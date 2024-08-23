Якщо в Української православної церкви дійсно розірвані всі зв’язки із РПЦ та її очільником Кирилом, то чого вона так боїться, що її заборонять? – запитує у студії LIGA.net митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко). Шість років тому він перейшов з УПЦ МП до Православної церкви України (ПЦУ).

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Тому що новий закон – лише "ширма для ліквідації Української православної церкви", відповідає йому митрополит Климент (Вечеря), який очолює інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Хоча "жодних юридичних підстав для цього немає".

Як українські церкви сприйняли новий закон про заборону пов’язаних із Росією релігійних організацій, чи дійсно УПЦ незалежна від Москви з травня 2022 року, а якщо так – чому мовчить, навіть коли Росія анексує її єпархії – у випуску ЛІГА.Дебати.

Це лише дуже короткий переказ "церковного батла" між митрополитами ПЦУ та УПЦ. Повну версію рекомендуємо дивитись на YouTube-каналі LIGA.net: було гаряче.

"Ми спостерігали істерію". Про закон, що забороняє зв’язки з РПЦ

УПЦ незалежна, переконує Климент. "Ми маємо всі статутні документи, в яких чітко визначено, що церква самостійна і незалежна у своєму управлінні. І жодні закордонні центри не впливають на її діяльність. Це такий екскурс в юридичну площину".

"У мене буквально за кілька днів до ухвалення закону була розмова з однією з його ініціаторок пані Іриною Геращенко. Ми з нею знайомі давно, тому що я займався поверненням полонених українських солдатів… Я запитав: то цим законом мене заборонять? Вона відповіла: вас – ні, звичайно, ви ж не московський піп".

Юридично до УПЦ не підкопатися. "Якщо відповідно до букви закону сприймати юридичну ситуацію, то він абсолютно не мав би стосуватися УПЦ, – вважає Климент. – Але сьогодні ми чуємо про небезпеку маніпуляцій щодо УПЦ. Тоді, я думаю, будь-яку організацію в Україні можна звинуватити у зв'язках із державою-агресоркою".

Але відмежування – це ще не вихід із МП, парирує Олександр. "Швидше за все, з юридичного погляду, владика Климент цілком правий, оскільки собор УПЦ у Феофанії заявив про відмежування УПЦ від Московського патріархату. Але відмежування – це не значить вихід. Тобто, ми повинні від юридичної площини перейти в канонічну. А от канонічний зв'язок з Московською патріархією, звичайно, нікуди не подівся".

"Собор у Феофанії у травні 2022 року, вносячи зміни до статуту про управління УПЦ, в одному з пунктів зазначив, що вона керується грамотою патріарха Олексія. А в цій грамоті чітко прописано, що УПЦ пов'язана з іншими помісними православними церквами і світовим православ'ям через РПЦ".

Митрополит ПЦУ Олександр Драбинко (фото – Дмитро Черкаський/LIGA.net)

Якщо все в порядку – чого переживати, питають у ПЦУ. "Чого так переживає УПЦ, якщо ми говоримо, що вона не має зв'язку з Московською патріархією і з РПЦ? Навіщо депутатам кричати: "Русь святая, я храню веру православную" на трибуні у Верховній Раді? Чому така паніка й істерія передували ухваленню цього закону? Навпаки: УПЦ мала б з радістю сприйняти цей закон, щоби розставити всі крапки над І".

Бо УПЦ не дали слова, каже Климент. "За весь цей час підготовки проєкту жодна інформаційна агенція не дала можливість представникам УПЦ висловитися і роз'яснити свою позицію. Тому ми просто спостерігали ту істерію, яка насправді була, але не з боку УПЦ, а з боку тих, хто лобіював цей закон".

"І чому вони так надзвичайно активно хотіли проголосувати його саме в цей час, у той період, коли, я думаю, дуже багато є чим займатися депутатам, окрім церков і релігій?"

Це дискримінація, наполягає митрополит УПЦ. "Ми опинилися в ситуації, коли частина громадян України визначаються правильними, бо ходять у правильну церкву, а частина, – це мільйони громадян, – відносять до категорії уже неповноцінних".

"Закон... може мати будь-яку назву, але це ширма, щоби просто прикривати справжнє завдання – це ліквідація УПЦ, а не запобігання викликам у державній безпеці".

"Мені юристи пояснили, що нові норми дозволяють за заявою будь-якої людини розпочати процедуру припинення… релігійної організації. Тому що вона [церква] буде підозрюватися в тому, що агітує за якийсь там "русский мир". Без якихось підстав, без аргументації, просто заява пересічної людини – цього вже буде достатньо".

"То ви залежите від Москви чи ні?" Про статус УПЦ

Олександр: У мене запитання... Патріархом Української православної церкви на сьогодні являється все-таки Кирил. Відповідно, її сприймають за кордоном як частину Російської православної церкви, як Московський патріархат. От ви як виїдете за кордон і будете служити будь-де, ви будете як представник РПЦ.

Климент: Можливо, я не зовсім до кінця зрозумів ваше питання. Але ж ви ще кілька років тому мали той самий статус, що і я (Олександр Драбинко перейшов з УПЦ до ПЦУ у 2018 році. – Ред.). І ви знаєте, як ми ставилися до будь-яких циркулярів, що надходили з того боку, зокрема, і від цієї людини [Кирила]. Завдяки, серед іншого, і зусиллям покійного предстоятеля митрополита Володимира ми маємо можливість самостійно й незалежно вибудовувати зв'язки з іншими помісними церквами".

Митрополит УПЦ Климент Вечеря (фото – Дмитро Черкаський/LIGA.net)

"Ви сказали, що от у нас начебто є зв'язок з іншими помісними церквами через Московський патріархат, і тому ми не автокефальні, так? Але в томосі ПЦУ в одному з перших рядків написано, що ПЦУ має зв'язок з іншими помісними церквами через Константинопольський патріархат. Я правильно цитую?" – питає митрополит Климент.

Олександр: Ви, можливо, і правильно цитуєте. Але є різна інтерпретація.

Климент: Ну добре, тоді питання: ви автокефальні чи не автокефальні?

Олександр: Ми автокефальна помісна православна церква.

Климент: А яка різниця?

Олександр: Різниця в тому, що вас, коли відвідуєте інші церкви, сприймають як РПЦ. Коли ж приїжджає предстоятель [Епіфаній] або я служу за кордоном в іншій помісній православній церкві, нас сприймають як представників помісної Православної церкви України. Мені не потрібно брати благословення в патріарха [Варфоломія].

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Климент: А тепер про результат. Якщо ми їдемо за кордон, то я служу як канонічний архієрей в багатьох помісних православних церквах.

Олександр: Як канонічний архієрей російської церкви.

Климент: Я служу як канонічний архієрей.

Олександр: Якої церкви?

Климент: Православної церкви. Коли ж ви їдете за кордон – при всій повазі до вас, ви далеко не скрізь можете служити взагалі… В дуже обмеженій кількості церков.

Олександр: Ми говорили з вами щойно про вашу залежність чи незалежність від Московської патріархії. Так ви залежите чи ні? Я маю можливість служити в п'яти помісних церквах. Поки що. Тобто з 15 – в п’яти ми маємо визнання.

Митрополит ПЦУ Олександр Драбинко (фото – Дмитро Черкаський/LIGA.net)

Климент: Нас допускають служити. Тому що нас прекрасно за кордоном знають, хто ми є. Завдяки тому, що ми маємо томос від 1990 року, ... ми маємо можливість мати той статус, в якому написано: незалежна церква. І самостійна.

Олександр: У своєму управлінні. Але не у зовнішній діяльності.

Климент: Якій зовнішній? Про що ви говорите?

Олександр: Про ваші можливості за кордоном. Я ще раз запитаю. Дайте конкретну відповідь.

Климент: Я не зрозумів, про що ви говорите.

Олександр: Якщо ви приїдете за кордон, у ту ж Єрусалимську церкву, Сербську церкву, Румунську церкву, де ви маєте зараз можливість служити, і коли ви скажете, що ви не належите до РПЦ – вам дозволять служити?

Климент: Так, мені дозволяють. Я можу поїхати й дати документ від митрополита Онуфрія… Я думаю, що статус блаженнішого абсолютно зрозумілий і відомий усім предстоятелям. А от якщо митрополит Епіфаній поїде в Єрусалим, то він там служити не буде.

Олександр: Сьогодні ні, завтра так. Почекаємо.

"Зачиняйте двері". Про (не) розривність зв'язків

Від редакції LIGA.net: Собор УПЦ у Феофанії (ми докладно писали про це тут) мав засвідчити чіткий розрив зв’язків із російською церквою. Натомість на сайті РПЦ і досі "висить" інформація, що УПЦ є самокерованою церквою з правами широкої автономії у складі Московського патріархату. А фото єпископів УПЦ включили до "патріаршого календаря" РПЦ на 2024 рік, і представлені вони саме як архієреї МП. Не зафіксовано, щоби це офіційно заперечили чи вимагали видалити. Чому?

Митрополит УПЦ Климент Вечеря (фото – Дмитро Черкаський/LIGA.net)

Не хоче принижувати Україну, відповідає Климент. "Після початку широкомасштабної агресії Російської Федерації УПЦ… звернулася до предстоятеля РПЦ із закликом зробити все можливе, щоб вплинути на керівництво РФ і ця агресія припинилася. На жаль – жодної відповіді ми не отримали… Звертатися туди знову, щоб не отримати відповіді й разом з тим принижувати й УПЦ, і Україну під час широкомасштабної агресії Росії ні я, ні інші єпископи не вважають логічним і доцільним".

Хіба паплюжитися краще? – питає Олександр. "Владика вважає, що це нижче їхньої гідності – звертатися, щоб їхні імена не паплюжилися на сайтах, в календарях і журналах Московської патріархії. Я не вважаю це недоцільним. Відсутність відповіді – також відповідь. Але жодної заяви – ні про собор, ні що УПЦ проти того, щоб її [архієреїв] використовували в календарях або на сайтах РПЦ".

"Три єпархії Криму анексовані… Жодної заяви протесту від Української православної церкви не поступило. Анексовано Луганську, частину Запорізької… Загалом вісім єпархій, мені здається, відтяпав патріарх Кирил під своє крило".

Виходячи – зачиняйте двері, рекомендують у ПЦУ. "Те, що було проголосовано на соборі УПЦ, владика Онуфрій назвав відмежуванням, а не виходом із МП… Ну, от можемо зараз прокреслити лінію між нами – і вона буде межею, але ми з вами все ще знаходимося в одному зачиненому приміщенні. Коли б ми вийшли з Московського патріархату, треба було просто вийти за двері та зачинити їх за собою".