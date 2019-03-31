Выборы-2019. Главные цифры и факты по состоянию на 19:00

Сегодня, 31 марта, в Украине проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

Главные цифры. На сайте ЦИК указана явка по состоянию на 15:00 - 45,11%. По данным штаба Владимира Зеленского, явка на 16:00 - 51%. Явка от штаба Петра Порошенко - на 15:00 проголосвали 44,6% избирателей, цифры совпадают с данными ЦИК.

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По состоянию на 19:00 полиция открыла 25 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства. Поступило 1768 заявлений и сообщений. Составлены 15 админпротоколов.

ОПОРА сообщает, что на 17:00 зарегистрировано 17 нарушений: умышленное телесное повреждение (2), препятствование осуществлению избирательного права (2), фальсификация избирательных документов (6), хулиганство (1), нарушение тайны голосования (4). Сообщения о минировании – 15, девять из них были на избирательных участках.

Во время голосования военных на специальных участках в Донбассе никаких нарушений не выявлено, сообщил штаб объединенных сил.

В штабе Порошенко заявили, что на одном из участков в Киеве члены комиссии давали гражданам расписываться ручку с исчезающими чернилами. В целом по состоянию на 15:00 у кандидата не фиксировали массовых нарушений.

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова получила 218 телефонных обращений и 21 электронное сообщение от избирателей по состоянию на 13:00.

Главные заявления. В ЦИК заявили, что кибератаки на информационные системы не повлияют на результаты голосования, поскольку они будут устанавливаться на основе бумажных протоколов.

Социолог из фонда Деминициативы Ирина Бекешкина сообщает, что кое-кто из кандидатов в президенты хочет дискредитировать общенациональный экзитпол: "Так что, с одной стороны, полет нормальный. С другой - ожидаем возможного ветра".

Нацполиция заявила, что проверит информацию о том, что отдельные депутаты публиковали результаты опросов граждан. Публикация данных экзитполов, как известно, запрещена законом в этом день до 20:00.

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Нардеп от партии Юлии Тимошенко Алена Шкрум подтвердила, что палатки возле ЦИК - приемные народепов от ВО Батькивщина. Причастность к партии молодых людей спортивного телосложения отрицает: "Были ситуации, что к нам приходили люди по каким-то объявлениям в интернете. Это абсолютно не наших рук дело".

В штабе Порошенко попросили всех конкурентов: "Не подыгрывайте российскому сценарию срыва выборов! Вы знаете, что сейчас пытаются организовать беспорядки на улицах, собираются непонятные люди возле ЦИК и в других местах Украины".

Главные новости

- на избирательный участок в Минске не пустили представителей работников пропагандистских ресурсов РФ - ТАСС, РИА Новости, РЕН-ТВ и НТВ, они снимали через забор.

- ЧЕСНО сообщает, что к ЦИК стягивают отряды Национальной гвардии.

- на украинской антарктической станции Академик Вернадский завершилось голосование. Явка - 100%, проголосовали 34 гражданина.

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