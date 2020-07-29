Выборы в США, курс доллара и суды над украинскими хакерами в США. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 29 июля. Температура от +18 до +33, курс доллара 27.74

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Президентская гонка в США теряет интригу, а сын Трампа - доступ к Твиттеру

На самом деле сейчас самая интересная новость о выборах в США, это кто станет вице-президентом у Байдена. Ранее он говорил, что видит на этом посту только женщину. И даже прямо сказал, какую именно - Мишель Обаму. Байдены и Обамы дружат давно и семьями. Недавно Барак Обама записал трогательную беседу с Байденом на тему их совместной работы, когда Обама был президентом. В 15-минутной беседе два старых друга обмениваются комплиментами и вспоминают былое (с намеком на весьма интересное будущее). Байден - президент, бывшая первая леди - вице-президент. Интересный тандем может получится! А Трамп? Кажется, Трамп морально готовится уйти. И вся эта грызня с Твиттером, журналистами, протестующими и вообще со всеми сразу, вряд ли добавит ему перспектив на переизбрание. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Доллар по 29 – ориентир для курса уже осенью. Так хотели Зеленский и депутаты

Курс доллара около 29 грн/$ – новая реальность, к которой украинская экономика может прийти к концу лета. Еще месяц назад экономисты и банкиры обсуждали такой сценарий, но с другими вводными. Девальвация ближе к осени была вероятной из-за сезонного всплеска активности компаний-импортеров и восстановления экономики после карантина. Но настолько сильного падения курса не ожидал никто. Всему виной политика: после скандальной смены главы НБУ и назначения Кирилла Шевченко вместо Якова Смолия темп ускорился. Что дальше и будут ли у девальвации гривни не только политические, но и экономические причины? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. 5 украинских хакеров, которые стали участниками громких судов в США

Госдеп США разыскивает двух украинцев по обвинению в киберпреступлении. Они взломали базы американского финансового регулятора и торговали инсайдерскими данными. Теперь США готовы платить за помощь в поимке украинских хакеров - по миллиону долларов за каждого. Мы вспомнили пять случаев, когда украинские киберпреступники оказывались в центре громких судебных процессов в США. Все в лучших традициях хакерских детективов: торговля пиратским софтом и инсайдерскими данными, кардинг и сотни миллионов долларов ущерба. Больше по ссылке.

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