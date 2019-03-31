Выборы-2019. Главные цифры и факты по состоянию на 17:00

Сегодня, 31 марта, в Украине проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

Главные цифры. На сайте ЦИК указана явка по состоянию на 15:00 - 45,08%. По данным штаба Владимира Зеленского, явка на 16:00 - 51%.

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За выборами наблюдают почти 2000 наблюдателей из десятков стран мира.

МВД приняло более 500 заявлений о нарушениях. Больше всего - в Киеве. Открыто 11 уголовных дел и составлено чеытре админпротокола. Нарушения в основном связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней, фотографированием бюллетеней, попытками выноса бюллетеня с участка, сообщение о минировании.

У Зеленского заявили о более 2000 звонков о нарушениях.

У Анатолия Гриценко считают, что всплеска нарушений в день голосования не будет, потому что сети подкупа заменили собой карусели и подвоз избирателей.

Главные заявления. ЦИК позволила выгонять членов комиссий УИК за нарушения. В штабе Юлии Тимошенко говорят, что это незаконно и обвиняет ЦИК в нарушении: Обжаловать решение нельзя - закон не позволяет рассматривать такие решения в судах, если ЦИК принял его за день до голосования с 22:00 по 00:00 часов.

В Батькивщине говорят, что ложные экзитполы будут использоваться различными кандидатами для манипуляций. "К сожалению, мы говорили, что социология с начала года используется не для информирования, а для манипулирования", - заявил представитель ЮВТ Сергей Власенко.

Главные новости

- полиция проверяет сообщение о минировании девяти избирательных участков в Днепре, взрывчатка не обнаружена.

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- полиция проверяет сообщение о минировании девяти избирательных участков в Днепре, взрывчатка не обнаружена. - под здание ЦИК пришли люди спортивного телосложения. LIGA.net следит за ситуацией. Там устанавливает сцену. В Батькивщине заявляли, что это - телеканал Прямой. В штабе Порошенко говорили, что устанавливает палатки под ЦИК Батькивщина. У Тимошенко отрицают.

- в штаб Петра Порошенко съезжаются ключевые люди - нардепы Артур Герасимов, Владимир Арьев, Валерий Карпунцов, Мария Ионова и Дмитрий Белоцерковец. После 16:00 ожидается прибытие актрисы Ады Роговцевой, поэта Дмитрия Павличко и писателя Иван Малковича.

- публикация рейтингов и экзитполов до закрытия участков запрещена законом. Некоторые депутаты в своих соцсетях распространяют данные о том, кто выйдет во второй тур. В данный момент есть уже как минимум три информационных вброса, которые противоречат друг другу.

- пограничники России останавливают украинцев из Крыма, заявил спикер главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

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