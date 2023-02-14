Украинский военный Андрей (имя изменено по просьбе героя) был освобожден из плена во время одного из последних обменов. В разговоре с LIGA.net он просит о полной анонимности и намеренно не говорит, когда вернулся. Только уточняет, что в этом обмене участвовали пленные с разными сроками: от двух до девяти месяцев.

"В плену остались мои побратимы. Я не хочу их подставлять. Россияне все читают", – признается военный.

Россиян очень раздражает, когда освобожденные пленные начинают рассказывать об условиях плена, подтверждает LIGA.net собеседник, причастный к обменам.

LIGA.net пообщалась с разведкой и узнала, как Украина возвращает из плена военных во время войны: откровенные детали.

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"Я ЖИЛ В ФОТОГРАФИИ СЫРОГО ПОДВАЛА"

Место содержания Андрей сознательно не называет, но уверяет, что неофициально о нем всем известно: "Единственное, что я могу сказать: это не Россия".

СПРАВКА. В мае 2022 года Медийной инициативе за права человека удалось установить 22 локации содержания украинцев. Три из них – в оккупированном РФ Крыму и пять – в Донецкой области.



Самое известное место содержания – колония в Оленовке. Россия использует оккупированные территории как своего рода правовой офшор, объясняет лауреат Нобелевской премии мира и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук: "Даже после незаконной аннексии именно власти этих "псевдореспублик" несут ответственность, а не федеральные органы".

"Живешь на подвале, раз в день заносят еду. Второй раз могут занести сигареты, – вспоминает Андрей условия плена. – Иногда приводят новеньких. Картинка статическая, ты живешь в фотографии сырого подвала".

О пытках Андрей говорить отказывается: "После попадания в плен тебя привозят и опрашивают. Могут делать условные очные ставки. Например, ты попал в плен с побратимам, и он что-то на допросе сказал, а ты нет. И таким образом ты, получается, соврал".

По его словам, те, кого россияне ловят на лжи или кто показывает пренебрежительное отношение к оккупантам, находятся в плену дольше.

"Тебе сразу говорят: "Если ты не делаешь проблем, ведешь себя спокойно и отвечаешь на вопросы в начале – то через некоторое время тебя обменяют". Те, кто ведут себя спокойнее, – у них больше шансов", – объясняет Андрей.

Официальные украинские органы, причастные к обмену, воздерживаются от детализации военных преступлений россиян в отношении военнопленных.

"К большому сожалению, есть данные о нарушении прав пленных и противоречащем Женевским конвенциям обращении с ними. Все это фиксируется", – сдержанно сообщил LIGA.net спикер ГУР Андрей Юсов.

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Офис украинского омбудсмана также фиксирует различные виды пыток и издевательств по отношению к украинским пленным, но сознательно не вдается в подробности, объясняет LIGA.net уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рекомендует избегать чрезмерной конкретики о пытках и условиях содержания, ведь враг может оценивать эффективность влияния пыток, основываясь на воспоминаниях освобожденных из плена.

Матвийчук считает, что в этом вопросе необходимо найти баланс.

"Нам нужна базовая информация о нарушениях для того, чтобы на международной арене мы говорили конкретными кейсами, а не общими словами", – объясняет Матвийчук в комментарии LIGA.net

По ее словам, Украина заинтересована в том, чтобы показывать доказательства, как на самом деле Россия относится к пленным. Это позволит организовать более мощное давление на Россию, чтобы она как можно скорее освободила людей, а к моменту освобождения – улучшила к ним отношение.

"У нас нет другой возможности, кроме как говорить с людьми, которые это пережили и могут рассказать, как это было. Базовые нарушения гуманитарного права не могут быть тайной", – добавляет юристка.

Матвийчук говорит, что мир и так знает о практике пыток от россиян: "Вредить может озвучивание конкретных фамилий людей, которые там находятся. Но сам факт того, что россияне пытают и есть люди, которые уже были освобождены и готовы об этом говорить, – не вижу никаких предостережений".

"МОБИЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗ ОРДЛО РОССИЮ ИНТЕРЕСУЮТ МЕНЬШЕ"

Когда россияне назвали фамилию Андрея и вывели с места содержания – он на 90% понимал, что будет обмен. На это намекали украинские военные, которые находились в плену дольше. "Мы видели, что каждый месяц примерно в тех же числах есть обмен. Поэтому мы давно его ожидали", – объясняет он.

Четко определенного постоянства в обменах нет, одновременно могут готовиться несколько параллельных обменов, говорит LIGA.net Юсов. Один обмен может готовиться несколько месяцев. В первую очередь Украина запрашивает об обмене тяжелораненых, больных и женщин. Но россияне не дают всех, о ком просят. К сожалению, в плену до сих пор находится много раненых.

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Контакты по обмену – единственный формат общения с российской стороной, уверяет LIGA.net советница руководителя ОП Дарья Заривная.

В рамках координационного штаба есть специальная переговорная группа, занимающаяся переговорами по обменам. Ее координирует начальник ГУР Кирилл Буданов. Он с конца мая 2022-го возглавляет штаб вместо Ирины Верещук, вице-премьера—министра по вопросам реинтеграции.

Именно Буданов находился на постоянной связи с командирами Азовстали, выход которых состоялся в середине мая. Поэтому было решено, что координировать обмены будет ГУР, говорит собеседник LIGA.net, близкий к переговорам.

В ГУР считают такое решение логичным, поскольку "речь идет о войне и, в первую очередь, военнопленных". "В мировой практике структуры Минобороны более причастны к таким процессам", – говорит Юсов.

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С российской стороны обменами занимается межведомственный гуманитарный штаб Минобороны РФ, но де-факто Украина использует разные инструменты и каналы коммуникаций: как открытые, так и закрытые.

Например, до выхода военных из Азовстали обмены если и происходили, то это были какие-то персональные контакты между спецслужбами Украины и РФ. После смены Верещук на Буданова процесс стал более системным.

С первых дней войны россиян больше всего интересовали офицеры, старший сержантский состав и военные узкой специализации, в частности пилоты.

"Речь о подготовленных кадрах, ведь подготовка одного пилота может стоить несколько миллионов долларов", – говорит Юсов.

Поэтому в конце весны россияне отдали пятерых украинских пилотов за своего летчика Александра Красноярцева, который бомбил жилые кварталы Чернигова и в марте был захвачен Вооруженными Силами Украины.

Меньше всего РФ заинтересована в мобилизованных и военных из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. "Это еще одна иллюстрация отношения РФ к жителям оккупированных территорий", – считает Юсов.

ИГРЫ ПУТИНА С РОДСТВЕННИКАМИ ПЛЕННЫХ

Иногда некоторым родственникам украинских военнопленных кажется, что в возвращении их близких государство тоже не заинтересовано. Но в координационном штабе уверяют, что это не так.

Каждый попавший в плен защитник вносится в реестр Национального информационного бюро. "Это уже означает, что государство работает над его возвращением и защитой его прав", – убеждает Юсов.

По его словам, только часть украинских военнопленных подтверждена Международным комитетом Красного Креста. Но Украина возвращает и тех, кто имеет такое подтверждение (это означает, что Россия официально заявила Красному Кресту, что человек находится у них в плену), так и тех, кто такого подтверждения не имеет и даже без вести пропал.

"Бывает, что во время очередного обмена домой возвращается треть наших защитников, о чьей судьбе раньше вообще ничего не было известно", – добавляет Заровна.

Россия постоянно пытается манипулировать родственниками и использовать эту среду для сбора дополнительной информации о наших пленных и влиять на политические процессы внутри страны, говорит Юсов.

По его словам, россияне сверяют данные, полученные от самого пленного, с теми, которые его родственники распространяют публично. Это может влиять на условия и продолжительность пребывания в плену.

Чем больше в СМИ упоминают отдельного пленного – тем выше его "цена" для россиян. Даже искренние уличные акции, в которых участвуют родственники, напрямую используются российской пропагандой, объясняет спикер ГУР.

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Однако иногда семьи жалуются на отсутствие координации внутри координационного штаба, рассказывает Матвийчук. Часто родные вынуждены проводить собственное расследование по месту нахождения и обстоятельствам исчезновения военного. Но когда они хотят передать собранную информацию в компетентные органы – появятся легкий хаос.

"Родные вынуждены передавать информацию и Национальному информационному бюро, и уполномоченному по правам человека, и самому координационному штабу, и СБУ, и Нацполиции. И повторять все по кругу каждому отдельно. Потому что не уверены, что существует единая централизованная база", – объясняет Матвийчук.

По ее словам, координационный штаб открыт для сотрудничества и Центр гражданских свобод провел несколько стратегических сессий со штабом, где были наработаны векторы деятельности на ближайшие месяцы.

Среди задач общественных организаций – сбор показаний людей, вышедших из мест заключения, для создания аналитических материалов и представления системных нарушений прав, в том числе на международном уровне. А также подготовка законодательных изменений и разработка подзаконных документов о реабилитации и других норм социальной защиты пленных.

"ВТОРОГО ШАНСА НЕ БУДЕТ"

С начала полномасштабной войны Украине удалось провести 37 обменов и вернуть домой 1762 украинца из российского плена.

После успешного обмена герой статьи Андрей проходит реабилитацию и готов вернуться к защите Украины.

Однако не всем это позволено. В частности, командиры Азовстали должны находиться в Турции до конца войны. Это было условием РФ.

Были ли подобные условия со стороны РФ относительно других украинских военных – в ГУР комментировать отказались. Но не исключили, что схожий метод может быть применен в будущем.

"Мы не исключаем никаких инструментов для того, чтобы вернуть наших военнопленных", – заверил Юсов.

Во второй раз в плен Андрей, надеется, не попадет.

"Россияне, когда нас отправляли, прямо сказали, что очень не рекомендуют возвращаться. Потому что второго шанса не будет", – резюмирует Андрей.

Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

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