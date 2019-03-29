Выборы в зоне отчаяния. Как проголосовал бы Луганск

Корреспондент LIGA.net поговорил с двумя десятками луганчан, на правах анонимности они рассказали о ситуации и настроениях в городе и передали фотографии из города. Если коротко, выборы президента Украины - не главная тема во временно оккупированном Луганске. Большинство не собирается ехать на подконтрольную территорию, а многие даже боятся обсуждать электоральный вопрос вслух. Говорят только с теми, кому доверяют. А доверяют местные жители друг другу все меньше.

Об антиукраинских акциях и угрозах

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В день выборов 31 марта боевики планируют проведение антиукраинской акции, чтобы те, кто еще хотел поехать проголосовать, не смогли этого сделать. "Собирают митинг, строго дали указания всем прийти. Независимо - человек в отпуске, на курсах, больничном - всех строго-настрого собирают на 12:00 под угрозой лишения премии (80% от оклада, - ред.), под роспись. Уже списки составлены, в них расписываешься, что уведомлен, потом отметят - пришел или не пришел, если нет, то будет куча проблем. Явка принудительная, строго обязательно", - рассказывает луганчанин Сергей.

Информацию о митинге подтвердила сотрудница городской больницы. Оклад, например, медсестры составляет сейчас 4736 рублей (около 2368 грн), премия 80% - 3700 рублей (1850 грн). "Это копейки, все в рублях, но выбора нет, многие пойдут с учетом того, что здесь копеечные зарплаты, а помимо того, что лишат премии есть еще и моральное давление: давят и угрожают", - говорит собеседник LIGA.net

Она уточнила, что заведующая одной из поликлиник сказала подчиненным взять с собой на митинг георгиевские ленточки, а тем, у кого их нет - нарисовать фломастером.

По информации LIGA.net от собеседников в Луганске, списки пока составлены на рабочих местах, также будут проверять явку каждого уже на месте сбора. В первую очередь речь идет о так называемых бюджетниках – медсестрах, врачах, учителях, студентах.

"Митинг планируется до 100 000 человек. Собирают в районе остановки Динамо (центр города). Сгоняют людей еще и для того, чтобы из тех, кто хотел проголосовать, никуда не поехали, а специально были привязаны в этот день, по крайней мере, бюджетники", - отметил другой собеседник Андрей.

Район остановки Динамо (фото - LIGA.net)

Луганчанка Александра убеждена, что главное для руководства террористов - показать "нужную" картинку". "Мол, "как же так - нас в их избирательный процесс не включили?!" На митинг пойдет тот, кто зависим. Все высосано из пальца, это смешно. Но сепаратисты, конечно, прибегут и поддержат", - считает она.

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Театральная площадь (фото - LIGA.net)

По ее словам, луганчане также получают рассылку смс на мобильные телефоны от неизвестного отправителя, где их приглашают якобы на концерт.

Фото: LIGA.net

Пойдут ли голосовать и что говорят о кандидатах в президенты

Луганчанин Сергей говорит, что из круга его знакомых голосовать никто не поедет. При этом он уточняет, что информации о том как и где можно проголосовать немного, например, многие знакомые в соседнем Антраците, вообще не знают, что могут проголосовать сделать в Станице Луганской.

Большинство жителей оккупированных Россией районов Луганской области боятся пересекать линию разграничения в день выборов 31 марта. "Засекут, вычислят, и будут неприятности, мы ведь не защищены совершенно. Человек может просто исчезнуть, неизвестно, куда он делся. Никто и не спросит, и никто не будет искать, - объясняет Сергей. - Нам еще тут жить. Неизвестно, чем это все потом обернется. Посмотрите на очереди, люди стоят по пять – шесть часов, а пересекать нужно дважды. Это просто нереально".

Официальные данные подтверждают его слова. 20 марта 2019 года омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что по информации районной госадминистрации Станицы Луганской в этом населенном пункте зарегистрировано 18000 ВПО, из них реально проживают только около тысячи. И только 200 человек зарегистрировались, чтобы воспользоваться своим правом и проголосовать.

LIGA.net опросила более 20 луганчан: только трое планируют проголосовать, но финальное решение ехать или нет примут, когда "взвесят все риски".

За кого Луганск. "Большинству вообще безразлично, кто победит. Постоянно грязь льется из экрана телевизора", - объясняет Александра.

По ее словам, пророссийски настроенные жители из круга ее знакомых говорят - "кто угодно, только не Порошенко, тогда начнется наступление ВСУ". "Это все чушь, я считаю. Если кто и начнет снова военные действия, то это - Россия. Украина военные действия не начнет", - убеждена Александра.

Луганчанин Сергей убежден, что на пятый год войны "коней на переправе не меняют". Однако – это, скорее всего, исключение из общей картины мнений жителей в оккупации.

Из тех, кто согласился ответить на вопросы LIGA.net, большинство сказали, что хотят видеть того, "кто закончит войну".

Но при этом они не смогли назвать, фамилию "миротворца" из 39 кандидатов в президенты.

"Обсуждают тут и Зеленского. Как же без него. Говорят, вот - новое лицо. Все, конечно, ржут. Посмотрим, 1 апреля, в день смеха, кто все-таки победит. Думаю, что ничего хорошего не будет", - говорит студентка одного из вузов Виктория.

Есть и другая позиция жителей в оккупации - "против всех".

"Однозначно все становится хуже, плюс морально люди устали от этой бедности, от этой нищеты, какой-то неопределенности, подвешенного состояния – банковской системы нет, граница закрыта. Если и есть работа, то зарплаты мизерные", - сетует Александра.

Другой собеседник жалуется на плохое качество дорог и высокие цены. "Они на уровне российских и выше, тут как бы все дорого, еда дорогая, и медикаменты дорогие, и вещи дорогие. Единственное, что может быть дешево, – это услуги, типа парикмахерских, маникюра", - объясняет он.

Одна из центральных улиц Луганска (фото - LIGA.net)

Из города молодежь уезжает – нет перспективы. "Надоедает все это. То население, которое пророссийское, они ненавидят Украину, но в то же время - не восторге и от жизни здесь. Понимают, что по сути своей тут какая-то клоака, а что нет?! Ни жизни нормальной, ни нормальной страной это не назовешь, это же понятно", - говорит Александр.

За пять лет войны те местные жители, кто еще хочет, чтобы "вернулась Украина", а их осталось совсем немного, практически потеряли надежду и отчаялись.

"Когда видят, что такая безысходность и нет никакой положительной динамики, и в меньшинстве тут, конечно, люди не будут высказывать свою позицию. Для чего? Усложнить себе жизнь, чтобы ни работы не было. Это и на детях может отразиться, чтобы были эти гонения. В болоте тут мы, не с кем говорить на эту тему и незачем", - объясняет собеседник.

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Алина Толина

для LIGA.net