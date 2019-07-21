Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 23:00

Сегодня, 21 июля, состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и работали до 20:00. После закрытия участков опубликовали официальный национальный экзитпол.
Главные цифры
По состоянию на 20:00, согласно экзитполу, голоса избирателей распределились следующим образом:
Слуга народа - 44,2%;
Оппозиционная платформа – За життя - 11,4%;
Европейская солидарность - 8,8%;
Батькивщина – 7,4%;
Голос - 6,5%.
Явка избирателей составила 49,84%, согласно данным Центральной избирательной комиссии на 22:45.
Главные заявления
Партия Владимира Зеленского Слуга народа не рассматривает Юлию Тимошенко как кандидата на пост премьер-министра, а также не намерена приглашать к переговорам Евросолидарность и ОПЗЖ.
Голос предлагает своего лидера на должность премьера.
Лидер Евросолидарности Петр Порошенко сказал, что его партия в первую очередь начнет переговоры о будущей коалиции с партией Вакарчука.
Журналист Юрий Бутусов опубликовал "прогноз Игоря Коломойского", записанный до объявления результатов экзитполов. Коломойский прогнозирует, что президентская партия "наберет вместе с бонусом 115-125 мест в парламенте по партийным спискам".
Главные новости
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