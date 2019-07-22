Выборы в Раду, день второй. Главные цифры и факты на 19:00

Вчера, 21 июля, в Украине прошли досрочные парламентские выборы. ЦИК признала выборы состоявшимися.
Главные цифры
По итогам обработки 76,3%, лидирует президентская партия Слуга народа – 42,7%. В Раду, по предварительным данным, проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За жизнь (12,9%), Европейская солидарность (8,3%), Батькивщина (8%), Голос (6,1%).
Главные заявления
В Комитете избирателей Украины заявили, что эта кампания стала рекордной за всю историю наблюдения КИУ, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет, по фактам незаконной агитации.
В Верховной Раде 9-го созыва будет по меньшей мере 86 женщин, подсчитала глава подкомитета Рады по вопросам гендерного равенства и недискриминации Ирина Суслова.
В миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ отметили, что избирательная кампания проведена конкурентно, но ее финансирование было не так прозрачно, как должно было быть.
В партии Голос утверждают, что скандальный нардеп Богдан Дубневич, который идет в Раду как самовыдвиженец и после 92% подсчитанных протоколов имеет в 118-м округе поддержку в 32,2% против более 31% у конкурента Галины Васильченко, якобы может осуществлять манипуляции с результатами выборов.
Министр обороны Германии и глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала предварительные результаты выборы в Верховную Раду: призвала президента Владимира Зеленского двигаться решительным курсом реформ.
Главные новости
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Нардеп Надежда Савченко не смогла переизбраться Верховную Раду. За нее на мажоритарном округе отдали восемь голосов.
- Нардеп Виктор Балога снова проходит в Раду на 69-м избирательном округе в Закарпатской области.
- Депутат Сергей Каплин не проходит в новый парламент на округе N144 в Полтавской области.
- Народные депутаты, члены фракции Оппозиционный блок Дмитрий Добкин и Михаил Добкин не окажутся в следующем созыве Верховной Рады.
- Нардеп Олесь Довгий переизбирается в Верховную Раду, обгоняя своего соперника по округу Артема Петрощука от президентской партии Слуга народа.
- Нардеп 8-го созыва Верховной Рады, фигурант так называемого "янтарного дела" Борислав Розенблат проиграл на выборах в качестве самовыдвиженца в избирательном округе №62 в Житомирской области.
- Депутата Константина Жеваго проигрывает на выборах в парламент кандидату от Слуги народа, проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.
- В Ивано-Франковской области на округе №83 победила кандидат от партии Свобода Оксана Савчук.
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Выдвиженцы партии Слуга народа побеждают во всех одномандатных округах столицы.
- Народный депутат и глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский победил в 57-м округе на досрочных выборах в Раду.
- Народный депутат от фракции Народный фронт, член партии Европейская солидарность Николай Княжицкий победил на досрочных выборах в Раду в 116-м избирательном округе.
- Народный депутат, совладелец ОАО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев проигрывает на досрочных выборах в Раду кандидату от Слуги народа, свадебному фотографу Сергею Штепе.
- Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Струк, который в 2014 году был одним из организаторов "референдума" террористов в Луганской области, не проходит в Верховную Раду как самовыдвиженец по 113 избирательному округу Луганской области.
- Нардеп Александр Грановский не смог переизбраться в Верховную Раду.
- Народный депутат и глава фракции Народный фронт Максим Бурбак проиграл на досрочных выборах в Раду кандидату от Слуги народа Валерию Божку.
- Кандидат в народные депутаты от президентской партии Слуга народаЮрий Корявченко (он же – Юзик) побеждает на выборах в Кривом Роге.
- Председатель политсовета Оппозиционного блока Борис Колесников не прошел в новую Верховную Раду.
- Народный депутат, бизнесмен и первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко пока что проигрывает кандидату от Слуги народа Александру Дубинскому по 94-му избирательному округу, находящемуся в Киевской области.
- Народный депутат от фракции Народный фронт и глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский проиграл на досрочных выборах кандидату от Слуги народа Вячеславу Сигачеву.
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