Выборы в Раду, день второй. Главные цифры и факты на 23:00

Вчера, 21 июля, в Украине прошли досрочные парламентские выборы. ЦИК признала выборы состоявшимися.

Главные цифры

По итогам обработки 87,2% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией, наибольшее количество голосов набрала президентская партия Слуга народа – 42,9% (5 415 940 голосов).

В Раду, согласно подсчетам на текущий момент, проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За жизнь (12,9%), Европейская солидарность (8.2%), Батькивщина (8,1%), Голос (6%).

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Главные заявления

В партии Слуга народа заявили о намерении обжаловать результаты выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования.

Послы Большой семерки назвали состоявшиеся выборы в Верховную Раду конкурентными и проведенными с соблюдением основных прав и свобод.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися выборами в Верховную Раду и сообщил, что на текущей неделе посетит Украину.

Главные новости

В 118-ом округе во Львовской области, где сегодня во время подсчета голосов возникла конфликтная ситуация, кандидат самовыдвиженец Богдан Дубневич, который шел в Верховную Раду как самовыдвиженец, признал поражение.

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