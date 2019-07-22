Выборы в Раду, день второй. Главные цифры и факты на 19:00

Вчера, 21 июля, в Украине прошли досрочные парламентские выборы. ЦИК признала выборы состоявшимися.

Главные цифры

По итогам обработки 76,3%, лидирует президентская партия Слуга народа – 42,7%. В Раду, по предварительным данным, проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За жизнь (12,9%), Европейская солидарность (8,3%), Батькивщина (8%), Голос (6,1%).

Главные заявления

В Комитете избирателей Украины заявили, что эта кампания стала рекордной за всю историю наблюдения КИУ, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет, по фактам незаконной агитации.

В Верховной Раде 9-го созыва будет по меньшей мере 86 женщин, подсчитала глава подкомитета Рады по вопросам гендерного равенства и недискриминации Ирина Суслова.

В миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ отметили, что избирательная кампания проведена конкурентно, но ее финансирование было не так прозрачно, как должно было быть.

В партии Голос утверждают, что скандальный нардеп Богдан Дубневич, который идет в Раду как самовыдвиженец и после 92% подсчитанных протоколов имеет в 118-м округе поддержку в 32,2% против более 31% у конкурента Галины Васильченко, якобы может осуществлять манипуляции с результатами выборов.

Министр обороны Германии и глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала предварительные результаты выборы в Верховную Раду: призвала президента Владимира Зеленского двигаться решительным курсом реформ.

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