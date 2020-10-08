Взятка в 570 000 гривень и девять лет тюрьмы, бизнес на парковке. Что надо знать утром

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Высший антикорсуд дал девять лет тюрьмы одесскому судье за взятку в 570 000 грн

Когда суды творят несправедливость, СМИ и общественность негодуют (оправданно). Но когда сложная и длительная антикоррупционная реформа приносит результат (пока единичный), это остается незамеченным. Это неправильно. Хорошие новости – тоже новости. Антикорсуд приговорил к девяти годам одесского судью, который требовал от бизнесмена 570 000 грн. На самом деле у судьи-коррупционера еще есть 30 дней на апелляцию, и окончательно и открыть шампанское можно будет через месяц. Мы проследим. Больше по ссылке.

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Бизнес на парковке. Киев заработал на эвакуаторах и штрафах 10 млн. Кому ушли еще 45 млн?

Вашу машину отправили на штрафплощадку и выписали штраф? Тогда вы уже знаете: заплатив, вы помогаете не только городскому бюджету. Эвакуация штрафников — выгодный бизнес, которым занимаются в Киеве шесть частных и две коммунальные компании. И зарабатывают они в разы больше, чем городская казна — 1270 гривень с каждого нарушителя.

Почему так, никто не знает, как регулируется тариф — неясно. Тендер на вывоз автомобилей-штрафников тоже не проводили — достаточно договора с КГГА. В общем идеальные условия для бизнеса. С начала года киевские эвакуаторы заработали почти 46 млн гривень. Если не хотите, чтобы эта сумма росла, уважайте себя и окружающих, паркуйтесь по правилам. Больше по ссылке.

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Антибіотики не треба пити усім хворим на коронавірус. Це – поширена помилка. Пояснює лікар

Антибіотики – одна з улюблених тем медичних срачів в українському фейсбуці і не лише. Ми п'ємо їх, коли треба й коли ні, коли нам призначають і коли ні. І прямо зараз точаться нові баталії – треба чи ні пити антибіотики при коронавірусі. Ми попросили начмеда ковідного стаціонару розтлумачити, що і як має бути, і де помиляються лікарі. Далі – за лінком.

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