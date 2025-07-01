Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции





Две новости накануне заняли главные полосы всех мировых СМИ. Первая касается невеселого объявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В интервью CBS News в воскресенье он сказал: "Честно говоря, никто не может заявить, что все (в Иране) уничтожено и ничего там не осталось".

Гросси имел в виду ядерную программу Ирана, которая, как утверждает Трамп, была полностью сведена к нулю. Директор МАГАТЭ говорит, что бомбардировки американцами 14 противобункерными бомбами "нанесли серьезный, но не тотальный ущерб". В результате Тегеран "сможет вернуться к работам по обогащению урана в течение нескольких месяцев".