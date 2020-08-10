Выборы в Беларуси, Кличко против Bolt и Цукерберг центимиллиардер. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 10 августа. Температура от +15 до +26, курс доллара 27.71

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

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Выходные выдались очень беларусскими. 9 августа там прошли президентские выборы и прошли не по традиционному беларусскому сценарию: то есть тихо и с предсказуемой победой Лукашенко. В этот раз там были все атрибуты гражданского общества и становящейся на ноги демократии: оппозиция, протесты, митинги, дебаты, азарт и, мне кажется, дух свободы. И даже уже не столь важно, какую цифру победы Лукашенко нарисует полностью ручная властная вертикаль - 60 или 90%, важно, что значительная часть беларусского общества перестала бояться и готова бороться за свободу и достоинство. Еще в начале года мало что предвещало пробуждения общества. Что случилось за эти месяцы и что вообще происходит в стране, хорошо раскрывается в нашем спецпроекте: Оксана Русалова пообщалась с четырьмя белорусами, жизнь которых сильно изменилась за последние месяцы из-за выборов. Обязательно обратите внимание на фото молодой художницы - Иринки Громоцькой. Больше по ссылке.

Мини пьеса с большим смыслом

Мы запустили прокат электросамокатов в Киеве, - радостно заявила компания Bolt. Вы действуете не в рамках правового поля, и не согласовали с городскими властями запуск. Убирайте быстро свои самокаты с улиц или мы поможем убрать, - отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. Что не запрещено, то разрешено, - недолго подумав ответили в компании. Нет ничего в законодательстве о самокатах, а все должны работать по правилам, - оставил за собой последнее слово мэр. В этом споре вся суть взаимоотношений украинского бизнеса и власти. Бизнес стремится создавать новое и, конечно, ему удобнее жить в парадигме “все что не запрещено, то разрешено”.(Правда, без границ и здравого смысла, это нередко приводит к плачевным результатам: например, уклонению от налогов крупного бизнеса, через систему ФОПов или беспредельной застройке). Государство исповедует принцип, друзьям - все, врагам - закон. И стоит бизнесу оступиться, не найти подход к чиновникам, в общем - перейти в статус врагов, на него обрушиться вся сложность и противоречивость украинских законов. А друзья, конечно, могут делать все, что не запрещено. Но не слишком ли дорого бизнесу и обществу стоит эта дружба? Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Клуб сверхбогатых. Марк Цукерберг стал центимиллиардером

Недавно мы писали о том, как Конгресс США обвинил большие технологические компании в нечесной конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства. Несмотря на все проблемы, акции Facebook в этом году уже выросли на 30%, а состояние основателя соцсети Марка Цукерберга превысило $100 миллиардов. Примечательно, что богаче только CEO Amazon Джефф Безос и сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Самые богатые люди мира - основатели технологических компаний. Такой дух времени. Больше по ссылке.

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