIGA.net эксперт-международник Александр Краев.

Что известно о вероятной эскалации, готовы ли США стать частью нового конфликта и что это значит для Украины – в разборе LIGA.net.

"48+ ЧАСОВ ДО НАПАДЕНИЯ"

Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, которые свидетельствуют о том, что Иран может готовиться к "неизбежному нападению" на королевство.

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Собеседник Associated Press 1 ноября назвал это "вероятной угрозой атаки вскоре или в течение 48 часов".

СПРАВКА. Иран является шиитской исламской республикой, тогда как Саудовская Аравия видит себя ведущим исламским суннитским государством. В 2016 году Саудовская Аравия Иран является шиитской исламской республикой, тогда как Саудовская Аравия видит себя ведущим исламским суннитским государством. В 2016 году Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как иранские протестующие штурмовали ее посольство в Тегеране из-за казни шиитского проповедника.

В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень тревоги для своих военных.

Саудовские официальные лица заявили, что Иран готов совершить нападения также на Ирак, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов, которые охватили страну с сентября, а в конце октября только обострились.

In the city of Arak, drivers spot a fire on top of a mountain burning in the shape of the name Mahsa in Persian tonight, as Iranians mark 40 days since the death of #MahsaAmini in morality police custody.#مهسا_امینیpic.twitter.com/9AGKIbW7vJ — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 26, 2022

В октябре Иран потребовал от Саудовской Аравии ограничить освещение протестов по спутниковым каналам. "Это последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ", – цитирует WSJ иранского генерал-майора Хосейна Салами.

"К заявлениям Ирана следует относиться серьезно, – говорит LIGA.net директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос. – "Если все это делается, чтобы подавить протесты – продолжение точно будет".

Пентагон обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран совершит атаку, заявил пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер. "Мы оставляем за собой право защищать себя независимо от того, где служат наши силы, в Ираке или где-либо", – добавил он.

Американские истребители F-22, уже находящиеся в Саудовской Аравии, готовы противостоять любым угрозам, сообщил CNN неназванный американский чиновник. По данным издания, целью возможной атаки Ирана могут быть энергетические объекты.

В последние годы Саудовская Аравия неоднократно терпела удары беспилотниками и ракетами, запущенными йеменскими хуситами (их поддерживает Иран). В сентябре 2019 года хуситы атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире Saudi Aramco.

В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое, что привело к резкому скачку мировых цен. По данным AP, в атаке использовались "те самые треугольные беспилотники с бомбами" (шахеды. – ред.), которые сегодня российская армия запускает по украинским городам.

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ЧТО РЕШИТ БАЙДЕН

На прямую открытую полномасштабную атаку Ирана против саудитов США безусловно будут реагировать, говорит LIGA.net Илья Куса, эксперт Ближнего Востока в Украинском институте будущего.

"Если это снова будут гибридные атаки дронами/ракетами, то максимум США могут поставить какие-то системы противовоздушной обороны", – добавляет Куса.

По его мнению, полномасштабная региональная война – маловероятный сценарий, ведь она никому не нужна.

Семиволос считает, что Ирану эскалация выгодна: может минимизировать протесты внутри страны. Открытый вооруженный конфликт развяжет руки иранским репрессивным органам.

Если Иран все же отважится на открытую агрессию, то США смогут помочь саудитам защитить свою территорию с помощью точечных операций и дистанционных ударов, считает Куса.

"Вряд ли США будут разворачивать крупные группировки войск и повторять вторжение в Ирак", – говорит эксперт.

СПРАВКА. США США имеют около 3000 военных в Саудовской Аравии и 2000 в ОАЭ. Их численность была увеличена в последние годы, чтобы помочь защититься от ракетных ударов. Военное присутствие США также включает в себя системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, эскадрильи истребителей (в частности F-35).

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Очередная эскалация в отношениях Эр-Рияда и Тегерана совпала с непростым периодом в отношениях Саудовской Аравии с США.

В июле этого года в рамках ближневосточного турне Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Хотя во время предвыборной кампании Байден обещал сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем" из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, а принца до сих пор считает ответственным за это преступление.

Главной целью визита Байдена было не покритиковать принца, а договориться об увеличении добычи нефти Саудовской Аравией.

8 ноября в США – промежуточные выборы в Конгресс, и демократы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, пытаясь справиться с инфляцией и высокими ценами на топливо, пишет The New York Times.

Ведь, как стало понятно в начале октября, Байден не сумел убедить принца Салмана. 5 октября комитет стран ОПЕК и других нефтяных стран во главе с РФ договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, несмотря на призывы США увеличить ее.

После этого Байден заявил, что решение "нефтяного картеля" повлияет на отношения с США. А группа из трех демократов призвала Конгресс вывести из Саудовской Аравии и ОАЭ американские войска: "Если они стараются помогать Путину, то должны просить оборону у него".

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ПЛЮСЫ/МИНУСЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Главная задача США на Ближнем Востоке – обеспечить свободу судоходства для транспортировки нефти, говорит Семиволос. Именно для этого в регионе размещены ведущие противоракетные комплексы.

"США никогда полностью не уйдут из региона, тем более из Саудовской Аравии. Заявления демократов – это скорее запугивание саудитов", – считает Куса.

Втягивание саудитов в полномасштабную войну исключит возможность выхода большой части нефти из Персидского залива на мировые рынки. От этого выиграет только одна страна – Россия, говорит Куса: "К тому же Путин убежден, что Запад не готов воевать на два фронта".

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В случае эскалации со стороны Ирана у США появится шанс подтвердить свой статус и претензии на регион, объясняет LIGA.net Александр Краев, эксперт центра внешней политики "Украинская призма".

По его мнению, Иран ужесточит провокации. Это может быть что-то похожее на операцию "Мученик Сулеймани", когда в январе 2020 года армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. Или усиление фронта в Южном Йемене.

Открытый конфликт между Эр-Риядом и Тегераном может повлиять и на Украину, считают эксперты. Иран, как вариант, прекратит поставки вооружений русской армии.

"Беспилотники и ракеты потребуются для передачи ХАМАС и хуситам. В конце концов, они будут необходимы самому Ирану, – объясняет Краев. – Ведь в условиях открытого конфликта Иран должен иметь свой запас. А это уже вопрос не бизнеса, а национальных интересов".

Есть и гипотетический минус для Украины. Дестабилизация Ближнего Востока в результате открытой войны будет отвлекать ресурсы Запада и серьезно ударит по энергетическому рынку, считает Куса.

Частичное переключение внимания США на ближневосточный регион в случае эскалации возможно, но оно не должно снизить поддержку Украины, убежден Семиволос: "У американцев в этом регионе достаточно сил и средств для контроля над оперативной ситуацией".

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