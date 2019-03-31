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31.03.2019, 21:10

Выборы-2019. Главные цифры и факты по состоянию на 21:00

Выборы-2019. Главные цифры и факты по состоянию на 21:00 - Фото
Избирательный бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избирательные участки закрыты, оглашены результаты экзитполов по состоянию на 18:00

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Сегодня, 31 марта, в Украине состоялся первый тур выборов президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и были закрыты в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

Главные цифры. Официальная явка по Украине по состоянию на 20:00 составила 46,54%.

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Результаты общенационального экзитпола фонда Деминициативы, КМИС и Центра Разумкова по состоянию на 18:00: Владимир Зеленский (30,4%), Петр Порошенко (17,8%), Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,8%), Анатолий Гриценко (7,1%).

Экзитпол ТСН на 1+1 (принадлежит Игорю Коломойскому): Зеленский (30%), Порошенко (18,5%), Тимошенко (14%), Бойко (9,1%), Гриценко (7,6%).

Экзитпол Социс и Прямого канала (связывают с Порошенко): Зеленский (29,2%) Порошенко (19,1%) Тимошенко (13,7%) Бойко (9,2%) Гриценко (7,9%).

У Тимошенко провели параллельный экзитпол: Зеленский (27%), Тимошенко (20,9%), Порошенко (17,5%).

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Главные заявления. Зеленский об экзитполах: "Это первый шаг к большой победе. Благодарю всех украинцев, которые голосовали не по приколу. Экзитполлов много, победитель - один".

Также в штабе Зеленского сказали, что не ведут переговоров со штабом Тимошенко об объединении, как ранее об этом заявлял Мустафа Найем.

Тимошенко заявила: "Я буду бороться с Владимиром Зеленским во втором туре". Кандидат объявила данные экзитполов манипулятивными и призвала команду не покидать избирательные участки, "ни один протокол не смогли купить".

В штабе Гриценко сказали после оглашения данных экзитполов: "Слава богу, что никто не победил в первом туре. Слава богу, что мы не Россия и не Казахстан". Кандидат, который точно не проходит во второй тур, заявил, что не поддержит ни Зеленского, ни Порошенко.

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Порошенко на брифинге после оглашения данных экзитполов сказал, что "независимо от того, за кого вы (украинцы - ред.) проголосовали, вы продемонстрировали, что являетесь ответственными гражданами, которые болеют за будущее своего государства". Он добавил, что Россия "не дождется" смены президента.

Главные новости

- по данным сети ОПОРА, в городе Рубежное Луганской области людей сегодня организованно привезли на избирательный участок

- в Краматорске в автомобиле Ауди 6 полицейские изъяли несколько сотен ксерокопий бюллетеней с отметками за одного из кандидатов в президенты Украины, сообщили в Нацполиции Донецкой области.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE 


Журналист LIGA.net
Галина Попцова
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Теги: порошенко, Тимошенко, выборы-2019, Зеленский, экзитпол
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