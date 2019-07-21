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21.07.2019, 23:10

Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 23:00

Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 23:00 - Фото
Фото: EPA

Избирательные участки закрылись три часа назад; уже есть данные национального экзитпола

Сегодня, 21 июля, состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и работали до 20:00. После закрытия участков опубликовали официальный национальный экзитпол.

Главные цифры

По состоянию на 20:00, согласно экзитполу, голоса избирателей распределились следующим образом:

Слуга народа - 44,2%;
Оппозиционная платформа – За життя - 11,4%;
Европейская солидарность - 8,8%;
Батькивщина – 7,4%;
Голос - 6,5%.

Явка избирателей составила 49,84%, согласно данным Центральной избирательной комиссии на 22:45.

Главные заявления

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Партия Владимира Зеленского Слуга народа не рассматривает Юлию Тимошенко как кандидата на пост премьер-министра, а также не намерена приглашать к переговорам Евросолидарность и ОПЗЖ.

Голос предлагает своего лидера на должность премьера.

Лидер Евросолидарности Петр Порошенко сказал, что его партия в первую очередь начнет переговоры о будущей коалиции с партией Вакарчука.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал "прогноз Игоря Коломойского", записанный до объявления результатов экзитполов. Коломойский прогнозирует, что президентская партия "наберет вместе с бонусом 115-125 мест в парламенте по партийным спискам".

Главные новости

  • Консорциум, в который входят Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, провел Национальный экзитпол-2019. Социологи объявляли результаты в 20:00 (на закрытии участков) и в 22:00.
  • После объявления паревых результатов экзитпола представители партий, которые проходят в Раду, дали оценку кампании и выборов. Слуга народа и Евросолидарность назвали политсилы, с которыми они намерены вступить в переговоры в ближайшее время. Партия Вакарчука выдвинула свою кандидатуру на пост главы правительства.
  • Кум президента РФ Виктор Медведчук, который проходит в парламент как один из лидеров ОПЗЖ, заявил, что Зеленский должен отказаться от курса Украины на Евросоюз и НАТО.
  • Явка составила менее 50%, сообщил ЦИК.

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Теги: верховная рада, выборы
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