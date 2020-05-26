Выгодная медреформа и YouTube, который отвечает за наш сон. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 26 мая. Температура от +9 до +13, курс доллара 26.85

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Выгодна ли вам медреформа. Проверьте сколько денег получила бы ваша больница в этом году

Я прагматичный человек, считаю, что реформы должны идти большинству украинцев, и очень желательно, чтобы и я был в их числе. Про второй этап медреформы только и споров- кому выгодно, сколько больниц закроют и врачей уволят. Мы устали от споров, а сделали понятный инструмент поиска и сравнения - сколько больницы получали в прошлом году и получат в этом. Посмотрел свою, родную №4 на Соломенке: я там немало перележал, а еще больше переходил и переводил родителей. Если коротео - развалины под дешевым марафетом, а врачи - отзывчивые, стараются вылечить, даже без денег. Так вот этот, не самый удачный образец укрмедицины получил бы в 1, 5раза больше, чем годом ранеею В общем, руки прочь от реформы. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Остатки наемников ЧВК Вагнера эвакуировали из Ливии на трех самолетах – Анадолу

Русские делают вид, что ушли из Ливии. Но я бы не спешил делать такие выводы. Путин и Пригожин не решили свои задачи - Хафтара отбросили от столицы, но еще не сломили, так что его не бросят. Очень похоже, что бегство части вагнеровцев - это прикрытие для отвода глаз. Потому что нельзя одной рукой перебрасывать боевые самолеты для Хафтара, а другой - на полном серьезе выводить войска. Это обман; тактическое спасение живой силы, которую расстреливали с турецких Байрактаров. Но никуда русские из Ливии не уйдут. Они будут грызть нестабильные нефтегазовые регионы мира в интересах кремлевских кланов, пока есть силы и пока получается врать россиянам, что "их там нет". Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. YouTube будет укладывать пользователей спать

Технологии часто критикуют за то, что они воруют у нас время. Под влиянием критики разработчики внедряют новые функции, позволяющие пользователям меньше "залипать". Из последнего - в YouTube добавили будильник. Теперь сервис будет в заданное время напоминать пользователю, что пора ложиться спать. Полезная функция, бесспорно. Но как-то грустно от того, что интернет-сервисы настолько контролируют наше время, что даже берут на себя ответственность за наш сон. Больше по ссылке.

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