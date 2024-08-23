Если у Украинской православной церкви действительно разорваны все связи с РПЦ и ее главой Кириллом, то почему она так боится, что ее запретят? – спрашивает в студии LIGA.net митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко). Шесть лет назад он перешел из УПЦ МП в Православную церковь Украины (ПЦУ).

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Потому что новый закон – лишь "ширма для ликвидации Украинской православной церкви", отвечает ему митрополит Климент (Вечеря), возглавляющий информационно-просветительский отдел УПЦ. Хотя "никаких юридических оснований для этого нет".

Как украинские церкви восприняли новый закон о запрете связанных с Россией религиозных организаций, действительно ли УПЦ независима от Москвы с мая 2022 года, а если так – почему молчит, даже когда Россия аннексирует ее епархии – в выпуске ЛІГА.Дебаты.

Это очень короткое изложение "церковного батла" между митрополитами ПЦУ и УПЦ. Полную версию рекомендуем смотреть на YouTube-канале LIGA.net: было горячо.

"Мы наблюдали истерию". О законе, запрещающем связи с РПЦ

УПЦ независима, убеждает Климент. "У нас есть все уставные документы, в которых четко определено, что церковь самостоятельна и независима в своем управлении. И никакие зарубежные центры не влияют на ее деятельность. Это такой экскурс в юридическую плоскость".

"У меня буквально за несколько дней до принятия закона был разговор с одной из его инициаторов Ириной Геращенко. Мы с ней знакомы давно, потому что я занимался возвращением пленных украинских солдат… Я спросил: этим законом меня запретят? Она ответила: вас – нет, конечно, вы же не московский поп".

Юридически к УПЦ не подкопаться. "Если в соответствии с буквой закона воспринимать юридическую ситуацию, то он абсолютно не должен бы касаться УПЦ, – считает Климент. – Но сегодня мы слышим об опасности манипуляций в отношении УПЦ. Тогда, я думаю, любую организацию в Украине можно обвинить в связях с государством-агрессором".

Но отграничение – это еще не выход из МП, парирует Александр. "Скорее всего, с юридической точки зрения, владыка Климент вполне прав, поскольку собор УПЦ в Феофании заявил об отмежевании УПЦ от Московского патриархата. Но отмежевание – это не значит выход. То есть, мы должны из юридической плоскости перейти в каноническую. А вот каноническая связь с Московской патриархией, конечно, никуда не делась".

"Собор в Феофании в мае 2022 года, внося изменения в устав об управлении УПЦ, в одном из пунктов отметил, что она руководствуется грамотой патриарха Алексея. А в этой грамоте четко прописано, что УПЦ связана с другими поместными православными церквями и мировым православием через РПЦ".

Митрополит ПЦУ Александр Драбинко (фото – Дмитрий Черкасский/LIGA.net)

Если все в порядке – из-за чего переживать, спрашивают в ПЦУ. "Из-за чего так переживает УПЦ, если мы говорим, что у нее нет связи с Московской патриархией и с РПЦ? Зачем депутатам кричать: "Русь святая, я храню веру православную" на трибуне в Верховной Раде? Почему такая паника и истерия предшествовали принятию этого закона? Напротив: УПЦ должна была бы с радостью воспринять этот закон, чтобы расставить все точки над І".

Потому что УПЦ не дали слова, говорит Климент. "За все это время подготовки проекта ни одно информационное агентство не дало возможность представителям УПЦ высказаться и разъяснить свою позицию. Поэтому мы просто наблюдали ту истерию, которая на самом деле была, но не со стороны УПЦ, а со стороны тех, кто лоббировал этот закон".

"И почему они так чрезвычайно активно хотели принять его именно в это время, в тот период, когда, я думаю, очень много есть чем заниматься депутатам, кроме церквей и религий?"

Это дискриминация, настаивает митрополит УПЦ. "Мы оказались в ситуации, когда часть граждан Украины определяются правильными, потому что ходят в правильную церковь, а часть – это миллионы граждан – относят к категории уже неполноценных".

"Закон... может иметь любое название, но это ширма, чтобы просто прикрывать настоящую задачу – это ликвидация УПЦ, а не предотвращение вызовов в государственной безопасности".

"Мне юристы объяснили, что новые нормы позволяют по заявлению любого человека начать процедуру прекращения… религиозной организации. Потому что она [церковь] будет подозреваться в том, что агитирует за какой-то там "русский мир". Без каких-либо оснований, без аргументации, просто заявление рядового человека – этого уже будет достаточно".

"Так вы зависите от Москвы или нет?" О статусе УПЦ

Александр: У меня вопрос... Патриархом Украинской православной церкви на сегодняшний день является все-таки Кирилл. Соответственно, ее воспринимают за границей как часть Русской православной церкви, как Московский патриархат. Вот вы когда выедете за границу и будете служить где угодно, вы будете представителем РПЦ.

Климент: Возможно, я не совсем до конца понял ваш вопрос. Но ведь вы еще несколько лет назад имели тот же статус, что и я (Александр Драбинко перешел из УПЦ в ПЦУ в 2018 году. – Ред.). И вы знаете, как мы относились к любым циркулярам, поступавшим с той стороны, и в том числе от этого человека [Кирилла]. Благодаря, в том числе, и усилиям покойного предстоятеля митрополита Владимира, мы имеем возможность самостоятельно и независимо выстраивать связи с другими поместными церквями".

Митрополит УПЦ Климент Ужин (фото – Дмитрий Черкасский/LIGA.net)

"Вы сказали, что вот у нас вроде бы есть связь с другими поместными церквями через Московский патриархат, и поэтому мы не автокефальны, да? Но в томосе ПЦУ в одной из первых строк написано, что ПЦУ имеет связь с другими поместными церквями через Константинопольский патриархат. Я правильно цитирую?" – спрашивает митрополит Климент.

Александр: Вы, может быть, и правильно цитируете. Но есть разная интерпретация.

Климент: Ну ладно, тогда вопрос: вы автокефальны или не автокефальны?

Александр: Мы автокефальная поместная православная церковь.

Климент: А какая разница?

Александр: Разница в том, что вас, когда вы посещаете другие церкви, воспринимают как РПЦ. Когда же приезжает предстоятель [Епифаний] или я служу за границей в другой поместной православной церкви, нас воспринимают как представителей поместной Православной церкви Украины. Мне не нужно брать благословение у патриарха [Варфоломея].

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Климент: А теперь о результате. Если мы едем за границу, то я служу как канонический архиерей во многих поместных православных церквях.

Александр: Как канонический архиерей российской церкви.

Климент: Я служу как канонический архиерей.

Александр: Какой церкви?

Климент: Православной церкви. Когда вы едете за границу – при всем уважении к вам, вы далеко не везде можете служить вообще… В очень ограниченном количестве церквей.

Александр: Мы говорили с вами только что о вашей зависимости или независимости от Московской патриархии. Так вы зависите или нет? У меня есть возможность служить в пяти поместных церквях. Пока. То есть из 15 – в пяти у нас есть признание.

Митрополит ПЦУ Александр Драбинко (фото – Дмитрий Черкасский/LIGA.net)

Климент: Нас допускают служить. Потому что нас прекрасно за границей знают, кто мы. Благодаря тому, что у нас есть томос с 1990 года, ... мы имеем возможность иметь тот статус, в котором написано: независимая церковь. И самостоятельная.

Александр: В своем управлении. Но не во внешней деятельности.

Климент: Какой внешней? О чем вы говорите?

Александр: О ваших возможностях за границей. Я еще раз спрашиваю. Дайте конкретный ответ.

Климент: Я не понял, о чем вы говорите.

Александр: Если вы приедете за границу, в ту же Иерусалимскую церковь, Сербскую церковь, Румынскую церковь, где вы сейчас можете служить, и когда вы скажете, что вы не принадлежите к РПЦ – вам разрешат служить?

Климент: Да, мне дают. Я могу поехать и дать документ от митрополита Онуфрия… Я думаю, что статус блаженнейшего абсолютно понятен и известен всем предстоятелям. А вот если митрополит Епифаний поедет в Иерусалим, то он там служить не будет.

Александр: Сегодня нет, завтра да. Подождем.

"Закрывайте дверь". О (не) разрывности связей

От редакции LIGA.net: Собор УПЦ в Феофании (мы об этом подробно писали) должен был засвидетельствовать четкий разрыв связей с российской церковью. На сайте РПЦ до сих пор "висит" информация, что УПЦ является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата. А фото епископов УПЦ включили в "патриарший календарь" РПЦ на 2024 год, и представлены они именно как архиереи МП. Не зафиксировано, чтобы это официально отрицали или потребовали удалить. Почему?

Митрополит УПЦ Климент Ужин (фото – Дмитрий Черкасский/LIGA.net)

Не хочет унижать Украину, отвечает Климент. "После начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации УПЦ… обратилась к предстоятелю РПЦ с призывом сделать все возможное, чтобы повлиять на руководство РФ и эта агрессия прекратилась. К сожалению – никакого ответа мы не получили… Обращаться туда снова, чтобы не получить ответа и в то же время унижать и УПЦ, и Украину, когда продолжается широкомасштабная агрессия России, ни я, ни другие епископы не считают логичным и целесообразным".

Разве оскверняться лучше? – спрашивает Александр. "Владыка считает, что это ниже их достоинства – обращаться, чтобы их имена не осквернялись на сайтах, в календарях и журналах Московской патриархии. Я не считаю это нецелесообразным. Отсутствие ответа – тоже ответ. Но никакого заявления – ни о соборе, ни что УПЦ против того, чтобы ее [архиереев] использовали в календарях или на сайтах РПЦ".

"Три епархии Крыма аннексированы… Никакого заявления протеста от Украинской православной церкви не поступило. Анексирована Луганская, часть Запорожской… В общей сложности восемь епархий, мне кажется, оттяпал патриарх Кирилл под свое крыло".

Выходя – закрывайте дверь, рекомендуют в ВЦУ. "То, что было принято на соборе УПЦ, владыка Онуфрий назвал отмежеванием, а не выходом из МП… Ну, вот можем сейчас прочертить линию между нами – и она будет межой, но мы с вами все еще находимся в одном закрытом помещении. Если бы мы вышли из Московского патриархата, нужно было просто выйти за дверь и закрыть ее за собой".