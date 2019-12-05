“Я – главный, я от президента”. Как Илья Павлюк стал влиятельным политиком. Ненадолго

Фракция “Слуга народа” объединила под своими знаменами в парламенте не только очень разных людей с различными ценностями и идеологическими взглядами, но и находящимися под разными центрами влияния. Одним из таких центров и, пожалуй, самым непубличным, оказался малоизвестный широкой публике бизнесмен из Черновцов Илья Павлюк.

Еще несколько месяцев назад он был одним из основных серых кардиналов украинского парламента - в орбиту его влияния входила группа из 30-40 мажоритарщиков. Но падение Павлюка с теневого политического Олимпа оказалось не менее стремительным: его “депутатская группа” сдулась до 5-10 нардепов, а ему может грозить уголовное преследование. Не обошлось без дружбы с Ринатом Ахметовым, прозрения Владимира Зеленского и вражды с Андреем Богданом.

Дальше - удивительная даже для Украины история, как любитель творчества “Квартала 95” и бизнесмен, умеющий решать вопросы на таможне, Илья Павлюк, стал очень влиятельным и совсем непубличным украинским политиком. Правда, совсем ненадолго.

ОТ ИЛЮХИ КУРЯТНИКА ДО ХОЗЯИНА ЗАПАДНОЙ ТАМОЖНИ

О существовании Павлюка за пределами Черновцов еще полгода назад мало кто знал. Государственных должностей он никогда не занимал, интервью не давал. В интернете нельзя найти его фотографий в нормальном качестве. Единственному фото больше 10 лет – Павлюк вместе с семьей сидит на новогоднем концерте студии “Квартал 95” в 2008 году.

"Он супер-непубличный человек. Но его знают все “мутные” люди в этой стране. В 90-е он возил одежду из Турции и занимался курицей. Отсюда и кличка "Илюха Курятник", - рассказывает LIGA.net собеседник в руководстве “Слуги народа”

В нулевых Павлюк начал “бизнес” на таможне, где пересекся с такими персонажами, как Юрий "Енакиевский" Иванющенко и Игорь Калетник. У последнего он даже работал помощником-консультантом в Раде 6-го созыва.

В 2010-2012 годах Калетник возглавлял Государственную таможенную службу, и Павлюк, по данным “Зеркала недели”, ненадолго стал одним из главных "решал" на таможне. "Павлюк решает вопросы по перемещению грузов через таможенную границу Украины. Кто-то называет это импортом, кто-то - контрабандой в особо крупных масштабах", - писал в 2011 году журналист Юрий Бутусов и упоминал Павлюка как "короля западной контрабанды".

В 2011 году имя Павлюка засветилось в криминальной хронике. Правда, в качестве потерпевшего. Его очень нагло и лихо похитили: оглушили в подъезде и с пистолетом у виска провели до машины под носом у вооруженной охраны. Похитители потребовали выкуп $2 млн. Родственники нашли деньги за считанные часы. Что косвенно подтверждает слухи о богатстве Павлюка.

Революция достоинства лишила Павлюка влияния. Его патрон Калетник был вынужден бежать в Москву из-за уголовного преследования, рассказывает один из собеседников LIGA.net.

Впрочем, за минувшие пять лет он успел восстановить “форму”. По данным Единого госреестра физических лиц, Павлюк владеет пятью компаниями, среди которых Тарасовецкая птицефабрика и Калина-Транс в Черновицкой области. Его дочка София, вместе с бизнес-партнером Павлюка и депутатом Черновицкого горсовета Валерием Чинушем, владеет гостиницей "Буковина" в Черновцах.

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КАК СТАТЬ КЛЮЧЕВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ЗЕ-КОМАНДЕ

Павлюк и Зеленский – давние знакомые. "Они знакомы еще со времен начала Квартала (студия “Квартал 95” основана в 2003 году. – Ред.). В те времена у Квартала было много таких контактов. Павлюк любит рассказывать, как помогал Кварталу", - рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве партии Зеленского.

По его словам, Павлюк впервые появился в команде Зеленского весной-летом 2018 года. "Зеленский собрал несколько человек, которые, по его мнению, могли быть как-то ему полезны. Среди них оказался Сергей Нижний (партнер компании Hillmont Partners. – Ред.), Сергей Шефир (первый помощник президента. – Ред.) и Павлюк. Полезность последнего была в обширной сети контактов", - объясняет собеседник издания.

Президентская и парламентская кампании обошлись Павлюку в примерно $20-30 млн

Зеленский поставил в пару к Павлюку нынешнего первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова и поручил им заниматься строительством региональной сети. "Павлюк - немного социопат, ему плевать на определенные ценности и вещи. А Трофимов, наоборот, очень ценностный, он должен был стопорить порывы Павлюка. Их Вова, поэтому и поставил работать в паре. Если бы не было Трофимова, то Павлюк мог организовать новую Партию регионов", - рассказывает другой собеседник LIGA.net, который входил в избирательный штаб Зеленского.

По его словам, в ходе предвыборной кампании Павлюк периодически скандалил с Андреем Богданом. "Богдан его всячески дискредитировал. Когда Андрей увидел, из кого Павлюк строит нашу сеть, то понял, что там, в основном люди, связанные с контрабандой. И люди, которых привел Павлюк, ударят по рейтингу Зеленского", - говорит собеседник.

Чтобы как-то разбавить “сеть” Павлюка и похожих партнеров новоизбранного президента, у Зеленского решили поделить кандидатов-мажоритарщиков в каждой области на три группы. Первая – люди, связанные с бенефициарами областей, такими как Павлюк. Их дают областные штабы. Вторая группа – бизнесмены, которые никак не связаны ни с кем, но им интересно, и у них есть деньги на кампанию. И третья – это “лифт”, программа по набору кандидатов, в которую мог податься каждый.

"То есть Павлюк отвечал примерно за 65 кандидатов. Он их и предоставил. Отсюда и возникла цифра в 70 подконтрольных Павлюку нардепов", - объясняет собеседник в руководстве “Слуги народа”. По его подсчетам, в президентскую и парламентскую кампании Павлюк вложил примерно $20-30 млн.

ГРУППА ПАВЛЮКА

В ходе парламентской кампании, Павлюк вместе с другими бенефициарами отвечал за Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую, Ровенскую, Одесскую, Тернопольскую, Херсонскую и Черновицкую области. Самостоятельно Павлюк финансировал Тернопольскую и родную Черновицкую области: отсюда “слугами” стали Андрей Богданец, Владимир Гевко, Елена Лыс, Максим Заремский, Георгий Мазурашу и Валерий Божик. Во Львовской области ему помогал местный предприниматель Сергей Бадяк. По Киевской области Павлюк работал в тандеме со своим кумом и экс-нардепом Виктором Тимошенко. Также, по словам источника из избирательного штаба СН, финансово помогал нардеп 8-го созыва от Блока Петра Порошенко Сергей Тригубенко, которого в 2015-2016 годах СМИ называли "куратором угольной промышленности Украины".

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После выборов Павлюк решил не ограничиваться депутатами из “своих” областей, а попытался максимально использовать момент “безвластия” в огромной фракции. "Пока мы строили с ними (депутатами - ред.) ценностные отношения в Трускавце, Павлюк их собрал и сказал: "Я – главный, я от президента". После выборов он попытался максимально собрать мажоритарщиков, кроме людей Коломойского и действительно независимых, как, например, Рома Грищук" – рассказывает собеседник, входящий в предвыборный штаб партии.

Все собеседники в “Слуге народа”, с которыми поговорил журналист LIGA.net, уверяют, что у Павлюка не вышло привлечь много депутатов. И цифра в 70 человек, которой он хвастался, – явное преувеличение, уверяет собеседник в руководстве “Слуги народа”.

В лучшие времена Павлюка к нему прислушивались около 30-40 человек. Наиболее ярко они себя показали во время голосования за евроинтеграционный законопроект о защите прав на полупроводниковые изделия: многие из группы Павлюка показательно не поддержали закон. Но почему Павлюк был радикально настроен против этого закона, никто во фракции до конца так и не понял.

Большой политической ошибкой Павлюка стало сближение с Ринатом Ахметовым, говорят собеседники в руководстве “Слуги народа”. "Тригубенко взял у Рината денег, и они с Павлюком раздали депутатам планшеты с анализом законов. Но почему-то это касалось только законов, которые были невыгодны Ахметову. Яркий пример: законопроекты №2233 о рынке электроэнергии и №1210 о повышении ренты на руду", - рассказал LIGA.net один из заместителей главы фракции СН.

ПОЧЕМУ У ПАВЛЮКА ПРОБЛЕМЫ

В Офисе Президента остро отреагировали на попытки Павлюка использовать депутатов “Слуги” для отстаивания интересов крупнейшего олигарха. У Зеленского начали регулярно вызывать депутатов на ковер, устраивая разбирательства, кто, как и почему голосовал или нет.

Около месяца назад состоялась встреча Зеленского лично с Павлюком. "Президент сказал: "Мы так не договаривались, играй по правилам, Чего ты полез к Ахметову?", - рассказал LIGA.net собеседник из близкого окружения Зеленского. По его словам, у президента нет никаких обязательств перед Павлюком. "Президент три раза говорил Павлюку, что так, как хочет он, не будет. Павлюк не понимает. Он хочет играть в политику. Пытался залезть на таможню, но его не пустили", - добавил собеседник. По его словам, группа Павлюка начинает распадаться, и в ней останется 5-10 “штыков”.

Группа Павлюка распадается и скоро может сократиться до 5-10 человек

Голосования “Слуги народа” на пленарной неделе 3-6 декабря подтверждают его слова. За законопроект №1210, повышающий ренту на руду, его даже назвали "антиахметовским", проголосовали 214 депутатов “Слуги”. Не голосовали или воздерживались совсем лояльные Павлюку люди. Среди них: племянник Максим Павлюк, жена бизнес-партнера Елена Лыс, менеджер гостиницы "Буковина" (напомним, принадлежит дочери Павлюка) Оксана Гринчук, списочник из Черновцов Олег Марусяк, а также черновицкие мажоритарщики Георгий Мазурашу, Валерий Божик и Максим Заремский.

Похоже, что несколько десятков мажоритарщиков, попавших в парламент благодаря Павлюку, решили от него дистанцироваться.

В партии считают, что не обошлось без участия Игоря Коломойского. Собеседник из руководства фракции говорит, что за информационными атаками на Романа Иванисова и Андрея Богданца с их судимостями, стоит Коломойский. "Коломойскому и Павлюку тесно в одной фракции. Поэтому и происходит борьба за влияние. Но Коломойский в отличие от Павлюка договороспособный", - объясняет он.

В качестве воспитательной меры, должности заместителя главы фракции лишили ровненского мажоритарщика Дмитрия Соломчука, который, по словам собеседников LIGA.net, был рупором идей Павлюка в Раде и убеждал депутатов из своей группы не голосовать за “антиахметовские” законы. Сам Соломчук заявил, что его отставка никак не связана с Павлюком. "Сейчас я много времени уделяю выборам в ОТГ и привлечением инвестиций в Ровненщину", - сообщил он в Facebook.

В следующем году в Украине будут местные выборы, организационно они намного сложнее и дороже выборов в Верховную Раду. В команде Зеленского думают, как лишить Павлюка влияния на региональные штабы в преддверии местных выборов-2020. "Трофимов предложил отодвинуть людей Павлюка на местах и обновить региональные штабы перед местными выборами. Соломчук сразу же доложил об этом Павлюку, которому это очень не понравилось", - рассказывает собеседник в руководстве СН.

У Зеленского есть аргументы, как уговорить Павлюка подвинуться. "Павлюка есть за что сажать, особенно, за времена Калетника. Думаю, в ближайшее время против Павлюка будут следственные действия", - заявил LIGA.net собеседник из близкого окружения Зеленского. Но судя по всему, это еще нерешенный вопрос. “Павлюк - свой и никто его "закрывать" пока не планирует”, - заверил журналиста депутат, входящий в руководство Слуги народа.

Деньги и любовь к творчеству “Квартала 95” помогли Павлюку стать частью головокружительного успеха Зеленского, но их оказалось недостаточно, чтобы удержаться в топе украинской политики.

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