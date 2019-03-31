Выборы 2019. Факты и цифры - все, что известно на данный момент

Сегодня, 31 марта, в Украине проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов. Главные цифры Реклама По данным на сайте ЦИК, по состоянию на 11:00, явка по Украине составила 16,67% (из 199 округов данные предоставили 198), в Киеве - 15,6%. По данным штаба Зеленского, явка - 18,9%. Больше, чем у ЦИК - потому что информация собирается постоянно. У Порошенко подсчитали явку - на 11:00 проголосовали 16,4% избирателей, что совпадает с данными ЦИК. По состоянию на 12:00 в полицию поступило 284 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса. Сообщения касались попыток подкупа избирателей, незаконной агитации, а также фотографирования избирательных бюллетеней. Полицейские зарегистрировали три уголовных производства - в Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областях. Читайте также Возможные сбои в работе ЦИК покажет первая цифра по явке: Соболев Выборы-2019: проголосовали 20% военных в Донбассе В полицию поступило более 150 сообщений о нарушениях на выборах У Зеленского заявили о большом количестве "мертвых душ" на выборах - это когда человека нет в живых, а в списках он числится. "Заявляют, что ходят слухи о подкупе избирателей: от 750 до 1500 за голос. Но кто именно покупает голоса - не говорят", - сообщил корреспондент LIGA.net.

Главные заявления

В партии кандидата в президенты Юлии Тимошенко ВО Батькивщина заявили LIGA.net, что данные Центральной избирательной комиссии о явке избирателей покажут, есть ли сбои в работе ЦИК. Партия ведет статистику явки по Львову и Запорожью с представителями штабов кандидатов в Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

Петр Порошенко заявил, что "сегодня проголосовал за Украину". Он уверен, что эти выборы будут хорошо организованы, а волеизьявление граждан - защищено.

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Юлия Тимошенко верит, что "сегодня начинается новый исторический период". "Пока что Украина находится в бедности. Последние пять лет Украина находится в бедности. Но сегодня мы должны потавить точку. Слава Украине!" - сказала она после голосования.

Замглавы фракции Батькивщина в парламенте Сергей Соболев считает, что данные ЦИК о явке избирателей по состоянию на 12:00 продемонстрируют, могут ли быть сбои в работе ЦИК.

Владимир Зеленский тоже говорит, что начинается новая жизнь "без взяток и коррупции". По его словам, "войну с Россией надо разрешать демократическим путем в минском формате".



Анатолий Гриценко сказал, что его голос - за Украину "без мародеров", а также "за безопасность" и "за процветание". Его супруга Юлия Мостовая не голосовала - оказалось, что ее нет в реестре, хотя, как она сама говорит, заранее проверяла себя в списках.

Второй президент Украины Леонид Кучма вместе с супругой отдали голоса "за мир и победу".

Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк заявил на участке, что предстоящие три недели перед вторым туром будут непростыми.

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Главные новости

Кандидат Олег Ляшко показал свой бюллетень журналистам. Эксперты говорят, что он нарушил закон - не соблюдал тайну голосования.

На избирательных участках в Польше и Берлине - очереди. На единственном открытом в Австралии и Океании избирательном участке, который открылся в 23:00 по киевскому времени 30 марта, голосовали до 11:00 по киевскому времени 31 марта. Там явка составила всего 7,2%, сообщает пресс-служба Центризбиркома. Из 1737 человек бюллетени для голосования получили только 125. Спикер Лисичанского погранотряда Нелля Доценко сообщила LIGA.net, что боевики "запугали" жителей оккупированных территорий. По ее словам, в день голосования желающих пересечь линию разграничения в Станице Луганской немного: "Если сравнивать с будними днями, то - низкий, потому что в будние дни пассажиропоток поток держится на уровне 10 000-11 000".

В штабе операции объединенных сил сказали, что в Донбассе, по состоянию на 11:00, на отдельных участках проголосовали 20% военных.

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