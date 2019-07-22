Выборы в Раду, день второй. Главные цифры и факты на 23:00

Вчера, 21 июля, в Украине прошли досрочные парламентские выборы. ЦИК признала выборы состоявшимися.
Главные цифры
По итогам обработки 87,2% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией, наибольшее количество голосов набрала президентская партия Слуга народа – 42,9% (5 415 940 голосов).
В Раду, согласно подсчетам на текущий момент, проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За жизнь (12,9%), Европейская солидарность (8.2%), Батькивщина (8,1%), Голос (6%).
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Главные заявления
В партии Слуга народа заявили о намерении обжаловать результаты выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования.
Послы Большой семерки назвали состоявшиеся выборы в Верховную Раду конкурентными и проведенными с соблюдением основных прав и свобод.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися выборами в Верховную Раду и сообщил, что на текущей неделе посетит Украину.
Главные новости
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